Pourquoi le « social » est l’avenir du Trading ?

Nous vivons dans une société qui privilégie le numérique.

Une société dans laquelle les médias sociaux et les interactions numériques ont plus de poids que jamais.

Le nombre de comptes sur Facebook a dépassé les deux milliards, Instagram a pris le relais comme l’un des principaux espaces de marketing auprès des consommateurs, et Linkedin comme une plateforme pro.

Il y a dix ans, ces plateformes ne signifiaient rien par rapport aux rôles définitifs qu’elles jouent dans le monde d’aujourd’hui.

Oui, de nombreuses questions éthiques doivent encore être abordées par rapport à la nature omniprésente de ces plateformes ; que ce soit dans le contexte de leurs modèles de revenus (publicité très ciblée), ou dans le contexte de la protection des données et de la conformité à la GDPR.

Quoi qu’il en soit, que des plateformes particulières comme Facebook, Instagram et Linkedin disparaissent ou continuent à se développer pendant de nombreuses années encore (ce qu’elles feront très probablement), c’est le comportement qu’elles ont créé qui est devenu une partie fondamentale et intégrante de notre société.

Où la plupart des gens partagent-ils les événements de leur vie ?

Les gens s’ouvrent dans les espaces offerts par les plateformes de médias sociaux.

Qu’il s’agisse du décès d’un être cher ou de la naissance d’un enfant, du mariage d’un meilleur ami ou de la découverte d’un chat errant, les gens se tournent invariablement vers des plateformes comme Facebook et Instagram pour partager des informations réelles sur leur vie.

Je dirais donc qu’en tant qu’êtres humains, nous formons un « esprit collectif » sur l’internet – un réseau interconnecté de fractions partagées de nos vies déconnectées de l’autre. Un ensemble de vies multiples qui sont soit vécues, soit vues, simultanément.

En gardant cela à l’esprit, j’irais jusqu’à dire que nous assistons à un changement de paradigme dans le grand schéma du comportement humain – un changement vers une interaction non seulement numérique, mais aussi une interaction qui est, par nature, plus sociale. Plus précisément, notre comportement est devenu plus social en ce sens que nos interactions avec les autres ont augmenté de façon spectaculaire depuis la création non seulement des smartphones, mais aussi des médias sociaux et des plateformes de messagerie comme Facebook, Instagram, Whatsapp, etc.

Oui, la qualité de nos interactions « numériques » peut être différente de celle des contacts humains en face à face, et la question de savoir si être plus social est une bonne chose ou non peut être laissée aux philosophes, psychologues et anthropologues de notre société.

D’un point de vue pragmatique, cependant, ce changement se produit très certainement, en particulier à la lumière de la démocratisation des smartphones et de l’accès à l’internet que nous constatons aujourd’hui. Dans le monde en développement, avec des régions comme l’Afrique subsaharienne et l’Inde en tête, les smartphones jouent un rôle crucial en aidant les pauvres à accéder aux services financiers, ou en fournissant une aide indispensable pour les besoins sanitaires ou agricoles.

Média Sociaux et investissements

Un domaine dans lequel le rôle des médias sociaux a changé notre comportement est celui des finances personnelles et de l’investissement.

Autrefois, l’investissement était une activité privée, qui se déroulait derrière les portes des banques d’affaires, des conseillers financiers et des sociétés de courtage. Toutefois, à l’ère du numérique, nos comportements en matière de finances personnelles et d’investissement ont changé. La vie personnelle étant de plus en plus souvent exposée au grand jour, les gens ont adopté une approche plus sociale de la manière dont ils investissent.

Ces dernières années, les gens ont commencé à investir collectivement, socialement et souvent de façon émotionnelle. Cela peut prendre la forme de pools d’investissement – l’argent étant mobilisé par de nombreuses personnes afin d’investir dans des actifs de grande valeur tels que l’immobilier. Il peut aussi s’agir d’investissements d’influence, c’est-à-dire de commerçants et d’entrepreneurs prospères qui partagent leurs idées et leurs compétences sur des plateformes sociales telles que Youtube, Facebook ou même Instagram.

Une grande partie de cette démarche est liée à l’apprentissage. De nombreuses personnes sont intriguées par les perspectives de l’investissement financier, mais souhaitent le faire dans un cadre où elles se sentent en sécurité et où elles peuvent apprendre dans l’intérêt de leur développement personnel et financier. À ce stade, il semble logique que la dynamique de groupe et le comportement collectif entrent en jeu.

Dans le contexte du commerce des crypto, cet aspect social est visible dans les nombreuses communautés Telegram, Reddit et BitcoinTalk qui existent – remplies d’un mélange de traders débutants et amateurs qui partagent leurs connaissances sur les succès et les échecs de chacun.

Trading Social

De plus en plus de particuliers se lance dans le Trading sur Etoro, IqOption, ou encore 24Option présentés ici, ces plateformes proposent des services de copy trading pour suivre et dupliquer les transactions d’investisseur talentueux.

Cependant, si l’on considère les plateformes de trading en particulier, la plupart d’entre elles ont inévitablement des utilisateurs débutants et des utilisateurs avancés ou expérimentés, mais il n’y a que peu ou pas d’engagement entre ces utilisateurs, surtout au sein d’une plateforme elle-même.

Cela pourrait être quelque chose d’aussi simple qu’un messager intégré qui permettrait aux utilisateurs de communiquer entre eux, en leur donnant les moyens d’utiliser la plateforme de manière sociale. Une forme plus avancée de ce système pourrait être le Trading social, qui inciterait les traders expérimentés (et vérifiés) à partager leurs connaissances et leurs compétences avec les traders débutants qui cherchent à mieux comprendre les modèles financiers et commerciaux, les stratégies et les meilleures pratiques.

En définitive, il s’agit de stimuler l’engagement sur la plateforme, de permettre aux utilisateurs d’interagir entre eux par le biais de médias enrichis et de faciliter la création d’un contenu unique et significatif.

À quoi pourraient ressembler les échanges commerciaux à l’avenir ?

Compte tenu des points ci-dessus, nous considérons le commerce social comme la prochaine progression logique du commerce des cryptocurrences.

Bien que les plateformes existantes facilitent les interactions entre les utilisateurs (en permettant aux débutants de copier les experts), elles le font d’une manière qui n’est pas nécessairement intuitive pour l’utilisateur débutant.

À un niveau élémentaire, cela tient au fait que les principes fondamentaux n’ont pas été mis en œuvre correctement : fluidité des flux d’UX, explication simple des caractéristiques et transparence générale en matière de sécurité et de crédibilité.

À un niveau plus profond, les plateformes de négociation existantes n’ont pas encore adopté les mécanismes sociaux – permettant aux utilisateurs de communiquer ou de s’exprimer comme le ferait une plateforme de médias sociaux. Pensez aux contenus riches comme les vidéos, les visuels, les émoticônes, les mèmes et autres.

Future interface utilisateur de Trading social – Mobile

Une expérience plus humaine

Avec les éléments sociaux, le monde des investissements financiers dans son ensemble devient plus humain, plus fiable et, surtout, plus accessible. Il ne s’agit plus seulement de 0 et de 1, mais d’un engagement d’homme à homme.

Il existe donc un potentiel pour une plateforme commerciale qui combine véritablement les éléments positifs des médias sociaux – aimer, partager, s’engager et communiquer – avec les éléments d’une grande plateforme commerciale – sécurité, facilité d’utilisation, tarification équitable et transparence générale.