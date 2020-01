Comment créer une kryptonet avec votre propre blockchain

Il y a quelques années. créer un cryptomoney était une tâche que seuls quelques crypto-programmeurs pouvaient se permettre. De nos jours, il existe des moyens très simples de créer des cryptomonies et ils sont donc accessibles au grand public sans qu’il soit nécessaire d’avoir des connaissances en programmation.

Le processus est presque aussi simple que la méthode utilisée dans le Tutoriel pour créer un jeton ERC20La première partie de ce livret explique comment développer des contrats intelligents pour créer des jetons basés sur Ethereum. Par conséquent, même si vous n’avez pas de grandes notions d’informatique, je vous invite à réaliser cette expérience amusante et, de cette façon, vous pourrez échanger vos propres cryptoactifs avec vos amis.

En bref, tout au long de ce tutoriel, vous apprendrez de manière simple et facile comment créer une monnaie numérique, mettre en place votre propre chaîne de blocs, exploiter le bloc de genèseVous pouvez également configurer un porte-monnaie pour extraire vos propres crypto-monnaies (de la même manière que l’extraction de bitcoin) et créer un nœud dans un VPS (Virtual Private Server) afin que votre monnaie soit toujours active et que tous les utilisateurs de celle-ci puissent synchroniser leurs porte-monnaie.

Créer une crypto-monnaie et la configurer

Il existe de nombreuses façons de créer une monnaie crypto, car vous pouvez soit la créer manuellement comme l’a fait Satoshi Nakamoto avec bitcoin, soit utiliser l’un des services actuellement disponibles pour créer automatiquement des chaînes de blocs.

Il y a beaucoup d’entreprises sur le net qui se sont lancées dans la création de Blockchains, mais parmi toutes, j’ai choisi Constructeurs de portefeuilles pour les raisons suivantes :

Vous permet de créer un Blockchain GRATUIT.

Si vous voulez des accessoires supplémentaires, c’est l’un des moins chers.

Il vous offre le portefeuille pour Windows et Linux GRATUITEMENT.

Il est très facile, rapide et simple à utiliser.

Si vous voulez choisir un plan de paiement, vous devrez payer chez Bitcoins. Si vous ne savez pas où les trouver ici, je vais vous montrer meilleur échange de maisons pour acheter des bitcoins.

Étape 1 : Réglage du type de Blockchain

Il faut tout d’abord accéder au site www.walletbuilders.com et remplir les données indiquées dans l’image ci-dessous.

Vous devez indiquer un email, qui sera l’endroit où sera envoyé le lien pour télécharger le portefeuille et les informations de la crypto-monnaie que vous avez créée.

Deuxièmement, vous devez choisir un plan, j’ai choisi le plan libre. Le plan de paiement offre un mois d’hébergement gratuit pour le Nœud (dans le gratuit seulement 5 jours) et, en plus, il offre la possibilité d’ajouter une icône au cryptomoney, entre autres choses. Dans le tutoriel, je vais expliquer comment héberger le noeud dans un VPS gratuit pendant un an, et donc le plan gratuit est suffisant, car vous pouvez créer un cryptomoney complet et indéfini.

Enfin, pour créer une monnaie crypto, il est nécessaire de choisir le type d’algorithme qui utilisera la chaîne de blocs. Le plan gratuit n’offre que les deux premiers. Pour le tutoriel, j’ai utilisé un algorithme de Scrypt Pow.

Etape 2 : Configurer les détails de la Blockchain pour créer une monnaie crypto

Les données que j’ai ajoutées pour créer une crypto-monnaie sont les suivantes :

Le nom de la monnaie de la crypte sera : Cbitorg (de C acheter BIT des pièces. ORG )Lettre ou numéro par lequel les adresses publiques commenceront. J’ai choisi le numéro un, mais il est un peu indifférent. Abréviation : De la même manière que Bitcoin a l’abréviation BTC, ma kryptonet a l’abréviation CBO) Phrase à inclure dans le bloc de la genèse : Sathosi Nakamoto a inclus la phrase « The Times 03/Jan/2009 Chancellor on brink of second bailout for banks » qui traduit en espagnol signifie « El Times 03/Ene/2009 Chancellor a punto de segundo rescate para los bancos ». C’est une phrase pour la postérité qui, entre autres, vise à démontrer que le premier bloc a été créé à un moment donné. C’est pourquoi Sathosi Nakamoto a choisi un titre du journal The Times pour montrer que le premier bloc n’a pas été généré avant le 3 janvier 2009.

