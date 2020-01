TREZOR Un portefeuille. Ce que c’est, comment ça marche et où l’acheter

Le sac à main TREZOR One est un portefeuille pour les bitcoins et autres devises cryptées qui offre un haut niveau de sécurité. Il s’agit d’un portefeuille matériel qui vous permet de signer des transactions lorsque vous êtes connecté à un ordinateur en ligne.

Par conséquent, l’appareil TREZOR One mémorise les clés privées, de façon similaire à ce qui se passe dans PERSONNES HORS LIGNE ou dans le sacs en papierLe système peut être facilement connecté à un appareil ONLINE et est donc beaucoup plus rapide et facile à utiliser que n’importe quel autre portefeuille froid.

Pourquoi ai-je acheté un portefeuille TREZOR One ?

J’ai récemment sorti un appareil TREZOR One. J’en avais entendu parler à plusieurs reprises, mais jusqu’à présent, j’avais toujours utilisé portefeuilles informatiques ou des sacs en papier.

Une des choses qui m’a le plus attiré vers le portefeuille TREZOR One est la possibilité de stocker des clés privées dans un endroit différent du lieu de travail et donc de minimiser le temps d’exposition aux pirates informatiques. En fait, la sécurité des portefeuilles matériels est basée sur le fait que les clés privées ne sont pas gérées par le logiciel avec lequel vous effectuez les transferts, mais sont gérées à partir du portefeuille physique. Ce type de portefeuille est très sûr et, de plus, il est plus fonctionnel et plus rapide que signer des transactions hors ligne.

Le sac à main TREZOR One se déboîte

J’ai reçu le sac par DHL en seulement deux jours. Une des choses qui a attiré mon attention dès que je l’ai reçue, c’est le temps qu’il m’a fallu pour ouvrir la boîte (environ 5 minutes), parce que la boîte est scellée et fermée de manière à garantir à l’utilisateur que le dispositif n’a pas été altéré par quiconque pendant le voyage. Dans le cas où la boîte est altérée ou les sceaux de sécurité sont brisés, contactez TREZOR One pour un remplacement.

TREZOR One Tutoriel sur le porte-monnaie électronique

Dans la boîte, parfaitement emballée, viennent les éléments suivants :

Trezor One wallet : C’est le matériel où les clés privées seront stockées.

Deux cartes « Graine de récupération » : Ce sont deux cartes pour écrire les 24 mots de récupération du portefeuille.

Un câble USB : utilisé pour connecter le portefeuille à l’ordinateur.

Un tapis roulant.

Quatre autocollants : Ils ne sont bons à rien, ils sont pour la décoration.

Un manuel d’instructions : C’est écrit en anglais.

Connectez TREZOR One et accédez au site officiel

Une fois que le portefeuille a été déballé, il doit être connecté à l’ordinateur avec le câble qui vient dans la boîte. Une fois connecté, un message de bienvenue apparaîtra sur l’écran du portefeuille, indiquant que le site officiel du portefeuille doit être consulté.

Le site Web indique que l’appareil sera configuré en trois étapes simples et, selon mon expérience, cela ne prend pas plus de 5 minutes.

Installer l’extension du navigateur

Une fois que vous avez lu les informations que TREZOR One vous propose sur sa page d’accueil, cliquez sur le bouton vert « Done Let’s Go !

Le portefeuille nécessite une extension pour le navigateur, car l’extension permettra de fonctionner avec les crypto-monnaies. Le portefeuille physique est l’endroit où les clés privées seront stockées.

Une fois que vous avez cliqué sur le bouton Installer l’extension, la fenêtre d’installation de l’extension apparaîtra comme indiqué dans la photo ci-dessus. De plus, cette extension est disponible pour Chrome et d’autres navigateurs.

Mise à jour du micrologiciel

Une fois installé, cliquez sur le bouton « démarrer l’application ».

Dès que l’application est lancée, nous recevons généralement un message demandant la permission de mettre à jour le Fimware de l’appareil. Il est fortement recommandé de le mettre à jour en cliquant sur le bouton ci-dessous (Oui, mettre à jour), car de cette façon nous aurons le portefeuille mis à jour.

Le processus de mise à jour prend environ une minute. Une fois terminé, un message devrait apparaître sur l’écran de l’ordinateur et un autre sur l’écran de l’appareil.

Nommez l’appareil

Une fois que le micrologiciel a été mis à jour, l’installation doit se poursuivre. S’il n’apparaît pas automatiquement, allez sur https://trezor.io/start/ et cliquez sur « Done Let’s Go !

