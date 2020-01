Le Portefeuille en papier Bitcoinségalement connu sous le nom de portefeuille froid ou portefeuille froid, est un de mes préférés pour garder les Bitcoins que je n’utiliserai pas à court terme. Je l’aime parce qu’il offre un un contrôle total et un très haut degré de sécuritéLe propriétaire est le seul responsable de la conservation de la clé privée. Si celui-ci ne vous intéresse pas, il existe également d’autres types de porte-monnaie Bitcoin.

Y a-t-il plusieurs façons de créer un portefeuille en papier pour les Bitcoins ?

Oui. Le porte-monnaie en papier pour les bitcoins peut être créé en ligne ou hors ligne. Je l’ai toujours créé hors ligne, car je pense que c’est le grand avantage de ce type de portefeuille. Si nous le créons en ligne, nous enlevons la sécurité du portefeuilleNotre ordinateur peut être infecté par une sorte de cheval de Troie et quelqu’un peut s’emparer des clés privées.

Par conséquent, je vais axer l’explication sur la création d’un porte-monnaie électronique hors ligne, afin que le degré de sécurité soit maximal.

Étapes de création d’un portefeuille en papier pour les Bitcoins

La création d’un portefeuille papier prend un peu plus de temps que la création d’un portefeuille en ligne et ils sont également à usage unique. Je veux dire, vous pouvez ajouter autant de fonds que vous voulez à un sac à main en papier, mais il est conseillé de retirer tous les fonds d’un seul coupLa clé privée est utilisée lors du retrait des fonds et n’est plus aussi sûre.

Donc, pour éviter de créer des sacs en papier de façon très continue, il est conseillé d’en créer plusieurs à la fois et de les conserver en réserve pour le moment où nous en aurons besoin. De cette façon, nous pouvons retirer tous les fonds d’un portefeuille, prendre la partie dont nous avons besoin et transférer le reste dans un nouveau portefeuille.

En bref, les étapes à suivre pour créer un portefeuille en papier sont les suivantes : télécharger le projet open source BitAddress, télécharger une distribution Linux » Live CD « . y créer le portefeuilleavec le projet BitAddress, dans l’environnement Linux. Aussi compliqué que cela puisse paraître est très simple, vous pouvez voir ci-dessous:

Télécharger le projet open source BitAddress

Vous pouvez entrer dans le site bitaddress.org et créer le portefeuille en papier pour les bitcoins, mais vous le feriez en ligne et ce ne serait pas très sûr. Il est préférable de télécharger le site sur la plate-forme Open Source appelée Github.

Décompressez le fichier et enregistrez-le dans un pendentif

Le fichier que vous avez téléchargé est le site web bitaddress.org parce que le fait de le télécharger vous permet de travailler avec lui sans Internet. Sur la photo, vous pouvez voir les fichiers contenus dans le dossier. En cliquant sur le fichier html bitadress.org, la page s’ouvrira à partir de notre ordinateur (pas sur Internet).

Une fois téléchargé, le fichier est décompressé et sauvegardé sur un pendentif, car il y a toujours un environnement sûr pour faire fonctionner le site Web bitaddress.org.

Télécharger une distribution Linux « Live CD ».

Cela vous permettra de travailler sous Linux sans l’avoir installé sur votre ordinateur. Il est conseillé de l’exécuter sur Linux car c’est un environnement beaucoup plus sûr que d’autres systèmes d’exploitation plus commerciaux et, de plus, il doit être fait sans connexion Internet.

Il existe de nombreuses versions de Linux pour « Live CD », mais je recommande QueuesIl est assez bon et facile à utiliser. Le processus est le suivant : vous le téléchargez sur le site Web (un fichier image .iso est téléchargé) et vous l’installez sur un CD.

Une fois que vous l’avez installé, vous avez votre version de Linux Live CD pour exécuter Linux de manière isolée sur n’importe quel ordinateur.

Créer un sac à main

Pour créer le portefeuille papier Bitcoins, vous devez exécuter la version Linux Live CD que vous avez téléchargée et, lorsque vous travaillez sous Linux, vous exécutez le fichier html bitaddress.org que vous aviez stocké sur une clé USB.

Maintenant, comme vous pouvez le voir sur la photo vous déplacez le curseur de la souris sur l’écran (laissant une traînée de points) jusqu’à ce que l’indicateur indique 100%.. Cela permet de créer une adresse de portefeuille unique en mesurant la vitesse de mouvement et le chemin que l’utilisateur prend avec la souris pour créer une adresse de portefeuille.

Enfin, le portefeuille apparaîtra à l’écran. Deux codes QR apparaissent correspondant à l’adresse publique et à la clé privée, et en plus, apparaît également en format numérique à côté d’eux. Une fois cela fait, vous pouvez appuyer sur le bouton d’impression pour les imprimer sur une imprimante ou en pdf (je recommande de les imprimer sur une imprimante et de supprimer le fichier).

Recevoir de l’argent dans un porte-monnaie en papier pour les Bitcoins est très simple, car il suffit de donner l’adresse publique ou de partager le code QR pour que les gens ou nous puissions envoyer l’argent dans le porte-monnaie en papier.

Il y a plusieurs façons de le récupérer, mais je vais vous expliquer celle qui me semble la plus rapide et la plus facile :

Vous créez un portefeuille en ligne à partir de blockchain.info et installez l’application mobile. Il est très facile à utiliser. Entrez dans l’application et dans le menu, cliquez sur le bouton Adresses. Une fois que vous êtes à l’intérieur des adresses, allez dans le Adresse d’importation. Lorsque vous cliquez sur Importer l’adresse, le lecteur de code QR s’ouvre et vous devez scanner l’adresse publique du portefeuille froid. Une fois que la numérisation est enregistrée (pour visualisation uniquement). Maintenant, il vous permettra seulement de voir l’équilibre de la bourse mais pas d’opérer avec elle. Pour opérer avec, vous devez cliquer sur le portefeuille (à l’intérieur du PPP) et donner l’option Scanner de la clé privée. Vous pouvez maintenant transférer les fonds de la bourse en papier à une autre bourse en utilisant le blockchain.info

Il est important de se rappeler qu’en entrant la clé privée dans l’application, celle-ci n’est plus sécurisée, car elle a été enregistrée sur le réseau. Il est donc conseillé de transférer l’argent non utilisé dans un nouveau porte-monnaie en papier.

Conseils utiles sur les porte-monnaie en papier