Etape 3 : Mise en place des pièces en circulation et des récompenses des mineurs

Le premier point vous permet d’entrer dans la récompense pour l’exploitation d’un bloc. Dans la deuxième section, vous pouvez configurer le nombre de blocs que doit contenir la réduction de moitié (réduire la récompense de moitié) et enfin vous devez introduire le nombre maximum de pièces qui peuvent être en circulation une fois que toutes sont extraites (dans la version gratuite vous ne pouvez mettre que 21.000.000). Dans mon cas, pour créer une kryptonette, j’ai tout laissé par défaut.

Etape 4 : Paramètres avancés de Blockchain

Enfin, l’application offre une configuration à la fois sécurisée et polyvalente. Comme ce tutoriel est une expérience, j’ai changé certains aspects de ce qu’il nous offre par défaut :

Dans la section « Maturité de la base de pièces » j’ai mis 5, ce qui signifie que les pièces obtenues après un bloc miné peuvent être dépensées après 5 confirmations. Par défaut, il est indiqué 20, ce qui affecte la sécurité de ma chaîne, mais au contraire, je pourrai envoyer les pièces obtenues par l’exploitation minière sans attendre si longtemps. Dans le deuxième paragraphe que j’ai mis 3, il est question du nombre de confirmations qui doivent être en place pour qu’une transaction soit valide. La valeur par défaut était de six.

Le reste des sections que j’ai laissées par défaut, car je n’ai pas jugé opportun de les modifier pour améliorer les performances de la Blockchain.

Dans l’application, vous pouvez voir une 5ème étape (configurer l’icône) qui n’est disponible que pour ceux qui ont choisi l’option de paiement. Si vous avez choisi la version gratuite, vous aurez déjà terminé le travail et, par conséquent, vous n’aurez qu’à attendre de recevoir un e-mail avec le lien de téléchargement du Wallet qui est très similaire à la sacs en bitcoin.

Téléchargez le portefeuille et exploitez le premier bloc de la Blockchain

Après environ 30 minutes, le programme aura configuré la chaîne de blocs et à partir du lien envoyé au courrier, vous pourrez télécharger les portefeuilles et vérifier les caractéristiques de la chaîne de blocs.

Le portefeuille peut être téléchargé pour Windows et Linux. Une fois téléchargé et ouvert, le portefeuille sera synchronisé avec le nœud fourni par le web pendant 5 jours (après quoi nous devons avoir configuré notre propre nœud).

Une fois que le porte-monnaie est déchargé et ouvert, il faut extraire le premier bloc, et de cette façon nous obtiendrons la première récompense de 50 Cbitorg. L’exploitation minière se fait en trois étapes (MISE À JOUR 2019):

Dans le répertoire du portefeuille (APPDATATummoney), vous devez créer le fichier tummoney.conf avec le code suivant :

rpcuser=rpc_tummony

rpcpassword=pifw1fqxfkdd23n59rcr63sqrfiqkw184uxb0blo

rpcallowip=127.0.0.1

écouter=1

serveur=1

addnode=node1.walletbuilders.com

Ensuite, vous devez créer un fichier, dans le dossier où se trouve l’accès au portefeuille (selon l’endroit où vous l’avez enregistré), appelé mine.bat avec le code suivant :

@echo off

set path_cli=%cd%

cd %path_cli%

écho Appuyer sur (CTRL+C) pour arrêter l’exploitation.

Commencez

tumoneda-cli.exe génère 1

début du goto

Une fois les deux fichiers créés, ouvrez le portefeuille et, une fois connecté au nœud, ouvrez le fichier mine.bat. Après environ 15 minutes, vous commencerez à recevoir les premières récompenses minières.

Pour créer les fichiers .conf et .bat, ouvrez un bloc-notes et collez le code à cet endroit. Alors quand il est temps de le ranger, appelez ça tummy.conf ou mine.bat. N’oubliez pas de changer les mots « ventre » par le vrai nom de votre pièce.