La première étape est nommer l’appareil. Vous pouvez changer le nom quand vous voulez. De plus, à partir de cette section, vous pouvez récupérer avec le Semence un autre TREZOR Un portefeuille (si vous en aviez déjà un avant ou celui que vous aviez aurait été égaré). Une fois le nom saisi, il suffit de cliquer sur « Continuer ».

Définir les NIP de sécurité

Maintenant, la boîte à photos de gauche apparaîtra à l’écran et, sur l’appareil TREZOR One, les chiffres. Cette étape vous permet de créer une épingle de sécurité à quatre numéros pour protéger le portefeuille et, selon les numéros qui apparaissent sur le portefeuille, de cliquer sur l’écran.

Notez la graine SEED ou de récupération

Maintenant, 24 mots apparaîtront sur la bourse qui serviront à la récupérer au cas où elle serait cassée, perdue ou égarée. Vous devez les écrire à la main sur les cartes qui sont arrivées dans la boîte.

Après avoir écrit tous les mots sur la carte, ils apparaîtront de nouveau pour vérification et finalement on vous demandera d’entrer le pin de sécurité.

TREZOR Un porte-monnaie configuré

Une fois le processus terminé, le porte-monnaie apparaîtra déjà configuré et prêt à recevoir des Cryptcoins.

Recevoir des bitcoins dans un portefeuille TREZOR One

Si toutes les étapes du tutoriel ont été effectuées correctement, vous pouvez facilement recevoir des bitcoins ou d’autres pièces dans le porte-monnaie TREZOR One.

Connectez le portefeuille TREZOR One à l’ordinateur et accédez au portefeuille

La première consiste à accéder à l’URL https://wallet.trezor.io/ et, une fois sur place, à connecter le portefeuille TREZOR One à l’ordinateur.

Pour ouvrir le portefeuille, il est nécessaire de saisir le code PIN de sécurité qui a été défini lors de l’installation de l’appareil.

Copie de l’adresse et envoi des fonds

Dans la section de réception, vous pouvez créer de nouvelles adresses pour recevoir des fonds. Par défaut, un créé apparaîtra. Pour l’exemple, je vais envoyer au portefeuille un montant de 0,00813974 Bitcoin Cash.

Cliquer sur le bouton « Show Adress » pour afficher l’adresse complète sur l’ordinateur et apparaître également sur l’écran du TREZOR One. Vérifiez que les deux correspondent (par mesure de sécurité), copiez-le et cliquez ensuite sur « Continuer » dans le portefeuille du Trezor One.

Une fois envoyés à l’adresse de mon portefeuille TREZOR One, ils apparaîtront dans les minutes qui suivent leur réception. Il ne reste plus qu’à attendre que le transfert soit confirmé par le réseau et je pourrai opérer avec les Bitcoins reçus.

Envoyer des bitcoins avec un portefeuille TREZOR One

Le processus est aussi simple que de recevoir des bitcoins. La première chose à faire est de connecter l’appareil à l’ordinateur et d’accéder au portefeuille. Une fois connecté, sélectionnez la devise, entrez dans la section d’envoi, entrez l’adresse où vous voulez envoyer les fonds et mettez en place la récompense pour les mineurs.

Où acheter un portefeuille TREZOR One ?

Actuellement, j’ai découvert deux endroits où vous pouvez acheter un portefeuille TREZOR One : chez Amazon ou à la boutique officielle. Je l’ai acquis dans la boutique officielleDonc c’est moins cher que de l’acheter sur Amazon et, de plus, si vous choisissez la méthode d’expédition rapide, vous pouvez l’avoir à la maison en deux jours.

Je laisse tout de même ci-dessous un lien vers les deux sites les plus fiables où vous pouvez acheter le portefeuille :

Mon avis sur le nouveau dispositif TREZOR One

Je pense que c’est un excellent outil pour travailler avec des cryptosystèmes. Il est vrai qu’il ne les accepte pas tous, car il est actuellement possible d’opérer avec : Bitcoin (BTC), Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Dash (DASH), Litecoin (LTC), Zcash (ZEC), Ethereum (ETH), Ethereum Classic (ETC) et avec les jetons à base d’Ethereum. Petit à petit, ils ajoutent de nouvelles crypto-monnaies et je pense donc que c’est le porte-monnaie matériel le plus fiable et le plus polyvalent du marché.

En bref, Je suis très satisfait de l’achat et je le recommande à toute personne qui possède ou exploite des cryptosystèmes.

Si vous ne savez toujours pas comment acheter des bitcoins, vous pouvez aller à la page principale et voir les différentes maisons d’échange qui existent et les caractéristiques de chacune d’entre elles.