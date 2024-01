Augmenter ses finances en 2024 : comment s’y prendre ?

Les moyens d’augmenter ses revenus en 2024 sont nombreux. On vous propose donc ici quelques idées intéressantes. Poursuivez donc votre lecture pour déterminer la solution qui vous conviendra le mieux.

Négocier une augmentation auprès de son employeur

Obtenir une augmentation de salaire de son employeur actuel est l’un des moyens les plus directs d’accroître ses revenus. D’ailleurs, les augmentations salariales devraient atteindre 4 % en moyenne cette année en France, un niveau record depuis 10 ans. Voilà qui devrait donner un coup de pouce à votre finance.

Il est donc pertinent de défendre son besoin d’une revalorisation, en mettant en avant ses compétences, les responsabilités supplémentaires assumées ou encore son ancrage dans l’entreprise. Des arguments factuels et des propositions chiffrées, appuyés par des benchmarks du marché, renforceront votre position.

Soyez également attentif aux éventuelles primes exceptionnelles ou stock-options qui viennent compléter le salaire de base. Avec tact et diplomatie, mais sans timidité, une négociation gagnante est à votre portée !

Se reconvertir dans un secteur qui recrute

Changer de voie professionnelle pour rejoindre un secteur dynamique et pourvoyeur d’emplois est une option intéressante. D’après le baromètre 2023 des métiers qui recrutent, les domaines les plus créateurs de postes sont la santé, le social, le BTP, l’informatique et la transition énergétique.

Une reconversion ciblée et bien préparée, via des formations si nécessaire, peut donner un second souffle à votre carrière et à vos finances. Les métiers d’avenir comme technicien de maintenance éolienne ou développeur web offrent des rémunérations attractives, à la hauteur des compétences recherchées.

Il est primordial de bien étudier les débouchés et l’évolution prévisible du secteur convoité avant de sauter le pas. Mais le jeu en vaut la chandelle pour qui ose se renouveler !

Créer son entreprise dans un créneau porteur

Devenir son propre patron en lançant une activité dans un segment en croissance ? C’est tout à fait réalisable grâce au statut d’auto-entrepreneur qui facilite grandement les démarches administratives.

Parmi les niches émergentes les plus porteuses, citons :

la livraison de repas à domicile ;

la production de contenus sur les réseaux sociaux ;

les services à la personne ;

ou encore la vente en ligne de produits artisanaux.

Moins risquées que des secteurs matures, ces jeunes pousses offrent des perspectives de rentabilité intéressantes.

Une étude de marché précise, l’élaboration d’un business plan solide et le choix judicieux des canaux de communication et de commercialisation seront les clés du succès de votre néo-entreprise !

Investir son épargne de façon rentable

Plutôt que de laisser dormir vos économies sur un compte d’épargne peu rémunérateur, pourquoi ne pas orienter tout ou partie de cet argent vers des placements offrant un rendement supérieur ?

En optant pour des fonds en euros dynamiques, des SCPI bien notées, ou encore des actions d’entreprises innovantes, vous pouvez espérer une rentabilité annuelle nette de 4 à 8 %, soit largement plus que le Livret A. Toutefois, vous devrez faire attention à bien calibrer vos investissements en fonction de votre profil de risque et de votre horizon de placement.

Sous réserve de suivre quelques règles prudentielles, la croissance fructueuse de votre patrimoine est à portée de main ! Faites fructifier votre argent.