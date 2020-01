Créer un portefeuille hors ligne pour signer les transactions hors ligne

A portefeuille hors ligne est une chambre froide pour les bitcoins et offre donc une plus grande sécurité que autres types de sacs à main. De plus, si le portefeuille hors ligne permet signer des transactions hors ligneDans le cas des clés privées, les clés privées sont protégées en plus, car cela signifie avoir deux ordinateurs avec un portefeuille et un seul (celui qui n’est pas connecté au réseau) contient les clés privées.

Signature d’une transaction à l’extérieur se compose de ce qui suit :

C’est crée une transaction sur l’ordinateur qui est connecté au réseau et enregistré sur une clé USB. C’est signe la transaction sur l’ordinateur qui n’est pas connecté à Internet et contenant les clés privées du portefeuille. C’est insère la transaction signée dans l’ordinateur qui est connecté au réseau et, de cette façon, l’envoi de bitcoins a lieu.

Que faut-il pour créer un portefeuille hors ligne qui peut signer des transactions hors ligne ?

La création d’un portefeuille hors ligne avec la possibilité de signer des transactions hors ligne nécessite deux ordinateurs. Dans mon cas, j’ai utilisé un vieil ordinateur que je n’utilise plus et mon ordinateur actuel. Il sera également nécessaire d’installer le Portefeuille Electrum, Noyau de bitcoin ou un autre qui permet de signer des transactions. Je vais baser ce tutoriel sur Portefeuille ElectrumIl est plus facile à utiliser par tout type d’utilisateur.

Etapes précédentes pour créer un portefeuille hors ligne

Comme je l’ai indiqué précédemment, la principale exigence est avoir deux ordinateurs. L’ancien ordinateur sera utilisé comme un portefeuille hors ligne (pour sauvegarder les clés privées) et le nouvel ordinateur, qui sera connecté au réseau, me permettra de télécharger les transactions déjà signées par l’ancien ordinateur.

Résumé des étapes précédentes :

Avoir deux ordinateurs. Il est conseillé de formater l’ordinateur que vous allez utiliser comme un portefeuille hors ligne et, de cette façon, vous obtiendrez un ordinateur propre de virus et de logiciels malveillants. Dans mon cas, j’avais un très vieil ordinateur rempli de déchets. En le formatant, j’ai réussi à le faire fonctionner plus rapidement et de façon plus sécuritaire.

Créer un portefeuille hors ligne

Après avoir obtenu deux ordinateurs, vous devez suivre les étapes suivantes.

Télécharger le portefeuille electrum

Le porte-monnaie électronique est un porte-monnaie qui permet de stocker des bitcoins dans l’ordinateur. Si vous ne savez pas comment le télécharger et l’installer, vous pouvez lire ce qui suit tutoriel sur le portefeuille électronique.

Installez le portefeuille électrum sur les deux ordinateurs

Etape 1 : Installez le sur l’ordinateur hors ligne. Pour l’installer, vous pouvez suivre les étapes du tutoriel indiquées dans l’étape précédente. Il est important d’installer sur l’ordinateur hors ligne le Portefeuille standard y écrire la graine dans un endroit sûr de récupération du portefeuille.

Étape 2 : Une fois installé sur l’ordinateur hors ligne, vous devez accéder aux « Master Public Keys » et copier la clé qui nous fournit le sac à main.

Ces touches doivent être enregistrées dans un fichier pour être utilisées dans les étapes suivantes.

Etape 3 : Installer le portefeuille sur l’ordinateur connecté au réseau.

Le processus est très similaire au précédent, mais avec la différence que maintenant le portefeuille sera en lecture seule (Watch Only). Il sera donc installé dans l’option « Standard Wallet » et ensuite continué dans le « Utiliser des clés publiques ou privées”

Ensuite, la « clé publique principale » qui a été copiée à la deuxième étape sera collée dans la fenêtre pop-up.

Le système nous avertira qu’un portefeuille « Watch Only » sera créé et ne nous permettra donc pas de signer des transactions mais de voir les soldes du portefeuille.

Exécution d’une transaction bitcoin hors ligne

Une fois les portefeuilles installés sur les deux ordinateurs, les transactions hors ligne peuvent être effectuées facilement et simplement, et de la manière la plus sûre possible.

Créer la transaction sur l’ordinateur ONLINE

La première étape est créer une transaction sur l’ordinateur qui est connecté au réseau. La transaction ne sera pas transmise au réseau, car le portefeuille ne possède pas les clés privées (il s’agit de Watch Only). Comme vous pouvez le voir sur les deux images, le processus est très simple : vous indiquez l’adresse où vous voulez envoyer les bitcoins et vous mettez la quantité de bitcoins à envoyer. Enfin, cliquez sur l’onglet « Aperçu« , parce que sans les clés privées que vous ne pouvez pas envoyer depuis ce portefeuille.

La transaction non signée est enregistrée sur une clé USB comme indiqué sur les photos.

Signer la transaction sur l’ordinateur OFFLINE

Pour signer la transaction, vous devez accéder à l’ordinateur hors ligne et avoir la clé USB avec la transaction que vous avez enregistrée à l’étape précédente.

Dans le portefeuille OFFLINE, vous devez accéder à la section « charger une transaction à partir d’un fichier » comme indiqué dans l’image.

Ensuite, vous devez ouvrir le fichier enregistré dans la clé USB à partir du portefeuille. Une fenêtre pop-up s’ouvrira pour vous permettre d’ouvrir le fichier.

Enfin, le bouton de signature sera enfoncé.

Afin de procéder à la signature de la transaction, le portefeuille demandera généralement le mot de passe que nous avons décidé de mettre au moment de l’installation.

Une fois signée, la transaction signée doit être sauvegardée sur la clé USB.

Envoyer la transaction sur l’ordinateur ONLINE

Cette étape est la dernière, et une fois terminée, les fonds seront envoyés à la nouvelle adresse.

Comme pour l’ordinateur hors ligne, vous devez accéder à la section » Télécharger une transaction à partir d’un fichier « .

La clé USB avec la transaction signée sera insérée et, comme indiqué dans l’image, chargée dans le portefeuille.

Une fois la transaction téléchargée, un message apparaîtra indiquant qu’elle a été effectuée avec succès et que l’expédition a donc été effectuée.

Conclusions du portefeuille OFFLINE

Ce type de sac à main est un sac à main froid très sûr. De plus, il est beaucoup plus polyvalent qu’un sac en papierCela permet une utilisation plus confortable des bitcoins. Le principal inconvénient est la nécessité d’avoir un ordinateur dédié pour stocker les clés, donc mon conseil est d’en utiliser un que vous avez déjà à la maison.

Quand conseilleriez-vous d’utiliser ce type de sac à main ?

Ce type de monnaie est idéal pour stocker de grandes quantités de cryptomoney. En plus d’être l’un des plus sûrs, il permet une utilisation confortable et polyvalente. Si je voulais un portefeuille froid plus facile à gérer et qui ne nécessite pas d’autre ordinateur, j’opterais pour un Trezor ou un sac à main en papier. De plus, si vous ne savez toujours pas où acheter des bitcoinsSi vous êtes intéressé par l’achat de bitcoins.org, vous pouvez accéder à la page d’accueil de comprarbitcoins.org et nous vous montrons les principales maisons d’échange.