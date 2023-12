Le rôle croissant des conseillers financiers dans la sélection d’actions durables

Dans le monde dynamique et en constante évolution de la finance, les conseillers financiers jouent un rôle de plus en plus crucial pour aider leurs clients à prendre des décisions éclairées en matière d’investissement. Avec une prise de conscience grandissante des enjeux éthiques et environnementaux, la demande pour des investissements socialement responsables (ISR) est également en hausse. Cela encourage les conseillers financiers à intégrer activement des critères éthiques et environnementaux dans leur processus de sélection d’actions.

Les tendances actuelles en matière d’investissement éthique

L’investissement éthique, également connu sous le nom d’investissement socialement responsable ou ISR, englobe un large éventail de stratégies axées sur des préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Ces stratégies incluent, sans s’y limiter, l’exclusion de certaines industries controversées, telles que le tabac, les combustibles fossiles et les armes, ainsi que l’intégration de critères ESG dans l’évaluation et la gestion de risques. Face à la pression exercée par les régulateurs et le public, de nombreuses institutions financières ont intégré les critères ESG dans leurs pratiques d’investissement. Cela se traduit par une augmentation des fonds et indices ISR disponibles pour les investisseurs. En outre, plusieurs études ont montré qu’une approche d’investissement d’actions axée sur les critères ESG peut aider à réduire les risques et générer des rendements financiers supérieurs ou comparables à ceux obtenus par des stratégies traditionnelles.

Comment les conseillers financiers intègrent-ils les critères éthiques et environnementaux ?

Pour répondre à la demande croissante d’options d’investissements responsables, les conseillers financiers doivent adopter une approche globale qui combine les objectifs financiers des clients avec leurs valeurs éthiques individuelles. Cela implique un processus d’évaluation rigoureux afin d’identifier les actions susceptibles de fournir un potentiel de croissance et une rentabilité attractive à long terme tout en respectant l’environnement, les employés et d’autres parties prenantes pertinentes. Tout d’abord, les conseillers financiers doivent comprendre les attentes et priorités spécifiques de chaque client en termes d’impacts positifs et négatifs sur l’environnement et d’autres domaines tels que la diversité, la gouvernance et la contribution sociale. Ils peuvent ensuite utiliser cette information comme base pour la sélection d’actions alignées sur ces préférences. Ensuite, les conseillers doivent identifier et comparer les diverses sources d’information disponibles sur les critères ESG.

Rôle de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique

Les conseillers financiers ont également un rôle à jouer dans la promotion de la transition écologique et de la lutte contre le changement climatique grâce à leurs recommandations d’investissement. En intégrant des actions liées aux technologies vertes et à l’énergie renouvelable dans leurs sélections, ils peuvent contribuer à orienter les flux de capitaux vers des solutions innovantes et durables qui aideront à freiner les émissions de gaz à effet de serre et à atténuer l’impact du réchauffement climatique. Il est essentiel pour les conseillers financiers de considérer les risques liés au changement climatique lorsqu’ils évaluent les perspectives à long terme des entreprises. La prise en compte des facteurs tels que les stratégies de transition énergétique et les plans de résilience face aux évènements climatiques extrêmes est cruciale pour construire des portefeuilles solides et adaptés aux défis futurs. Ces derniers peuvent encourager leurs clients à s’engager activement auprès des entreprises dans lesquelles ils investissent pour promouvoir des pratiques de gouvernance solides et responsables.