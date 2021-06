Savoir investir dans l’immobilier en 2021

Avec une année 2020 relativement particulière puisque sans précédent mondialement, un fort ralentissement dans bien des secteurs d’activités s’est fait ressentir au niveau planétaire. La question de continuer à investir ou de stopper, de faire un break ou de diversifier ses types d’investissements s’est posée pour certaines personnes. Placements en bourse dans divers produits financiers, crypto-monnaies, l’or, les alcools, les œuvres d’art, les véhicules anciens… Ce sont des options tentantes mais qui peuvent refroidir certaines personnes par le risque pris en plaçant une partie de leurs économies dans ces domaines bien particuliers. Place son argent dans celui de l’immobilier en investissant dans la pierre rassure beaucoup de personnes, et pour cause.

Investissement immobilier : le placement idéal pour tous

Depuis la nuit des temps jusqu’à maintenant, la façon la plus sécurisante pour investir dans un domaine demeure l’immobilier. Entre le symbolisme de ce que le foyer représente de façon universelle pour les personnes (sécurité, protection, famille, long terme…) et le fait de bien placer ses économies, l’immobilier rassure.

Il est évident que pour investir dans ce domaine bien spécifique, il faut déjà le vouloir, car certaines personnes ne sont pas encore prêtes psychologiquement à franchir le cap. Avec certaines tensions internes propres à elles-mêmes, les renvoyant à l’engagement sur le long terme / une pression supplémentaire sur les épaules à assumer et peuvent vite angoisser. Au lieu de positiver en réalisant la chance de pouvoir capitaliser une partie de ses économies dans un achat mature, relativement sécurisé, symboliquement et physiquement capable d’abriter la famille et de les mettre à l’abri.

Concernant l’investissement que cela représente, avec des taux d’intérêts qui sont descendus à des taux historiquement bas via l’année précédente plutôt unique en son genre. Pouvoir se donner les moyens d’investir dans l’immobilier est l’occasion rêvée pour justement placer un certain pourcentage de ses économies dans une maison, un appartement ou des produits assimilés et passer au niveau supérieur.

Devenu accessible à beaucoup de monde, le crédit immobilier ouvre des perspectives à bien des personnes grâce à la situation financière unique, des prix relativement bas, suivant le niveau des taux d’endettements. Investir, avoir des taux d’intérêts qui coûteront moins cher à rembourser au global et des opportunités à saisir. De plus, les outils actuels à la portée de tout un chacun, comme c’est le cas avec la simulation d’un prêt immobilier à l’aide d’un outil en ligne qui vous offrira la possibilité de vérifier si vous êtes bien éligible à un prêt et quel montage financier sera le plus à même d’être le plus avantageux pour vous sur le long terme. De calculer le montant du crédit, sa durée, le taux des intérêts, ses mensualités, le tableau d’amortissement et connaître le coût global du crédit immobilier. Ce qui permet de rationaliser en étant pragmatique, de préparer un budget très précis et d’aider certaines personnes à mieux se projeter tout en les rassurant matériellement parlant.

Durée – taux du crédit immobilier : à ne surtout pas négliger !

Lorsque l’on veut se lancer dans la grande aventure de l’investissement immobilier sur le moyen / le long terme, vient alors le fameux crédit immobilier pour aider à réaliser ses projets et rêves les plus fous. Que ce soit en tant que primo-accédant ou au-delà d’un bien immobilier, qu’il s’agisse d’une maison à acheter pour y vivre, en gestion / location pour investir grâce à la location ou un mix entre les deux pour commencer à louer le logement et le récupérer des années après une fois rentabilisé.

Pour investir dans un ou plusieurs biens immobiliers, il faudra donc bien calculer et choisir la combinaison optimale taux de crédit / durée du crédit selon vos projets, vos possibilités et ce que vous accordera votre partenaire financier afin de concrétiser ce que vous aviez en tête et / ou vos projets couchés sur papier.

Car effectivement entre 7 et 30 années de crédits, des taux moyens allant de 0,85 à 2,45% selon la durée : le coût global du crédit ne sera pas du tout le même, avec des dizaines de milliers d’Euros de différence, ce qui est loin d’être négligeable lorsque l’on souhaite bien investir dans l’immobilier !

Il sera alors intéressant de bien calculer avec les outils adéquats de type calculette en prêt immobilier en ligne le meilleur ratio possible par rapport à sa situation, ses possibilités ainsi que ses moyens. Afin de réussir à économiser le plus d’argent possible sur le long terme tout en trouvant le meilleur point d’équilibre financier pour garder une certaine marge de manœuvre financière en cas d’imprévus.

Courtier en crédit immobilier : un gain de temps et d’argent

Un autre moyen complémentaire qui peut être très intéressant est de passer par un courtier en crédit immobilier : ce professionnel de la négociation immobilière sera rompu à l’exercice parfois fastidieux, chronophage et stressant d’aller obtenir le meilleur ratio immobilier, avec les meilleures propositions banquières actuelles.

Un allié de poids lorsque l’on n’a pas le temps ou que l’on ne veut pas faire soi-même toutes les agences immobilières / banques pour présenter son projet. Le courtier en crédit immobilier fera le travail à votre place, vous fera constituer le meilleur dossier possible jusqu’à ce qu’il soit presque parfait. Son but ? Négocier à votre place et décrocher la meilleure proposition possible.

D’ailleurs, les courtiers en crédit immobilier se rémunèrent sur les négociations et économies qu’ils arrivent à avoir pour leurs clients, ce qui sera une excellente nouvelle pour toute personne recherchant une solution quasiment clés en mains. Autre bonne nouvelle : pour prendre une participation sur ce que le courtier aura pu vous faire économiser, il aura dû en amont réussir à ce que les économies soient substantielles. Ce qui veut dire que le courtier en crédit immobilier se démènera corps et âme pour vous / pour lui en obtenant quasiment tout le temps la meilleure proposition du moment !

Mis bout à bout, votre investissement dans l’immobilier sera parfaitement réfléchi, maîtrisé de A à Z et la somme de toutes les réussites feront que vous réaliserez de réelles économies tout en investissant concrètement dans un bien immobilier.