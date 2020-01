Ecrire un message dans la chaîne de bits

Le Blockchain Bitcoin a été initialement conçu pour stocker des transactions financières similaires à ce qui se passe dans un grand livre. Malgré l’idée originale, écrire un message dans la Blockchain et le stockage de données ont été d’autres des nombreuses applications de la chaîne de blocs et, comme nous le verrons dans cet article et ce tutoriel, elle peut être utilisée à de nombreuses fins.

Façons de stocker les données dans la Blockchain

Il y a plusieurs façons d’enregistrer un message dans la Blockchain. Selon la méthode utilisée, vous pouvez stocker tout ce que vous voulez, de la simple séquence de 20 caractères aux photos ou aux fichiers de 60 Ko.

Plus précisément, les formes les plus courantes sont :

Ecrivez un message simple. Il sera traité dans cet article et dans le tutoriel.

Enregistrer les données dans la chaîne de blocs à l'aide de transactions P2PKH C'est une méthode qui vous permet de stocker plus d'informations mais qui peut être plus coûteuse car elle est gérée avec un plus grand nombre de transactions.

Envoyez des informations à l'aide des transactions OP_RETURN. Il est aujourd'hui très utilisé, car il permet entre autres de créer facilement les la preuve de l'existence de dossiers et de documents.

De quoi avez-vous besoin pour écrire un message dans la chaîne ?

Pour pouvoir écrire un message dans le blockchain il est nécessaire de préparer certaines choses avant de commencer, les moyens que j’ai utilisés sont les suivants :

Prenez des bitcoins pour sauvegarder la transaction dans la chaîne de blocage. Il suffit d’un petit montant symbolique. Si vous n’avez rien, vous pouvez aller à l’un des endroits pour acheter des bitcoins recommandé sur Comprarbitcoins.org.

Une bourse de bitcoin qui permet, si possible, d'expédier à plusieurs destinataires en même temps. Dans le tutoriel, j'ai utilisé le portefeuille en électrum mais il est également valable celui de Blockchain.info ou tout autre type de Portefeuille Bitcoin .

Accès à Internet pour pouvoir consulter les sites web recommandés dans le tutoriel et lancer la transaction sur le web.

Tutoriel sur la façon d’écrire un message dans le Blockchain de 20 caractères

L’écriture d’un message dans la Blockchain est le moyen le plus simple et le plus facile de stocker des données dans la Blockchain. Pour voir le processus étape par étape, je vais faire un tutoriel en prétendant enregistrer le message suivant dans la chaîne de blocs : « Hello Bitcoiners ». Le principal problème de cette méthode est qu’un transfert symbolique doit être effectué vers une adresse bitcoin calculée sur la base du message et donc ce montant sera perdu à jamais.

Convertir le message en hexadécimal

La première étape consiste à convertir le message » Hello Bitcoiners » en langage hexadécimal.

Sur le site https://codebeautify.org/string-hex-converter, vous pouvez facilement convertir n’importe quel message. Il est important de noter que le message ne peut pas dépasser 20 caractères (les espaces comptent).

Après conversion, j’ai obtenu le code hexadécimal suivant : 486f6c6120426974636f696e657273.

Convertir le code hexadécimal en une adresse bitcoin publique

Afin de stocker les données dans la Blockchain sous sa forme la plus simple, le code hexadécimal doit être converti en une adresse bitcoin publique.

L’URL suivante doit être accessible https://blockchain.info/q/hashtoaddress/inserta_aquí_tu_código_hexadecimal pour le convertir automatiquement.

Lorsque le code hexadécimal est saisi dans l’URL, l’adresse bitcoin associée au message apparaît à l’écran.

Ecrire un message dans la chaîne de bloc une fois converti en adresse publique

Pour que le message soit perpétuellement gravé dans la Blockchain, il suffit d’un petit transfert symbolique à l’adresse obtenue.

Pour envoyer un message à quelqu’un d’autre vous pouvez effectuer un transfert à deux bénéficiaires (la plupart des portefeuilles permettent des transferts multiples), une avec le message et une à la personne qui va recevoir le message. De cette façon, la personne qui reçoit un transfert symbolique peut voir que dans l’opération qu’elle a effectuée, il y a une autre sortie symbolique vers une autre adresse bitcoin et peut alors déchiffrer le message.

Déchiffrer un simple message de la Blockchain

Pour déchiffrer un message, il suffit de suivre le processus inverse et, en résumé, il est le suivant :

L’adresse du bitcoin est convertie en hexadécimal : https://blockchain.info/es/q/addresstohash/Pon_Aquí_La_Direccion_Bitcoin Le code hexadécimal devient le texte : https://codebeautify.org/hex-string-converter.

Avantages et inconvénients de l’écriture d’un message dans la Blockchain

C’est une forme d’écriture qui est permanente et qui, comme toute chose, peut avoir ses avantages et ses inconvénients.

Les avantages les plus significatifs de l’écriture d’un message dans la chaîne de blocs

Une fois que le message a été enregistré ne peut pas être supprimé ou modifié par des tiers. Comme la chaîne de blocage des bitcoins est un système décentralisé, les modifications de la chaîne de blocage sont pratiquement impossibles.

par des tiers. Comme la chaîne de blocage des bitcoins est un système décentralisé, les modifications de la chaîne de blocage sont pratiquement impossibles. Le message est enregistré dans un délai déterminé.

Il permet la liberté d’expression, car personne ne peut interférer avec un message qui n’est pas publié.

Il existe de nombreuses façons de stocker des données dans la chaîne de blocs, mais cette est l’une des façons les plus simples d’écrire un message sur la chaîne de bloc.

Inconvénients de l’écriture d’un simple message dans le blockchain