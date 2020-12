Bourse et Covid-19 : quels sont les secteurs porteurs pour la sortie de crise sanitaire ?

En France, la perspective de la sortie de la crise sanitaire est amorcée et l’arrivée des vaccins contre le virus s’affirme. Face à cela, la rotation boursière entre les secteurs d’activité est en cours. Quelles sont les entreprises européennes cotées en bourse qui ont le plus à gagner ? Découvrez les secteurs d’activités en bourse qui sont conseillés pour la sortie de la crise sanitaire.

Les impacts de la crise sanitaire sur les actions et la bourse

Durant la crise du coronavirus, certaines actions en bourse ont réalisé leurs meilleures performances et certaines ont réalisé leurs pires performances. En effet, pour le premier trimestre 2020, vous pouvez trouver les meilleures et les pires actions en termes de rendement au cours de la pandémie, classées par indices dans différents pays.

Aujourd’hui, la perspective de la sortie de la crise sanitaire est considérablement amorcée et la perspective des vaccins contre la Covid-19 s’affirme. Face à ce phénomène engendré par la modification de la conjoncture et des conditions de santé, la rotation boursière entre les secteurs d’activités est en cours. Afin d’évaluer cette rotation boursière des secteurs, une banque franco-allemande a dressé une liste des entreprises européennes cotées qui ont le plus à gagner avec cette nouvelle période.

La rotation boursière sectorielle

La rotation boursière sectorielle a été annoncée de nombreuses fois ces derniers mois mais elle a souvent été contrariée. Aujourd’hui, ce phénomène semble bien être en cours après le lancement de l’annonce de l’arrivée imminente de vaccins efficaces pour lutter contre la pandémie mondiale de la Covid-19.

C’est dans ce contexte précis que la banque franco-allemande a passé la cote au révélateur de son « modèle de corrélation prix/évolution de la dureté du confinement ». Cela a pour objectif d’identifier les valeurs qui feront profiter le plus d’une normalisation de l’activité économique en 2022. L’année 2022 sera le premier millésime complet dans lequel l’exercice opérationnel des entreprises ne sera, normalement, plus dirigé par les contraintes de la pandémie.

Quels sont les grands secteurs gagnants de la bourse ?

Selon la liste établie par la banque franco-allemande, certains secteurs vont profiter de la rotation boursière. Ainsi, certains secteurs d’activités se distinguent comme les banques, l’automobile, le tourisme, l’assurance, l’immobilier, les biens d’équipement et services aux entreprises ainsi que les matériaux de construction. Il est vrai que sur les 41 valeurs qui sont susceptibles de profiter de cet élan, c’est plus de 17 qui appartiennent à ces 7 secteurs d’activité.

Face à ce phénomène, la banque franco-allemande a été assez sélective pour identifier les entreprises européennes qui ont le plus à gagner. En effet, au sein du CAC 40, elle a identifié seulement 6 entreprises dotées d’un gros potentiel boursier. Cette sélection d’entreprises européennes représenterait au moins 30 % de gain escompté.

L’équipement ferroviaire : capacité de rebond boursier

Parmi les secteurs les plus porteurs, l’équipement ferroviaire présente la capacité de rebond boursier la plus fulgurante. Une récente recrue du CAC 40 pourrait bien voir son cours doubler alors qu’une forte dynamique des contrats est anticipée pour l’année 2021.