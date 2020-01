Investissement de bitcoins dans des prêts P2P

Pièces de monnaie inversées est possible et offre également de grands rendements. Dans cet article, je ne parlerai pas de l’investissement basé sur le achat de bitcoinsJe vais expliquer par un tutoriel comment investir les bitcoins achetés en offrant des prêts à d’autres personnes. Ce type d’investissement est connu sous le nom de Investissements P2P (peer to peer) dans le bitcoin.

Quel est le risque de ce type d’investissement ?

Le risque d’un placement est la probabilité d’un rendement négatif et, en général, les placements à rendement élevé présentent un risque plus élevé. Dans le cas d’un investissement dans les bitcoins dans le secteur des prêts personnels, le risque est élevé principalement en raison de deux facteurs :

Le risque de crédit : est la probabilité que la personne qui reçoit notre argent n’ait pas le capital nécessaire pour se conformer à l’accord. Dans le cas des prêts aux particuliers, il peut arriver que ceux-ci ne respectent pas les paiements convenus. Risque de change : investir dans des bitcoins signifie que vous serez soumis à une forte volatilité des taux de change. Le bitcoin est une nouvelle monnaie qui, bien qu’elle ait été sur une trajectoire très ascendante jusqu’à présent, est soumise à la volatilité des taux de change.

C’est donc un secteur où il ne faut jamais investir toutes ses économies, car il offre de bons rendements mais le risque est élevé. Personnellement, je ne consacre jamais plus de 10 % de mon épargne à ce type de placement.

Avec ce tutoriel, je vais vous expliquer comment minimiser les risques lorsque vous investissez dans des bitcoins dans des prêts peer to peer, car jusqu’à présent, j’ai réalisé un bénéfice.

Que faut-il faire avant d’investir des bitcoins ?

Avant d’investir dans des bitcoins, vous devez avoir échangé des dollars ou des euros contre des bitcoins. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette devise, les étapes précédentes devraient être les suivantes :

Obtenez des informations sur le fonctionnement du bitcoin. Il est très important savoir comment fonctionne le bitcoin tout comme il est très important de connaître les conditions qui sont signées dans une banque lorsqu’un produit est contracté. A travers notre page, nous allons expliquer de manière simple et honnête quels sont les avantages, les caractéristiques et les inconvénients de chaque produit associé aux bitcoins sur le marché. Créer un portefeuille pour les Bitcoins . Il y a beaucoup de types de porte-monnaie pour bitcoins . Il y en a qui sont très fonctionnels comme les portfolios electrum et d’autres plus sécuritaires comme le noyau de bitcoin ou le sacs froids . Avant de commencer à investir des bitcoins, il est conseillé d’avoir créé les portefeuilles pour transférer les bénéfices ou les montants que vous ne voulez pas utiliser. Ouvrir un compte dans n’importe quel bureau de change . Les échanges vous permettent d’acheter des bitcoins entre particuliers de manière automatique et totalement sécurisée. Sur la page principale, j’explique comment acheter des bitcoins et je suggère également certains des plus connus.

En bref, vous pouvez obtenir des bitcoins en les achetant, en les exploitant ou en investissant dans des prêts personnels. C’est une autre façon de faire de l’argent.

Ces types de plateformes connaissent un succès croissant, car elles permettent de se passer des banques pour obtenir des financements. Si bitcoin vous permet d’être votre propre banque, puisque vous n’avez pas besoin d’engager des services bancaires pour gérer vos économies ou vos paiements, les prêts P2P contribuent également à l’indépendance économique des individus.

Le fonctionnement des plates-formes P2P peut être résumé dans les points suivants :

Une personne qui souhaite un financement ouvre un compte sur une plateforme de prêt P2P et synchronise ses comptes sociaux, fournit ses données économiques, indique le montant qu’il veut commander et, en plus, compte pour ce qu’il veut l’argent.

La plate-forme évalue les informations reçues (données économiques, comptes que vous avez sur d’autres plateformes, notes que vous avez reçues sur des prêts antérieurs, etc. C’est-à-dire que dans la plate-forme, vous verrez le montant demandé par la personne, ce qu’elle veut et le score donné par la plate-forme. Le score qu’il vous donne est une mesure du risque qu’il y a à laisser de l’argent à cette personne. Si une personne a un salaire, a toujours remboursé ses prêts et a un bon profil social sur Internet, le risque sera très faible, car elle a toujours rempli ses obligations.

