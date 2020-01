TREZOR Modèle T. Une révolution dans les portefeuilles physiques pour le bitcoin

J’ai récemment reçu un Trezor Modèle T que la société Satoshi Labs m’a envoyé pour le tester, afin que je puisse donner mon avis sur le nouveau produit qu’ils ont lancé.

J’avais déjà écrit un tutoriel sur le portefeuille Trezor Onequi, bien qu’étant le prédécesseur du Modèle T, fonctionne toujours parfaitement comme un portefeuille pour les cryptomonies majeures.

Bien qu’en substance, le nouveau portefeuille vous permette toujours de faire les mêmes choses que son prédécesseur, le nouveau portefeuille Trezor Model T est une autre étape dans la révolution de boîtes froides matériellesIl offre de nouvelles possibilités et une manipulation plus confortable et plus simple.

Par conséquent, pour quiconque veut acheter des bitcoinsethereum ou tout autre cryptomoney et, en outre, veulent le stocker dans un endroit sûr, ont un porte-monnaie TREZOR est le meilleur investissement possible, offrant confort, sécurité et polyvalence.

Déballage du sac à main TREZOR Modèle T

Le portefeuille TREZOR Model T est livré dans une élégante boîte en carton qui peut être très utile pour le rangement lorsqu’il n’est pas utilisé.

La boîte est emballée dans du plastique. Une fois ouvert, comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, on peut voir les éléments suivants : sur le côté gauche se trouve le portefeuille TREZOR Model T et sur le côté droit une petite boîte contenant le câble, les cartes pour noter la graine de récupération et le manuel d’instructions. Le portefeuille est fixé à la structure de la boîte au moyen d’un aimant, de sorte que la boîte en carton peut être utilisée pour le stockage lorsqu’elle n’est pas utilisée.

En résumé, la boîte contient les éléments suivants :

Sac à main TREZOR modèle T. Le sac à main doit être muni d’un sceau de sécurité qui garantit sa sécurité. Au cas où il serait détaché ou endommagé, contactez Satoshi Labs pour remplacer l’appareil par un nouveau. Le sceau garantit que le sac à main n’a pas été altéré par quiconque pendant l’expédition. Manuel d’instructions. Il est écrit en anglais et indique les spécifications du sac à main, les recommandations d’installation, le contenu de la boîte et une série d’instructions de sécurité. Câble USB. C’est le câble qui relie le portefeuille à l’ordinateur. Un autre câble peut également être acheté pour relier le portefeuille au mobile. Deux cartes « graines de récupération ». Ce sont des cartes où vous pouvez noter la graine de récupération de la bourse. Il est important de conserver cette graine dans un endroit sûr, car elle permet de récupérer la bourse si l’appareil est cassé et que l’on souhaite la régénérer dans un autre appareil neuf. Des autocollants TREZOR. Ils ne sont d’aucune utilité, ce sont quatre autocollants de propagande.

TREZOR Model T Wallet Tutorial

Le portefeuille TREZOR Model T est un portefeuille matériel qui permet une utilisation pratique du réseau et, pour un haut niveau de sécurité, stocke les clés privées sur un dispositif externe. Lorsqu’une transaction est effectuée, la transaction est signée dans le portefeuille et empêche ainsi que les clés privées soient exposées comme dans Portefeuilles PC ou portefeuilles mobiles.

Installer l’extension du navigateur

Le portefeuille fonctionne dans tous les principaux navigateurs. Pour réaliser ce tutoriel, j’ai utilisé Chrome, car c’est le plus utilisé. Une extension doit être installée pour qu’il fonctionne, sinon il n’est pas possible d’y accéder.

Pour installer l’extension et démarrer le portefeuille, connectez le portefeuille au PC et entrez le page Web officielle qui apparaît sur l’écran du sac à main.

Dans mon cas, il n’a pas été nécessaire d’installer l’extension, car je l’avais déjà installée lors de l’installation du TREZOR ONE.

Sélectionnez le type de porte-monnaie TREZOR

Actuellement, la marque TREZOR commercialise deux types de portefeuille : TREZOR ONE et TREZOR Model T. Lors de la création du portefeuille ou de l’accès aux fonds, le site Web demandera toujours le type de portefeuille utilisé.

Dans ce cas, vous devez cliquer sur « Trezor Model T » pour continuer la création du portefeuille.

Installez le micrologiciel du portefeuille

Le portefeuille TREZOR est livré sans le firmware installé, car il est fréquemment mis à jour pour fournir de nouvelles fonctionnalités et pour corriger d’éventuels bugs. C’est pourquoi, lors de la première configuration du portefeuille, un message apparaîtra pour demander l’autorisation de télécharger et d’installer le micrologiciel.

Lorsque vous cliquez sur le bouton » Installer le micrologiciel « , une barre apparaît pour vous informer de la progression de l’installation.

Créer un nouveau portefeuille ou récupérer un portefeuille

Une fois le micrologiciel installé, l’option suivante apparaîtra. Si vous avez déjà un porte-monnaie TREZOR, vous pourriez être intéressé à récupérer votre ancien porte-monnaie sur le nouvel appareil. Pour récupérer le sac, vous devez avoir la graine de récupération sous la main. Une fois récupérés, tous les fonds apparaîtront sur le nouvel appareil.

