A Portefeuille en électrum pour Bitcoins est l’un des plus sûrs disponibles, car il permet de stocker la clé privée sur l’ordinateur, un disque dur ou un pendentif et fournit également une méthode (en utilisant des mots) pour récupérer le portefeuille s’il est supprimé de l’ordinateur.

De tous les portefeuilles Bitcoins, le portefeuille Electrum est un portefeuille informatique léger. C’est-à-dire que certains portefeuilles d’ordinateur téléchargent la chaîne complète du bloc, mais ce portefeuille n’en télécharge qu’une partie et, bien qu’il soit un peu moins sûr, il est beaucoup plus rapide et plus confortable à utiliser.

Avantages et inconvénients du portefeuille Electrum

Comme tous les sacs à main, la vitesse et la facilité d’utilisation signifient une diminution de la sécurité. Ce type de portefeuille serait en équilibre entre sécurité et rapidité, car il est très polyvalent et confortable à utiliser.

Avantages

Stocke les clés privées sur l’ordinateur.

Par l’intermédiaire du Semences ou les graines peuvent être restaurées en cas de suppression.

Facile à utiliser et assez sûr.

Il offre une configuration PC et portable (j’en ai un sur le disque dur).

Vous permet de signer des transactions hors ligne.

Inconvénients

Il ne télécharge pas toute la chaîne de blocs et est donc moins sûr, bien qu’il soit plus rapide.

Il est moins sûr que d’autres sacs à main, comme les sacs en papier pour les Bitcoins ou les physiciens.

Principales utilisations du portefeuille Electrum

Par exemple, j’ai généralement de petites sommes dans mon portefeuille de téléphone portable pour effectuer des paiements entre amis ou entre entreprises qui les acceptent. En revanche, dans mon portefeuille physique, je garde mes Bitcoins que je n’utiliserai pas à court ou moyen terme.

Dans le portefeuille Electrum que j’ai, je peux recevoir des paiements de plusieurs magasins en ligne (ils peuvent être synchronisés entre eux grâce à un plugin Bitcoin pour WordPress) et, en plus, je les utilise aussi pour économiser l’argent que j’utiliserai à moyen terme. De la Portefeuille ElectrumSi vous avez un téléphone, je peux envoyer des Bitcoins sur votre téléphone pour obtenir de l’argent ou sur votre porte-monnaie physique pour économiser.

Téléchargez le programme de bourses Electrum

Pour le télécharger, vous devez entrer sur le site electrum.org et téléchargez la version qui correspond à votre système d’exploitation. En outre, vous pouvez également choisir si vous voulez une version PC ou portable. Dans ce cas, j’ai téléchargé le Windows Installer.

Installation du programme

Une fois que vous l’avez téléchargé, vous l’installez sur votre ordinateur. Le programme est installé comme n’importe quel autre programme. C’est très simple comme vous pouvez le voir sur la photo.

Le programme ne télécharge pas toute la chaîne de blocs et a donc besoin d’une connexion à un serveur pour télécharger les dernières sections de la chaîne. L’habitude est de le laisser à Connexion automatiquemais si vous préférez choisir lors de la connexion au serveur, vous pouvez choisir l’option Sélectionnez le serveur manuellement.

Création de la graine

Vous pouvez maintenant choisir entre utiliser les semences (si vous avez déjà un portefeuille et que vous voulez le restaurer) ou créer la nouvelle graine (si vous allez créer un nouveau portefeuille). La graine est constituée de plusieurs mots que vous devez écrire sur un papier et garder en sécurité, et pour vous éviter de les écrire mal, le programme vous dira de les réécrire avant de créer la bourse. Ces mots vous permettront de récupérer votre portefeuille au cas où il serait supprimé de votre ordinateur.

C’est encore plus facile, car il suffit de télécharger la version portable (dans un premier temps, il fallait choisir la version à télécharger), de l’enregistrer sur un disque dur et de l’ouvrir.

Le processus est pratiquement le même, car vous n’avez qu’à créer la graine et un mot de passeet les écrire sur un morceau de papier.