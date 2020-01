Comment récupérer de l’argent Bitcoin après la fourchette

Au cours des derniers mois, de nombreuses personnes m’ont demandé comment récupérer le Bitcoin Cash qui avait été généré après la Fourchette qui s’est produite en août 2017. En d’autres termes, la chaîne de blocs de Bitcoin a été bifurquée en deux pentes et a ainsi donné naissance à une nouvelle monnaie : le Bitcoin Cash.

Cette ramification de la chaîne de blocs a signifié que tous ceux qui avaient des Bitcoins avant le 1er août, ont maintenant le même montant en Bitcoins qu’en argent Bitcoin. Par exemple, si une personne avait 5 Bitcoins avant le 1er août, après la fourchette, elle a 5 Bitcoins et 5 Bitcoins Cash.

Selon l’endroit où les Bitcoins ont été enregistrés avant la Fourchette, une méthode d’extraction ou une autre sera utilisée. La méthode à utiliser dépendra de la plate-forme ou du type de portefeuilles Bitcoins qui ont été utilisés et, par conséquent, les situations suivantes peuvent se produire :

Porte-monnaie en ligne des bureaux de change Échange : Les maisons d’échange de devises Crypto vous permettent de stocker dans leurs serveurs les Bitcoins que vous avez acquis ou qui ont été déposés comme fonds pour le trading. Comme je l’ai expliqué à plusieurs reprises, ce type de portefeuille n’est pas le plus adapté pour le stockage à moyen et long terme des Bitcoins, car nous faisons en fait confiance à leur sécurité dans une plateforme qui peut être piratée. Dans ce cas, comme vous ne disposez pas des clés privées, vous devrez réclamer le Bitcoins Cash à la plate-forme par le biais d’une réclamation ou du formulaire que vous avez établi. Les principales maisons d’échange payent automatiquement leurs clients en Bitcoins Cash. Ma recommandation est que les bourses offertes par les maisons d’échange ne devraient être utilisées que pendant le processus d’achat de bitcoins, puis retirées dans une autre bourse.

Porte-monnaie à base de logiciels ou de matérielLe processus est très similaire pour tout type de portefeuille qui permet d'obtenir la clé privée. Dans cet article, je vais l'expliquer avec l'exemple d'un porte-monnaie en papier, car je pense que c'est la façon qui pose le plus de problèmes aux gens lorsqu'il s'agit de récupérer le Bitcoin Cash. Néanmoins, le processus peut être extrapolé à d'autres types de portefeuilles, tels que le Bitcoin Core, Electrum Bitcoin Wallet ou tout autre.

Étapes avant la récupération du Bitcoin Cash

Comme les bitcoins ont plus de valeur que l’argent liquide, il est fortement recommandé de déplacer les bitcoins dans un autre portefeuille et de récupérer ensuite l’argent liquide. Dans mon cas, comme je voulais vendre une partie des Bitcoin Cash que j’avais en stock, j’ai procédé au déplacement des Bitcoins vers d’autres portefeuilles papier et j’ai ensuite récupéré les Bitcoin Cash à ces mêmes adresses.

Étapes pour récupérer l’argent des bitcoins

La méthode est basée sur la création d’un nouveau portefeuille qui permet l’importation de la clé privée appartenant à l’ancien portefeuille Bitcoin.

Installation du portefeuille Electron Cash

Le portefeuille Electron Cash est identique au portefeuille Electrum Bitcoin. Au moment de l’installation, il est très important de ne pas avoir le portefeuille Electrum installé sur l’ordinateur, car il donne des problèmes et se synchronise avec le fichier du portefeuille Electrum. Le logiciel est disponible pour tous les systèmes d’exploitation et peut être téléchargé ici .

Créer un nouveau portefeuille

Une fois installé, un nouveau portefeuille doit être créé, car c’est là que les clés privées du portefeuille papier ou de tout autre portefeuille sont importées.

Le fichier wallet_1 est l’endroit où les adresses publiques et privées seront stockées et donc, comme il s’agit d’un nouveau wallet, il ne devrait pas exister auparavant. Sinon, on peut lui donner un autre nom.

Dans ce cas, j’ai utilisé un type de portefeuille standard, car je ne l’utiliserai que pour récupérer le Bitcoin Cash que j’ai dans certains portefeuilles en papier.

Importation de clés privées

L’étape la plus importante consiste à importer les clés privées, car c’est ce qui vous permettra de récupérer le Bitcoin Cash. Par conséquent, cette option doit être sélectionnée comme indiqué sur la photo.

Dans l’étape suivante, une boîte apparaîtra où insérer les clés privées. Vous pouvez en insérer un par ligne.

Le programme nous demandera d’entrer un mot de passe pour crypter le portefeuille. Cette clé est importante, car elle sera nécessaire pour tout transfert.

Récupération de l’argent Bitcoin dans le porte-monnaie Electron Cash

Une fois que vous avez effectué toutes les étapes ci-dessus, le Bitcoin Cash apparaîtra dans le solde de votre portefeuille. Dans le cas de l’exemple, vous pouvez voir 0,0016 BCC.

Pour les envoyer à une maison d’échange, vous devez accéder à la section de dépôt et générer une adresse pour effectuer un dépôt de Bitcoins Cash.

Enfin, vous entrez l’adresse pour effectuer le dépôt à la maison de change et, après avoir entré le mot de passe du portefeuille, vous pouvez procéder à l’envoi des fonds.

Après une demi-heure, les fonds devraient apparaître à la maison d’échange. Le temps peut être plus ou moins long selon la commission donnée aux mineurs. Dans le cas de l’exemple, comme c’était un petit montant, j’ai mis une petite commission et cela a pris un peu plus d’une heure.

Conseils pour le stockage des bitcoins

Pour pouvoir récupérer des Bitcoins à tout moment, il est important d’utiliser des portefeuilles qui permettent d’accéder à des clés privées. Autrement dit, les porte-monnaie en ligne ne sont généralement pas un bon endroit pour stocker du cryptomoney, car beaucoup d’entre eux ne permettent pas à l’utilisateur de voir les clés privées des différentes adresses publiques qu’il utilise.