Dans ce cas, supposons que vous n’ayez pas de portefeuille Trezor et donc, cliquons sur « Créer un nouveau ».

Créer un nouveau portefeuille TREZOR Model T

Une fois que vous avez cliqué sur créer un nouveau portefeuille, une fenêtre pop-up apparaît avec des informations sur les différentes possibilités offertes par le portefeuille. L’une d’entre elles consiste à associer le portefeuille à un compte Dropbox et ainsi pouvoir stocker des informations sur les transactions (étiquetage des comptes, transactions, etc.).

Une fois que vous avez vu ces informations, cliquez sur « Continuer vers le portefeuille ».

Le portefeuille serait déjà configuré, mais pour s’assurer que tout est sécurisé, il est très important de sauvegarder le portefeuille. Il s’agit d’un processus de 3 minutes qui consiste à écrire une série de mots sur la carte « Recovery Seed » qui apparaîtra à l’écran.

Avant de commencer le bouclage, un message de sécurité apparaîtra et donnera les conseils suivants :

Ne prenez pas de photos de la graine de récupération.

Ne le gardez pas écrit sur l’ordinateur.

Ne le stockez pas dans un lieu de stockage (USB, disque dur, etc.).

Ne le mettez jamais sur Internet.

En bref, la semence doit être écrite sur du papier (la carte qui vient avec le sac à main) et stockée dans un endroit sûr. Quiconque a accès à la semence aura accès à tous les fonds de la bourse.

Les mots apparaîtront sur l’écran du sac à main et, une fois terminé, le sac à main demandera d’écrire deux mots au hasard parmi les 12.

Une fois que tout le processus a été effectué, un message s’affiche sur l’écran de l’ordinateur vous disant que tout s’est bien passé et vous invitant à poursuivre la configuration du portefeuille.

Dans l’étape suivante, vous aurez la possibilité de nommer le portefeuille. Dans mon cas, j’ai mis Trezor Model T et j’ai cliqué directement sur continuer.

Enfin, un NIP d’accès doit être créé. Il est très important d’effectuer cette étape pour éviter qu’en cas de perte quelqu’un puisse accéder aux fonds dans la bourse.

Il donne également la possibilité d’inclure un e-mail au système pour avertir de tout mouvement dans le système.

Fonctionnement et possibilités du portefeuille

Le fonctionnement du portefeuille est exactement le même que celui du TREZOR ONE. Dans le tutoriel précédent, nous avons traité de la façon dont envoyer des bitcoins avec un portefeuille TREZOR o recevoir des bitcoins dans un portefeuille TREZOR.

Entre autres, les possibilités qu’il offre sont les suivantes :

Envoi et réception de crypto-courants.

Créez plusieurs portefeuilles pour gérer les fonds d’un seul compte.

Faire Opérations OP_RETURN pour test d’existence o enregistrer les messages dans la chaîne de blocs .

pour o . Planifier les envois à une date et une heure précises.

Livraison à plusieurs destinataires.

Signer et vérifier les messages .

. Exportation des transactions dans les tables csv

Les pièces de la crypte qui peuvent actuellement être stockées dans la boîte à pièces sont les suivantes Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Dash, Litecoin, Zcash, Ethereum, Ethereum Classic et NEM.

Quelles améliorations le TREZOR Model T apporte-t-il ?

Le fonctionnement du logiciel est pratiquement identique à celui de son prédécesseur Trezor One. Les principales nouveautés sont le matériel de poche, qui intègre désormais un écran tactile permettant une interaction plus facile avec l’appareil et un emplacement microSD qui offre, entre autres, la possibilité de gérer les mots de passe à partir de cartes SD plutôt que du cloud.

La saisie des touches et la confirmation des transactions s’effectuent sur l’écran tactile, ce qui est beaucoup plus pratique et peut-être un peu plus sûr.

De plus, le premier modèle permettait de gérer depuis le porte-monnaie plus de 100 pièces et jetons cryptés et le nouveau dispositif en reconnaît un peu plus de 500.

Mon avis sur le TREZOR Model T

J’ai toujours aimé le porte-monnaie TREZOR parce que c’est un moyen confortable et sûr de stocker de l’argent cryptographique. Quant à son fonctionnement de base, il n’a pas changé par rapport à son prédécesseur le Trezor One et est donc pratiquement aussi polyvalent et sûr que l’ancien modèle.

Quant à son design et à son confort d’utilisation, je dois dire que le nouveau modèle est beaucoup plus confortable et élégant, car il intègre un écran tactile qui permet d’entrer le NIP et de confirmer les transactions en touchant facilement l’écran.

En termes de prix, le nouveau modèle est légèrement plus cher, mais il vaut la peine d’être payé. Cependant, si vous avez un budget serré, Trezor One est aussi un excellent choix pour stocker des pièces cryptographiques dans un endroit sûr.

Dans l’ensemble, je suis très satisfait du nouveau produit que Satoshi Labs a lancé, et je pense que leur appareil est à la pointe de la cryptographie matérielle.