Les pièces obtenues ne peuvent pas être dépensées avant d’avoir obtenu 5 confirmations, car c’est ce que nous avons configuré lors de la création de la Blockchain. Par conséquent, je vous conseille de laisser l’ordinateur creuser pendant un certain temps afin qu’il creuse plusieurs blocs et, de cette façon, vous obtiendrez les pièces que vous voulez (cela s’appelle pré-cryptominer une cryptomycine).

Une fois que vous avez extrait plusieurs blocs, vous verrez comment le crédit que vous avez déjà confirmé apparaît dans « Solde » et le crédit extrait qui n’est pas encore confirmé apparaît dans « Non disponible ».

Créer un nœud dans un VPS

La meilleure façon de donner de la stabilité à votre Blockchain est d’installer un noeud sur un Serveur Privé Virtuel (nous allons expliquer dans un autre tutorial prochainement comment créer un VPS gratuit pendant un an). Ainsi, tout utilisateur qui ouvre le portefeuille pourra le synchroniser automatiquement.

Comme j’ai déjà un VPS Windows créé, je n’ai qu’à télécharger le portefeuille et le passer au serveur privé virtuel.

Le portefeuille étant fermé, le fichier cbitorg.conf (tucriptomoneda.conf) doit être créé dans le dossier « % APPDATA% cbitorg « .

Pour le créer, créez un fichier .txt appelé cbitorg puis collez le code ci-dessous et cliquez sur enregistrer sous cbitorg.conf. Code pour le fichier :

rpcuser=rpc_examplecoin

rpcpassword=69c863e3356d3dae95df454a1

rpcallowip=127.0.0.1

écouter=1

serveur=1

txindex=1

Maintenant, lorsque vous ouvrez le portefeuille sur le serveur, il agira comme un nœud sans qu’il soit nécessaire d’avoir un ordinateur branché toute la journée.

Maintenant, d’une part nous avons le portefeuille dans le VPS qui agit comme un Nœud et, d’autre part, le portefeuille que j’ai installé dans l’ordinateur.

Pour que le portefeuille que j’ai installé sur mon ordinateur reconnaisse le nœud que j’ai créé, il suffit de créer un cbitorg.conf (comme ci-dessus) avec le code suivant :

addnode=REPLACE_WITH_YOUR_IP_OR_HOSTNAME

Là où il est écrit « REMPLACER_AVEC_VOTRE_IP_OU_NOM », vous devez indiquer l’hôte ou l’IP de votre VPS.

Une fois terminé, lorsque j’ouvrirai le portefeuille, un message apparaîtra indiquant qu’il y a deux connexions actives : le nœud Wallet Builders (qui disparaîtra dans 5 jours) et le nouveau nœud que j’ai créé.

Pour le moment, votre Blockchain n’a pas de personnes qui exploitent les transactions et donc si vous voulez faire une transaction, vous devrez l’exploiter vous-même.

La transaction se fait de la même manière que pour n’importe quel autre sac à main. Il suffit de saisir l’adresse et la quantité. Une fois que vous l’aurez lancé, il devra être miné, pour être inclus dans le blockchain.

Pour extraire la transaction, vous devez ouvrir la console d’extraction. Le processus est le même que celui utilisé pour l’exploitation des premiers blocs. Si vous accédez à l’onglet des transactions, vous verrez comment vous l’avez envoyé et gagné la commission que vous avez payée aux mineurs.

Si vous voulez automatiser cette étape vous pouvez installer un portefeuille sur un VPS et le configurer de manière à ce qu’il soit toujours minier. De cette façon, vous faciliterez l’utilisation de votre Blockchain pour tous les utilisateurs, car ils n’auront pas à extraire les transactions à chaque fois qu’ils effectuent un paiement et, en outre, vous prendrez toutes les commissions et les récompenses pour les blocs extraits jusqu’à ce que d’autres utilisateurs commencent à extraire.

J’ai par exemple configuré le nœud que j’ai créé dans mon VPS pour qu’il soit toujours en exploitation.

Conclusions finales

Une fois que vous aurez atteint ce point dans le tutoriel « Comment créer une monnaie crypto » vous aurez votre propre monnaie crypto créée et fonctionnant. En résumé, je vais passer en revue les étapes à suivre :