Portefeuille BitPay. Un simple sac à main mais sans beaucoup d’options

Le portefeuille BitPay est un portefeuille qui est disponible pour les ordinateurs et les téléphones portables. De plus, son interface est très simple à utiliser et vous permet de sauvegarder vos fonds avec une phrase de récupération. Il peut être configuré en espagnol et son utilisation est très similaire à autres portefeuilles Bitcoincomme le Portefeuille Electrum o JAXX.

Avantages et inconvénients du portefeuille BitPay

C’est un portefeuille qui a de grands avantages mais, à mon avis, il devrait incorporer beaucoup plus de choses pour en faire un portefeuille PC complet.

Les avantages du portefeuille BitPay

Son interface est en espagnol et est très facile à utiliser. Il est idéal pour ceux qui débutent dans acheter des bitcoins .

. Il intègre des semences de récupération et, de cette façon, les fonds peuvent être récupérés au cas où le portefeuille serait effacé du mobile ou de l’ordinateur.

Le téléchargement et l’installation sont faciles à faire.

Il s’agit d’un porte-monnaie léger qui peut être installé et mis en service en quelques minutes.

Inconvénients du portefeuille BitPay

Vous n’avez pas la possibilité d’importer des adresses . Vous ne pouvez que balayer les directions. Le différence entre l’importation et le balayage est que la première option ajoute l’adresse importée avec les fonds et, inversement, lorsqu’un sac à main est balayé, les fonds sont transférés à une adresse qui existe déjà dans le sac à main.

. Vous ne pouvez que balayer les directions. Le est que la première option ajoute l’adresse importée avec les fonds et, inversement, lorsqu’un sac à main est balayé, les fonds sont transférés à une adresse qui existe déjà dans le sac à main. Il n’a pas d’options plus avancées, telles que la création de sorties OP_RETURNL’utilisation du « Guide de l’expéditeur », l’envoi de transactions à plusieurs destinataires, signature de transactions hors ligne o transactions multi-signatures.

Téléchargement du portefeuille BitPay

Pour télécharger le portefeuille BitPay, allez sur le site BitPay.com/portefeuille et, une fois à l’intérieur, sélectionnez le système d’exploitation ou le périphérique où vous voulez installer le portefeuille.

Dans mon cas, j’ai sélectionné Windows et le site web m’a redirigé vers le dépôt GitHub. Comme mon système d’exploitation est Windows, j’ai sélectionné le fichier BitPay.exe et une fois qu’il est téléchargé, l’ouverture de ce fichier lancera l’installation.

Installation du portefeuille BitPay

Dès que vous ouvrez le fichier téléchargé, le programme vous donnera la possibilité de restaurer le portefeuille ou de faire une nouvelle installation. L’option de restauration est utilisée dans le cas où vous avez la graine de récupération d’un portefeuille déjà installé. Si vous l’installez pour la première fois, cliquez sur « Démarrer ».

Dans l’étape suivante, vous demanderez la permission de protéger le portefeuille avec un mot de passe. Il est conseillé de le configurer avec un mot de passe, car de cette façon il vous le demandera à chaque fois que vous voudrez faire une transaction et, par conséquent, vous obtiendrez une sécurité supplémentaire.

Si vous avez choisi l’option avec un mot de passe, le programme vous demandera d’entrer un mot de passe, comme indiqué dans l’image ci-dessus.

Il donne également la possibilité d’utiliser un courriel. Ce n’est pas obligatoire, mais si un courriel est ajouté, le programme enverra une notification chaque fois qu’un paiement sera effectué avec le portefeuille.

La plupart des sacs de bitcoin sont accompagnés d’une phrase de récupération appelée » graine « . La graine vous permet de récupérer le portefeuille au cas où il serait effacé ou déformé et il est donc fortement conseillé de ne pas le laisser pour plus tard et de faire la sauvegarde dès le premier instant.

Lorsque vous cliquez sur l’option de sauvegarde, un avertissement apparaîtra à propos de l’importance de cette étape, car si quelqu’un obtient la graine de récupération, il pourrait avoir accès à tous les fonds stockés dans ce portefeuille. Il est important de reculer le sac à main hors de la vue des caméras ou autres.

La graine consiste en une séquence de mots qui doivent être écrits sur un morceau de papier et conservés en lieu sûr. Les mots sont la seule façon de récupérer le portefeuille au cas où le programme serait supprimé ou mal configuré.

Enfin, un message juridique apparaîtra où les développeurs du Logiciel demandent que tous les termes juridiques soient acceptés.

Une fois les conditions acceptées, l’installation sera terminée et le portefeuille installé apparaîtra. Le portefeuille est très simple et n’a pratiquement que les options d’envoyer des bitcoins, de recevoir des bitcoins et de créer plus d’adresses publiques.

L’un des inconvénients que j’ai mentionnés plus tôt est que je n’avais pas la possibilité d’importer des adresses. Cependant, il intègre la possibilité de balayer une adresse et de transférer tous les bitcoins sur un compte de portefeuille. Cette option est très utile pour récupérer des fonds d’un sac en papierLa clé privée peut être utilisée en toute circonstance (tant que vous avez la clé privée).

Pour numériser une adresse, il suffit de cliquer sur l’onglet de numérisation. Une fois la caméra activée, le code QR de la clé privée doit être scanné et les fonds seront automatiquement versés dans l’une des adresses du portefeuille.

Après avoir scanné la clé privée du porte-monnaie, la scène supérieure apparaîtra et, une fois que le programme aura vérifié les fonds du porte-monnaie, il les introduira dans une des adresses du porte-monnaie BitPay.

Conclusions sur les bourses

C’est un portefeuille qui est très bon pour une utilisation simple et facile depuis un ordinateur ou un téléphone portable, car c’est un client léger qui offre beaucoup de sécurité et qui est très intuitif. Toutefois, pour les personnes qui souhaitent davantage d’options de configuration (création de transactions multi-signatures, signature hors ligne des transports ou transactions OP_RETURN), ce portefeuille est un peu limité.