Les investisseurs peuvent voir les gens qui demandent de l’argent. En bref, en tant qu’investisseur, vous pouvez accéder à toutes les informations : montant demandé, score obtenu par la plateforme, profil social sur Internet, etc. Avec ces données l’investisseur doit choisir celui prêt ou des prêts dans lesquels vous voulez investir . Normalement, vous pouvez investir autant que vous voulez. En outre, le demandeur indique le délai dans lequel il rendra l’argent.

Il y a plusieurs plateformes, mais celle que j’utilise est bitbond.com parce qu’il vous permet d’investir des bitcoins partout dans le monde. C’est une plateforme globale et rapide et, en outre, elle vous offre des informations sur la personne qui demande le prêt en bitcoins.

Créer un compte pour investir dans les bitcoins

Après avoir accédé à la plate-forme Bitbond vous appuyez sur le bouton dans le coin supérieur droit s’inscrire (pour créer un nouveau compte). Dans la fenêtre qui apparaît, remplissez vos données personnelles et sélectionnez l’option Je veux investir. En d’autres termes, la plate-forme vous permet de vous inscrire en tant qu’investisseur (deuxième option) ou de demander un prêt (première option). Comme l’enregistrement en tant qu’investisseur, la plate-forme demande beaucoup moins de données, car elle n’a pas à évaluer le profil pour voir le risque du demandeur.

Transférer des fonds sur le compte

Vous devez saisir l’option Fonds (coin supérieur gauche). L’adresse bitcoin (dans Ajouter des fonds) où les fonds doivent être transférés y apparaîtra. Il suffit d’appuyer sur le bouton de copie et de transférer les bitcoins du portefeuille où ils sont stockés.

Sur la droite se trouve également l’option Retrait du fonds. C’est bon pour retirer les fonds de la plate-forme. Le frais de transaction est le montant payé aux mineurs pour valider la transaction et peut être modifié par l’utilisateur (comme dans tout autre porte-monnaie).

Une fois que les fonds ont été reçus (généralement environ 30 minutes), vous pouvez commencer à investir. Comme vous pouvez le voir, le système est très simple et rapide à utiliser, car la technologie Blockchain permet ces petits miracles.

Sélectionnez le profil pour investir des bitcoins dans des prêts P2P

Pour investir dans des bitcoins, vous devez entrer le Investir dans les prêts qui est au sommet. Une fois à l’intérieur, vous pourrez voir les différents prêts disponibles (dans la boîte A) et les options pour filtrer les prêts qui correspondent à ce que vous recherchez (boîte B).

Le options présentées dans l’image sont les suivantes :

Photo de profil de la personne qui demande le prêt. Classification donnée à l’utilisateur par la plate-forme. Si elle porte la lettre A, cela signifie que la personne est digne de confiance (elle paiera généralement moins d’intérêts) et si elle porte la lettre F, cela signifie qu’il est plus risqué de vous laisser de l’argent (elle paiera plus d’intérêts). Nationalité du demandeur. Une personne qui demande de l’argent aux États-Unis peut le recevoir de n’importe où dans le monde. C’est l’un des grands avantages de Bitcoin. Quantité demandée et délai de livraison. C’est-à-dire que la personne demande le montant indiqué là, mais tout le monde peut contribuer le montant qu’il souhaite. Le pourcentage qu’il a. Par exemple, le premier demandeur de la photo a demandé 9469 dollars et a déjà obtenu 58%. Les jours restants pour recevoir les contributions. Une fois le terme écoulé, le prêt est fermé et aucune autre pièce ne peut être investie dans ce prêt.

Quant aux filtres disponibles pour l’investissement des bitcons, les éléments suivants apparaissent : la devise dans laquelle le prêt a été demandé (dollars ou bitcoins), les niveaux de risque selon l’évaluation des bitcons et, enfin, les périodes dans lesquelles le demandeur s’est engagé à rembourser l’argent.

Investir dans les bitcoins dans des prêts P2P

Dans la section précédente, vous avez pu voir les profils disponibles pour l’investissement des bitcoins. Si vous voulez voir certains d’entre eux en profondeur, cliquez dessus pour accéder à l’information complète. Les données qu’il montre, en plus de celles expliquées ci-dessus, sont les suivantes : ce pour quoi il veut l’argent, les réseaux sociaux où il est présent, le taux d’intérêt qu’il offre, les commentaires des gens, les personnes qui ont investi et quelques autres données.

Enfin, une fois que vous avez sélectionné un profil à inverser, vous devez appuyer sur la touche Investir et sélectionnez le montant que vous voulez investir. Une fois le réglage effectué, il suffit de cliquer sur Confirmer.

Conseils pour investir dans les bitcoins

Enfin, je voudrais vous donner quelques conseils que je considère d’une importance vitale lors de l’investissement dans des prêts P2P :