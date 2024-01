Vendre ses pâtisseries pour augmenter ses revenus : comment s’y prendre étape par étape ?

La vente de ses propres pâtisseries est un excellent moyen d’arrondir ses fins de mois tout en faisant plaisir aux gourmands. Que l’on soit amateur ou pâtissier professionnel, la commercialisation de ses douceurs requiert néanmoins méthode et organisation. Comment s’y prendre concrètement ?

Les bases d’une pâtisserie réussie

Pour que vos pâtisseries trouvent preneurs, vous devez avant tout maîtriser les fondamentaux de la pâtisserie. Chaque recette doit être exécutée avec minutie. La pesée des ingrédients, l’enchaînement des étapes, la cuisson, rien ne doit être laissé au hasard sous peine de produire des ratés immangeables.

Outre le goût, l’apparence de la pâtisserie compte également. Optez donc pour des designs somptueux qui mettront l’eau à la bouche. Si vous désirez plus d’astuces dans le monde de la finance, vous pouvez vous rendre sur eco-insiders.com.

S’équiper à moindre coût

Il est inutile d’investir des fortunes dans un matériel professionnel dispendieux. Les ustensiles standards feront parfaitement l’affaire. Vous pouvez même commencer avec le matériel déjà présent dans votre cuisine. En revanche, le choix des ingrédients est primordial.

Une fois vos premières pâtisseries vendues avec succès, vous pourrez envisager d’acquérir du matériel spécifique pour perfectionner la finition de vos créations pâtissières.

Où et comment commercialiser ses douceurs ?

La vente auprès de son entourage et des collègues est un bon début, mais elle aura tôt fait de s’épuiser. Pour toucher plus de clients, plusieurs options s’offrent à vous.

Vente sur les marchés

Les marchés constituent d’excellents points de vente, surtout le week-end où l’affluence est importante. Il vous faudra néanmoins vous lever tôt et transporter votre matériel et vos pâtisseries. Privilégiez les emplacements passants. N’hésitez pas à faire goûter vos produits pour conquérir de nouveaux clients.

Livraisons à domicile

Si vous avez un véhicule, pourquoi ne pas prendre les commandes en ligne et livrer vos clients à domicile ou sur leur lieu de travail ? Cela demande plus d’investissement en temps, mais libère des contraintes de stockage et d’étalage sur les marchés. De plus, vous fidéliserez une clientèle de quartier ou de bureaux.

Vente en ligne

Ouvrir votre propre boutique de pâtisseries en ligne peut être très rentable à condition de soigner le marketing et la logistique. Reste aussi à gérer la préparation des commandes et les expéditions dans les temps. Mais quelle satisfaction que de voir ses pâtisseries appréciées bien au-delà de son quartier !

Dégustations en magasins

Pourquoi ne pas démarcher votre boulangerie ou épicerie locale pour y vendre vos pâtisseries ? Une dégustation sur place le samedi permettra de mettre en avant la qualité de vos produits. Cependant, vous devez bien calibrer les productions et les invendus pour ne pas vous retrouver avec trop de pertes.

Quel statut juridique adopter ?

Au début de votre activité, le statut d’auto-entrepreneur conviendra parfaitement et vous dispensera de lourdes démarches administratives. Les revenus générés seront considérés comme complémentaires. Si le succès est au rendez-vous et que vous souhaitez en faire votre activité principale, vous pourrez ensuite opter pour le statut de micro-entreprise.

Dans tous les cas, même avec un chiffre d’affaires modeste, il est prudent de vous assurer en responsabilité civile professionnelle.

Rester motivé en cas de difficultés

Lancer son entreprise de pâtisseries requiert beaucoup d’énergie et les débuts ne sont pas toujours faciles. Préparez-vous à quelques déconvenues comme le refus de commandes, les invendus importants et les clients mécontents.

Pour rebondir, ajustez vos recettes en fonction des retours, variez vos points de vente, faites-vous connaître via les réseaux sociaux. Et gardez en tête la satisfaction des gourmands que vous régalerez de vos créations ! Leurs compliments sont le meilleur carburant pour avancer.