Extraction de bitcoins avec l’ordinateur en utilisant Minergate

Extraction de bitume et d’éthéré avec l’ordinateur utilisant Minergate est susceptible d’être la façon la plus simple de m’exploiter à la maison. Il ne nécessite pas d’équipement spécial ni de grandes compétences informatiques et, de plus, est une expérience amusante. Il suffit d’installer un programme et d’appuyer sur le bouton de la mine. Cependant, il est conseillé de lire les points précédents du tutoriel afin de ne pas avoir de fausses attentes, car je donne un aperçu honnête du fonctionnement actuel de l’exploitation minière.

Une autre option serait l’exploitation minière avec l’équipement AntminerCela nécessite un investissement initial mais produit plus de bénéfices, car il est basé sur la technologie Asic (la dernière génération de mineurs).

Lorsque le bitcoin a été créé en 2007, le réseau minier était très petit et n’importe qui pouvait télécharger le programme d’exploitation du bitcoin et se lancer dans l’exploitation minière avec son ordinateur ou son CPU. Au fur et à mesure que le réseau s’est développé, la difficulté de l’exploitation minière s’est accrue et, par conséquent, différentes solutions ont émergé pour faire face plus efficacement à cette difficulté accrue.

Pour maintenir l’efficacité, L’exploitation du bitcoin a connu les développements suivants :

Extraction de bitcoins avec CPU

C’est l’exploitation minière initiale, était basé sur le processeur de l’ordinateur. Aucun équipement spécial n’a été nécessaire, car le degré de difficulté était très faible. À mesure que le nombre de mineurs augmentait, le degré de difficulté augmentait et, par conséquent, l’exploitation minière consommait tellement de ressources qu’elle devenait non rentable par cette méthode.

Exploitation des GPU (Graphics Processing Unit)

Cette forme d’exploitation minière utilisé les cartes graphiques les plus utilisées dans les jeux vidéo (cartes graphiques de type Nvidia ou ATI) pour résoudre les problèmes cryptographiques rencontrés lors de l’exploitation minière. Cela a permis d’augmenter la capacité de traitement de l’ordinateur et de consommer moins de ressources pour effectuer l’extraction. Vers 2011, il a été assez rentable d’exploiter les cartes graphiques de jeux vidéo.

Exploitation de bitcoin basée sur le FPGA (Field programme Gate Array)

C’était une sorte de cartes graphiques similaires à celles utilisées dans l’exploitation minière à base de GPU, mais avec l’avantage qui ont consommé moins d’énergie et a donc rendu l’exploitation minière plus efficace.

Exploitation avec des cartes ASIC (Application specific integrated Circuit)

C’est l’exploitation minière la plus rentable aujourd’hui et elle domine tout le marché. Il est basé sur des puces ASIC qui ont été conçues spécifiquement pour l’exploitation minière. Actuellement, il existe de nombreux modèles de différentes tailles et avec des performances différentes. C’est un marché avec une grande obsolescence, puisqu’on estime que dans environ 6 mois les équipements achetés peuvent être devenus obsolètes et, de plus, ce sont des équipements assez chers (ils peuvent coûter 1200 $ par unité). L’obsolescence de l’équipement, ses prix élevés et le prix de l’électricité, font de l’exploitation minière un marché compétitif et compliqué qui nécessitent une grande stratégie, sinon ce n’est pas rentable.

Est-il rentable d’extraire des bitcoins à Minergate ?

Tu ne vas pas devenir riche, mais tu peux en tirer quelque chose. Minergate est un système qui permet l’exploitation minière avec CPU/GPU et, comme vous pouvez le voir dans le point précédent, ces systèmes ont cessé d’être très rentables en 2011. Cependant, j’ai fait une expérience où j’ai extrait la monnaie Monero pendant 15 heures, car elle est beaucoup plus facile à extraire que le Bitcoin. J’ai creusé avec un ordinateur qui n’est pas très bon et avec une connexion internet en fibre optique assez décente. Ainsi, après 15 heures d’exploitation, j’ai obtenu l’équivalent de 1 centime d’euro.

