Lightning Network. Qu’est-ce qu’un sac à main et comment est-il créé

Lightning Network est une proposition qui vise à résoudre l’un des principaux problèmes du bitcoin : son évolutivité.

Au cours des deux dernières années, motivés par le grand essor qu’ont connu les cryptomonies, on a pu constater que le système sur lequel repose le bitcoin ne permet pas d’être évolutif et, par conséquent, si son utilisation continue à augmenter, les transactions ne pourront pas être traitées au même rythme et, par conséquent, il y aura des retards dans les expéditions et, sûrement, une augmentation considérable des commissions à percevoir par les mineurs.

Quelles propositions visent à améliorer la scalabilité du bitcoin ?

Récemment, un grand nombre de propositions ont vu le jour qui visent à résoudre les problèmes de bitcoin et même de nouvelles cryptomonies sont apparues dont le but était de résoudre un ou plusieurs des problèmes actuels. Les principales solutions appliquées au bitcoin sont les suivantes :

Réseau Foudre

C’est l’objet de cet article, car il s’agit peut-être d’une des propositions les plus intéressantes, car elle apporte une solution à trois des problèmes qui traînent sur le bitcoin depuis sa création : permet de rendre le bitcoin évolutif, permet les micropaiements et, de plus, est instantané.

Blocs dynamiques

Actuellement, la taille maximale des blocs est limitée et donc atteinte ; cette limite ne peut plus être augmentée et il serait impossible de traiter plus de 7 transactions par seconde ; ce qui est très optimiste, car la moyenne est de 3,5 transactions par seconde.

Avec la proposition de blocs dynamiques, le prévoit que la taille maximale des blocs peut être modifiée en fonction de la demande, tant pour augmenter la taille que pour la réduire. Cette solution résoudrait le problème de l’évolutivité, mais elle ne serait pas entièrement instantanée et ne résoudrait pas complètement le problème des micro-paiements.

Les chaînes latérales (Sidechains)

Cette méthode consisterait à création de chaînes de blocs parallèles à la chaîne de blocs de bitcoin. De cette façon, d’autres chaînes de blocs pourraient être créées avec certaines règles qui réduiraient la charge de la chaîne de blocs principale et ainsi plus de transactions pourraient être traitées simultanément.

Les témoins isolés (Témoin séparé)

C’est une solution qui vise à diminuer l’information cryptographique générée dans une transaction. De cette façon, la taille maximale du bloc pourrait être maintenue et on pourrait alors inclure plus de transactions par bloc.

Ce système a récemment été testé sur le réseau testnet bitcoin et certains prétendent déjà qu’il est capable de quadrupler la quantité d’informations pouvant être incluses dans chaque bloc.

Lightning Network est un système qui est basé sur la création de canaux pour effectuer des paiements instantanés entre les personnes. Comme nous l’avons vu dans les sections précédentes, la chaîne de blocs de bitcoins a des limites en termes de taille de bloc, de frais et de rapidité des transactions.

Lightning Network se comporte comme un système auxiliaire dans lequel vous pouvez d’effectuer des transactions par le biais de canaux créés par les utilisateurs eux-mêmes et ainsi éviter d’utiliser la chaîne de blocage des bitcoins à chaque fois qu’une transaction est souhaitée.

Une fois qu’un canal entre deux utilisateurs est fermé, soit bilatéralement, soit unilatéralement, le solde final de chaque utilisateur serait déversé dans la chaîne de blocage et ils pourraient alors récupérer les bitcoins dans un portefeuille standard.

C’est-à-dire que chaque canal, au moment où il est fermé, peut avoir des centaines ou des milliers de transactions entre ces utilisateurs et, lorsqu’il est déversé dans la chaîne de blocage, il ne compterait que comme une seule transaction.

Si Antonio et Pedro veulent faire des paiements ou des micro-paiements entre eux, ils peuvent créer un canal, tout comme Pierre et Ruth ou Ruth et Marie le font. Ces canaux sont créés avec un nombre de bitcoins qu’ils déterminent et que chacun contribue au canal.

De plus, si Antoine veut faire une transaction à Marie, il n’aurait pas besoin de créer un canal, puisque le réseau les relie et donc il pourrait le faire par l’intermédiaire de Pierre et Ruth.

Si un jour Antonio veut fermer le canal qu’il a avec Pedro, les deux pourraient se mettre d’accord pour le faire, ou Pedro pourrait le fermer unilatéralement. Une fois qu’un canal est fermé, le solde final que les deux ont déposé dans ce canal serait remis dans la bourse standard que chacun possède au moyen d’une transaction qui serait enregistrée dans la chaîne de blocage des bitcoins.

Récemment, un certain nombre de portefeuilles sont apparus qui permettent de créer des canaux sur Lightning Network. Pour l’instant, certains d’entre eux ne permettent que des paiements, car il s’agit d’une technologie émergente en plein développement. De plus, de nombreux portefeuilles avertiront les utilisateurs que le logiciel est une version bêta et ne conseillent donc que l’utilisation de petites sommes d’argent.

Pour ce tutoriel et à titre expérimental, j’ai téléchargé le portefeuille Portefeuille Eclair pour AndroidC’est l’un des plus utilisés dans les téléphones mobiles qui permet la création de canaux Lightning Network.

L’opération est très simple, car une fois l’application téléchargée dans le téléphone, le portefeuille sera créé comme n’importe quel autre type de portefeuille. Il faudra donc noter une graine de récupération, qui sera nécessaire dans le cas où le porte-monnaie serait réinstallé.

Options d’application du portefeuille Eclair

En gros, il a trois cils :

Adresse du bitcoin Le canal : est l’endroit où les bitcoins sont déposés pour créer un canal et où ils sont récupérés une fois le canal fermé. Ce serait un portefeuille standard de téléphone portable en bitcoin. Pour déposer des bitcoins, vous devez les envoyer à l’adresse qui apparaît et, si vous ne l’avez pas encore, vous pouvez consulter le les meilleurs endroits pour acheter des bitcoins.

Le canal : est l’endroit où les bitcoins sont déposés pour créer un canal et où ils sont récupérés une fois le canal fermé. Ce serait un portefeuille standard de téléphone portable en bitcoin. Pour déposer des bitcoins, vous devez les envoyer à l’adresse qui apparaît et, si vous ne l’avez pas encore, vous pouvez consulter le Historique des transactions L’onglet « Transactions » est l’endroit où sont enregistrées toutes les transactions du portefeuille. Tous les porte-monnaie cryptographiques ont généralement un historique.

L’onglet « Transactions » est l’endroit où sont enregistrées toutes les transactions du portefeuille. Tous les porte-monnaie cryptographiques ont généralement un historique. Canaux de foudreLa section « Canal » est l’endroit où les canaux sont créés. Pour créer un canal, vous devez spécifier les bitcoins qui seront utilisés pour le constituer.

Conclusions du réseau Lightning Network

C’est une nouvelle technologie qui est en cours de développement et, pour l’instant, tout indique qu’elle est une bonne solution pour résoudre les problèmes actuels du bitcoin. Je pense qu’il a beaucoup d’avenir et, de plus, au cours de l’année dernière, il s’est fait connaître dans de nombreux forums.

Malgré cela, il faut être conscient que c’est une technologie encore naissante et je ne conseille donc pas de l’utiliser pour envoyer de grosses sommes d’argent. Il est très utile de pouvoir effectuer de petits paiements entre amis, en utilisant des bitcoins et en ne payant pratiquement pas de commissions.

Si vous voulez continuer à apprendre plus sur cette technologie, je vous recommande la vidéo suivante :