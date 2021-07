Conseils pour bien choisir sa plateforme de crypto-monnaie

Bitcoin, Ethereum, Litecoin, etc. les monnaies virtuelles connaissent un engouement réel depuis quelques années. Ces actifs numériques permettent en effet de réaliser des transactions de devises rapides entre les individus d’une même communauté. Et cela s’effectue à faibles coûts, comparés aux banques ou autres systèmes financiers.

Vous désirez investir dans les crypto monnaies ? Sachez que plusieurs sites se proposent pour vous aider dans vos opérations. Puisqu’en matière de finances, vous devez toujours rechercher les meilleurs services, voici des conseils pour bien choisir votre plateforme de cryptomonnaie

Plateforme de crypto monnaie : c’est quoi ?

De façon simple, une plateforme de crypto-monnaie comme https://crypto-guide.fr, représente un réseau d’échange d’actifs numériques entre vendeurs et acheteurs. À l’opposé des sites classiques, ceux-ci tournent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et proposent différents types de cryptos.

Leur fonctionnement s’avère basique. En tant qu’acheteur, vous devez recharger votre portefeuille en ligne, Wallet. Puis vous émettez un ordre d’achat en spécifiant la monnaie désirée pour que la plateforme vous mette en relation avec des vendeurs. D’un site à l’autre, les politiques de gestion peuvent différer. Pour trouver celui qui répond le mieux à vos attentes, passez en revue certains points essentiels.

Comment choisir une plateforme de crypto-monnaies ?

Pour que vous vous intéressiez à une plateforme, celle-ci doit proposer des opérations autour de la monnaie virtuelle que vous recherchez. Au cas où cela s’avère possible dans votre pays, vous devez à présent vous concentrer sur d’autres aspects.

La sécurité

C’est un gage important quand il s’agit d’argent. Assurez-vous que le site offre un échange sécurisé pour limiter le risque d’arnaque. Considérez ce point comme un préalable à tout investissement sur une plateforme d’échange de cryptomonnaies. Un réseau sécurisé se reconnaît grâce à plusieurs indicateurs.L’adresse internet doit débuter par la mention HTTPS. Ouvrez l’œil et évitez les pages avec HTTP, car elles ne sont pas authentifiées. Par ailleurs, les vraies plateformes possèdent des programmes de surveillance actifs en permanence, et qui vous alertent au besoin. Les dépôts de clients s’effectuent en mode cold storage et ces plateformes utilisent une authentification 2FA pour la connexion au site.

La transparence

Arrivez-vous à voir le propriétaire d’un compte et son équipe lors d’un échange ? Ce point s’avère important pour garantir la transparence. Pour une plateforme en règle, vous pouvez vérifier la disponibilité des fonds, ou du moins apercevoir l’adresse de stockage hors ligne.

Lors des transactions, évitez de conserver plus de fonds que nécessaire sur un échange. Gardez, sous contrôle, le reste de crypto-monnaies dans votre ballet !

La liquidité

Sur le marché des cryptomonnaies, les différentes parités influencent la liquidité, vous devez en tenir compte pour vos transactions. Si elle est majorée, les transactions deviennent rapides, faciles et s’exécutent à des prix plus ou moins stables.

Généralement, les frais sont inférieurs à 1 % par transaction. Assurez-vous d’avoir un important volume d’opérations pour bénéficier d’une grande liquidité.

Expérience utilisateur

Enfin, l’expérience utilisateur mérite aussi le détour ! Pour avoir une idée du service client que le site propose, parcourez les commentaires dans les forums ou sites dédiés aux cryptomonnaies. Vous allez par exemple pouvoir évaluer la praticité de cette plateforme, ainsi que la fluidité de son interface.