Le 3ème pilier, pour votre sécurité financière à la retraite

Personne ne sait de quoi demain sera fait. Avoir un plan d’épargne, souscrire un contrat d’assurance-vie, sont autant de moyens pour anticiper son avenir sur le plan financier. S’occuper de sa situation financière et de la planification de sa retraite en particulier permettrait d’avoir une plus grande sérénité pour le futur.

La question de la retraite soulève en effet beaucoup d’incertitudes et d’interrogations, notamment en ce qui concerne le maintien du niveau de vie après le départ à la retraite. Aussi, il serait judicieux de prévoir et de planifier sa stratégie financière. Le système de prévoyance suisse a d’ailleurs mis en place une prévoyance vieillesse privée facultative, appelée troisième pilier, visant non seulement à assurer votre sécurité financière à la retraite, mais également à réaliser des économies d’impôts et à couvrir des risques, comme l’incapacité de gain ou le décès. Qu’est-ce que le 3ᵉ pilier ? Découvrez ce qu’il en est dans l’article qui suit.

Zoom sur la notion du troisième pilier

Le système de prévoyance suisse repose sur le principe des trois piliers, inscrit dans la Constitution fédérale suisse depuis 1972 : la prévoyance publique (le 1er pilier), la prévoyance professionnelle (le 2ᵉ pilier) et la prévoyance individuelle (le 3ᵉ pilier). Vous pourrez d’ailleurs avoir des détails concernant ce troisième pilier sur le3emepilier.ch.

Le premier pilier consiste en l’AVS (Assurance-vieillesse, survivants et invalidité) et permet d’assurer le minimum vital ;

Le deuxième pilier concerne la prévoyance professionnelle (LPP) et permet de garantir le maintien du niveau de vie habituel après le départ à la retraite ;

Le troisième pilier, quant à lui, est facultatif, contrairement aux deux premiers cités précédemment qui sont obligatoires. Il s’agit d’une prévoyance individuelle, une prévoyance vieillesse privée, qui complète les prestations offertes par les deux autres piliers. Il permet de constituer un capital pour la retraite, de financer un projet immobilier ou d’obtenir une sécurité en cas d’invalidité ou de décès, et de prendre une retraite anticipée.

Il est bon de savoir qu’une fois que vous êtes à la retraite, le budget dont vous disposez est revu à la baisse. En moyenne, les rentes du 1er et du 2ᵉ pilier représentent seulement 60% du dernier salaire perçu avant la retraite, voire bien inférieur si votre revenu d’activité salariée est élevé. Il faut reconnaître que ceci n’arrange pas vos projets à la retraite, d’où l’intérêt de la souscription à une prévoyance individuelle avec le 3ᵉ pilier qui vous permettra de garder votre niveau de vie habituel.

Les différents types de 3ᵉ pilier

Complétant les revenus du 1er et du 2ᵉ pilier, le 3ᵉ pilier se compose de deux sortes de prévoyance, à savoir : la prévoyance liée 3a et la prévoyance libre 3b.

La prévoyance liée 3a

Le 3ᵉ pilier 3a est une prévoyance vieillesse et bénéficie d’avantages fiscaux qui permettent une réduction d’impôts. Cette économie d’impôts peut aller jusqu’à 2 900 Fr pour une personne employée et plus de 15 000 Fr pour une personne indépendante. Les montants investis chaque année à ce 3ᵉ pilier sont entièrement déductibles de votre revenu imposable.

Si votre épargne est constituée assez tôt, le 3a lié vous permet d’obtenir une retraite s’approchant des 80% de vos derniers revenus, ce qui vous permettra de maintenir votre niveau de vie à la retraite. L’argent retiré de votre 3ᵉ pilier 3a peut servir d’apport dans le cadre d’un projet immobilier, tel que l’achat de votre propre logement. Par ailleurs, vous pourrez retirer votre capital pour vous installer hors de la Suisse et l’utiliser pour vos projets. Bref, la prévoyance liée 3a est une solution d’épargne qui vous permet de capitaliser de l’argent sur le long terme tout en profitant d’une déduction sur vos impôts chaque année. Les sommes versées dans le cadre de la prévoyance liée 3a ne sont cependant déductibles qu’à concurrence du montant maximal fixé.

La prévoyance libre 3b

Le pilier 3b laisse davantage de liberté et est ouvert à tous les résidents en Suisse, qu’ils travaillent sur place ou à l’étranger. Les cotisations annuelles ne sont pas plafonnées ; toutefois, elles ne sont pas déductibles fiscalement. En revanche, le versement est exonéré d’impôts et la durée du contrat peut être fixée librement par l’assuré. L’avoir de prévoyance doit, par ailleurs, être déclaré en tant que fortune.

Il est possible de retirer les fonds en respectant un délai minimum de trois ans de contrat, et ce, sans aucun motif spécifique. En outre, le preneur d’assurance, la personne assurée et le payeur de prime peuvent être des personnes différentes. La clause bénéficiaire reste totalement libre, vous pouvez mentionner autant de bénéficiaires que vous souhaitez, ce qui vous permet de privilégier certains héritiers dans le cadre d’une succession, par exemple.