Je suis conscient qu’il y a plus que ça, parce que J’ai utilisé un vieil ordinateur avec un processeur à un seul coeur sans carte graphique. Malgré tout, je crois que même si l’ordinateur est bon, l’électricité qu’il consomme sera supérieure aux bénéfices obtenus.

Cependant est une expérience amusanteLa majorité des personnes qui entrent dans le monde du bitcoin sont attirées par l’exploitation minière. Si vous voulez être mineur pour un jour et ne voulez pas trop de complications, je vous recommande de suivre ce tutoriel sur comme l’exploitation des bitcoins en ordrer.

Le processus est extrêmement simple, car je crois que même mon fils de 5 ans serait capable d’être un mineur qualifié de Minergate.

Télécharger le logiciel et l’installation de Minergate

Le logiciel peut être téléchargé à l’adresse suivante minergate.com ou en cliquant sur le bouton ci-dessus. Bien qu’il soit possible d’extraire des bitcoins à partir de l’URL également, ce n’est pas conseillé, car cela ne le fait pas efficacement. Le logiciel est très simple et plus confortable à utiliser que le site Web lui-même. Comme vous pouvez le voir sur l’image, il existe des versions pour tous les systèmes d’exploitation. Dans mon cas, j’ai téléchargé le programme pour Windows 64 bit.

Créer un compte MinerGate

Une fois installé, appuyez sur l’icône pour démarrer le programme. Dans la fenêtre il y a deux options, se connecter ou créer un compte. Si nous n’avons pas le compte créé, nous devons cliquer sur l’icône pour créer un compte et entrer les données demandées (utilisateur, mot de passe et email).

Le processus est très facile, car ils ne demandent pas beaucoup de données. Une fois que vous avez rempli le formulaire, vous devez confirmer votre adresse email (envoyer un email avec un lien).

Je sais que vous avez plus d’options que je ne l’expliquerai, mais je me concentrerai seulement sur les plus importantes pour mettre le programme en marche. Mon but est de donner une explication simple que tout le monde peut comprendre. Le principal avantage de ce logiciel est que permet l’exploitation de nombreux types de cryptosystèmes et, de plus, il est possible de passer de l’un à l’autre selon le degré de difficulté que chacun a à chaque instant.

Une fois que le compte a été créé avec le programme, vous devez vous connecter à nouveau, en entrant l’email et le mot de passe du compte. Automatiquement, le panneau de contrôle s’ouvrira avec les options suivantes :

