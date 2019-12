Comment investir dans l’or à l’époque du tout numérique ?

Alors que l’éventualité d’une nouvelle crise économique mondiale encore plus violente que celle de 2008 est dans tous les esprits, le cours de l’or a connu d’importantes augmentations depuis cet été. Cette valeur refuge est effectivement l’investissement parfait pour mettre en sécurité ses économies et être sûr de ne pas les perdre pendant une crise financière. Le problème, c’est qu’alors que tout se numérise, beaucoup de particuliers ne savent plus comment investir dans l’or aujourd’hui.

Faire la différence entre l’or physique et l’or papier

Avant d’investir dans l’or, il est absolument essentiel de savoir faire la différence entre l’or papier et l’or physique. L’or papier, c’est quand vous n’achetez pas directement de l’or, mais que vous achetez des contrats sur la différence. Qu’est-ce que cela veut dire ? Que vous n’êtes pas propriétaire de la moindre once d’or, mais que vous misez sur l’augmentation du cours.

Pour investir dans l’or papier, vous devez passer par un service de trading en ligne. L’or physique, c’est quand vous achetez un lingot, un berlingot ou des pièces d’or. Vous êtes propriétaire et vous en faites ce que vous voulez. Or.fr est un des sites qui proposent de l’or à l’achat en ligne. L’avantage de l’or physique, c’est que votre argent est vraiment mis à l’abri des caprices des marchés financiers.

Comment investir dans l’or ?

Pour investir dans l’or, il ne vous faut donc rien d’autre qu’un accès à Internet et votre carte bancaire. Vous payez en ligne et vous recevez votre or quelques jours plus tard. Sa composition est évidemment garantie et chaque lingot porte un numéro unique. Peu importe le temps qui passe, le cours de l’or est une valeur refuge et vous pourrez le revendre en cas de besoin très facilement.

Cependant, il ne faut pas oublier que l’or peut être source de beaucoup de convoitise. Il est donc important de ne pas le garder chez soi sans protection. Installer une alarme et un coffre devrait être le minimum. Vous pouvez également choisir de placer votre or dans une banque.

Est-ce le bon moment pour investir dans l’or ?

Depuis quelques mois, il est difficile de lire et de comprendre les situations financières des différents marchés. L’éventualité d’une crise inquiète, mais les marchés sont repartis à la hausse dès le mois de novembre grâce à l’approche de Noël.

Dans tous les cas, il faut bien comprendre que l’investissement dans l’or doit être considéré comme un investissement à long terme. Il ne vous donnera accès à aucun dividende et ce n’est que de l’argent qui dort. Vous pouvez espérer une plus-value seulement si vous le revendez au bon moment.