Lancer une activité à Dakar : quelle banque sénégalaise choisir ?

Les entrepreneurs qui souhaitent lancer une activité commerciale à Dakar doivent créer à tout prix un compte bancaire. Au-delà d’être une obligation, c’est surtout utile pour avoir un soutien financier en cas de besoins. Il faudra cependant choisir sa banque avec prudence afin de maximiser la rentabilité de son entreprise. Décryptage!

Les bonnes raisons d’ouvrir un compte bancaire professionnel

Beaucoup de professionnels au Sénégal font l’erreur d’ouvrir un compte courant bancaire. L’administration fiscale posera tout de suite un problème selon que les revenus et le patrimoine soient personnels ou non. Dans le cadre d’une activité professionnelle, le compte pro garantira la transparence vis-à-vis des autorités. Il donnera plus de crédibilité aux entrepreneurs pour les opérations financières sur le marché. Il permettra surtout de sécuriser les transactions monétaires comme les investissements, les acomptes et les salaires. Bien entendu, l’ouverture d’un compte bancaire professionnel est une obligation pour lancer une activité à Dakar et ailleurs au Sénégal. Il en va de la tenue de la comptabilité des entreprises, peu importe leur statut juridique.

En outre, il se pourrait que pour une raison ou une autre, les activités commerciales aient besoin de fonds supplémentaires. C’est là que l’intérêt d’avoir un copte professionnel réside. Les entrepreneurs pourront obtenir un crédit d’investissement sans trop de peine en fonction de la somme demandée et de la conjoncture financière. Néanmoins, il est extrêmement important d’ouvrir le compte en question au sein d’une institution bancaire adaptée à l’activité. De nombreuses personnes se contentent d’ouvrir leur compte pro auprès de leur banque habituelle. Les entrepreneurs aguerris déconseillent une telle pratique et recommandent plutôt de faire une investigation pour dénicher la meilleure banque au Sénégal.

Quelques conseils pratiques pour choisir une banque à Dakar

La tanière des Lions de la Teranga a un climat économique favorable qui a poussé de nombreuses banques à s’y installer. Banques d’affaires, commerciales, microfinances, mobile banking…, difficile de se retrouver avec les services bancaires à Dakar. Il n’y a pas d’autres solutions que de se baser sur des critères essentiels pour choisir l’établissement qui pourra gérer son compte professionnel. Premièrement, il faut vérifier les frais et taux appliqués : frais de tenue de compte, commissions, frais de carte, frais de chéquier, etc. Il convient aussi de vérifier si la banque peut octroyer un prêt à tout moment grâce au compte pro que l’on vient de créer.