Portefeuille. Il apparaîtra une liste de toutes les bourses des différentes crypto-monnaies que le programme permet de miner. Pour retirer les fonds, vous devez vous rendre dans ce dossier et faire une livraison à la bourse que vous voulez. Si vous n’avez pas votre propre portefeuille, vous pouvez créer un portefeuille Electrum, un portefeuille Bitcoin Core ou un portefeuille en papier. Si vous ne savez pas ce que sont les portefeuilles, vous pouvez lire l’article où nous expliquons les différents types de portefeuilles de bitcoin. C’est très simple, car il fonctionne comme n’importe quel autre portefeuille. Mineur intelligent. C’est un mode qui exploite la cryptomone la plus facile pour la meilleure performance. Si vous allez l’utiliser pendant une journée, je vous déconseille d’utiliser ce mode, car à la fin vous pouvez avoir de petits montants dans différentes devises et vous ne pourrez peut-être même pas les retirer. Si vous allez commencer et que vous cherchez une monnaie crypto relativement facile à extraire, je vous recommande Monero, car Bitcoin est beaucoup plus difficile et vous obtenez de très mauvais résultats avec cette méthode. Mineur. Les différentes crypto-monnaies apparaissent (vous pouvez sélectionner celles que vous voulez voir apparaître dans la Voir). Pour commencer à extraire des bitcoins, il suffit d’appuyer sur le bouton où il est écrit Exploitation minière en étoile. Je ne conseille pas d’en sélectionner plusieurs à la fois, car il vaut mieux se concentrer sur un seul pour obtenir de meilleurs résultats. Benchmark. C’est une fonction du programme qui analyse votre ordinateur et le compare aux autres ordinateurs qui sont exploités sur le réseau. Il vous dit si votre ordinateur est bon ou mauvais. Réalisations. C’est une sorte de médaille que le programme vous donne lorsque vous exploitez une mine (ex : médaille pour l’exploitation des bitcoins 12 heures d’affilée). C’est inutile. Début de l’extraction et nombre de cœurs de CPU. Le premier sert, comme son nom l’indique, à commencer l’exploitation minière. La deuxième option vous permet de sélectionner le nombre de cœurs de processeur que vous voulez consacrer à l’extraction d’une certaine devise. Si votre processeur a quatre cœurs, il peut les diviser en différentes pièces. En bref, si vous allez exploiter une pièce, je vous conseille d’y consacrer tous les noyaux. Exploitation des GPU. Comme nous l’avons vu dans la section sur l’évolution de l’exploitation des bitcoins, l’exploitation des GPU est basée sur l’utilisation d’une carte graphique. Dans mon cas, cela me rend indisponible parce que l’ordinateur que j’ai utilisé pour l’expérience était un très vieil ordinateur qui n’avait pas de carte graphique. C’est-à-dire que j’ai miné dans le style le plus rudimentaire possible, avec le CPU de l’ordinateur.

Pouvez-vous faire la mienne sur un serveur privé virtuel ?

L’exploitation sur un serveur privé virtuel (VPS) est une forme de exploitation des nuages et, bien que l’extraction dans le nuage se fasse généralement par l’embauche Hashing Power, il y a des gens qui le font sur VPS.

Les serveurs privés virtuels, pour ceux qui ne le savent pas, sont une sorte d’ordinateur dans les nuages. Le grand avantage de ces services est qu’ils vous permettent d’exécuter des applications ou des logiciels en permanence 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ces services sont offerts par des entreprises et servent, entre autres, à la maintenance permanente des applications Web. Tout le monde peut louer ce type de service, car ils sont actuellement très demandés.

Le fait est que beaucoup de gens ont l’idée d’exécuter une application d’exploitation minière dans les nuages, et de cette façon, ils fonctionnent 24 heures sur 24 sans gaspiller d’électricité et sans user leur équipement. Mais la réalité est la suivante : normalement ces services sont limités (selon ce que nous avons contracté) et, par conséquent, dans les versions les moins chères, ils n’offrent pas de grandes capacités et, par conséquent, le rendement est très faible (il faudrait des mois pour obtenir une pièce).

En bref, vous pouvez extraire des bitcoins sur un serveur privé virtuel et c’est aussi facile que d’extraire avec votre ordinateur, mais les performances sont très faibles. Cependant, si quelqu’un connaît un serveur privé virtuel qui permet un retour sur investissement (performance-prix), il peut nous en parler et nous l’analyserons.

Pointes finales pour l’exploitation des bitcoins

Je vais donner une série de conseils qui peuvent être très utiles lorsqu’il s’agit d’exploiter des bitcoins pour la première fois :

Essayez d’extraire une monnaie plus facile à extraire que les pièces de monnaie.

Le mien quand vous n’utilisez pas l’ordinateur. Si vous l’utilisez pendant l’exploitation minière, vous irez lentement et il ne fonctionnera pas bien dans l’exploitation minière. Il est donc préférable de le laisser la nuit ou lorsque vous ne l’utilisez pas.

Ne vous attendez pas à devenir riche. Voyez ça comme une expérience amusante.

N’exploitez qu’une seule monnaie à la fois, sinon vous n’aurez pas une bonne performance.

Si vous voulez avoir des bitcoins, il est préférable d’acheter des bitcoins.

