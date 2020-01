Signer et vérifier un message avec une adresse Bitcoin permet vérification des titres à sens unique sans avoir besoin de partager la clé privée. En d’autres termes, il peut y avoir des cas où il est nécessaire de prouver qu’une personne est le propriétaire d’une certaine adresse et, par conséquent, la meilleure façon de le faire est de signer un message associé à cette adresse.

Quand est-il utile de signer et de vérifier un message avec une adresse Bitcoin ?

Il y a de nombreuses occasions où cette action est nécessaire pour prouver que quelqu’un possède les bitcoins dans une certaine direction, dont certaines sont scénarios les plus probables sont les suivantes :

En cas d’achats importants Si quelqu’un négocie pour acheter une maison chez Bitcoins, par exemple, il peut arriver qu’on lui demande de prouver qu’il a assez d’argent pour faire l’achat. Dans ce cas, vous pouvez déposer les bitcoins à une seule adresse et signer un message pour que le vendeur vérifie les fonds.

De quoi avez-vous besoin pour signer et vérifier un message ?

Tout ce dont vous avez besoin est un porte-monnaie électronique qui a l’option de « signer et vérifier un message » ou un outil qui vous permet de signer et vérifier des messages. En plus d’avoir un portefeuille qui accepte la signature et la vérification, doit aussi avoir l’adresse chargée sur lequel la signature sera exécutée, puisque pour signer un message, le portefeuille doit contenir la clé privée.

Porte-monnaie et outils utiles

Par conséquent, le choix d’un sac à main offre un large éventail de possibilités. Les sacs ou les outils que j’ai utilisés et qui ont fonctionné correctement sont les suivants :

Sac à main TREZOR : Il s’agit d’un portefeuille matériel qui a la possibilité de signer et de vérifier un message.

Il s’agit d’un portefeuille matériel qui a la possibilité de signer et de vérifier un message. Sac à main Electrum : C’est l’un des portefeuilles PC les plus courants, car il dispose d’un client léger qui ne nécessite pas le téléchargement de toute la chaîne de blocs. Il serait également compatible dans le cas où Electrum est utilisé comme portefeuille pour signer les transactions hors ligne .

Outre les outils et les portefeuilles présentés ci-dessus, il en existe d’autres qui peuvent fonctionner parfaitement, car presque tous les portefeuilles PC intègrent l’option de signature et de vérification.

La première chose à faire est d’avoir installé le portefeuille Electrum et ensuite d’avoir l’adresse sur laquelle le message sera signé dans le portefeuille. Pour vérifier le message, vous n’avez pas besoin d’avoir l’adresse dans votre portefeuille mais vous devez le signer, puisque des clés privées sont utilisées pour le signer.

Signature d’un message associé à une adresse Bitcoin

Habituellement, quelqu’un nous fournit la phrase et nous lui donnons le code alphanumérique de la signature. C’est-à-dire que si je veux que quelqu’un signe un message pour moi (pour savoir si l’adresse est la vôtre), je dirais la chose suivante : signez le message » Exemple de message comprarbitcoins.org » et donnez-moi la signature pour que je puisse vérifier que l’adresse est la vôtre.

Par conséquent, si vous nous avez fourni un message à signer avec une adresse qui nous est propre, nous agirons comme suit :

Tout d’abord, accédez au portefeuille Electrum (pour le bitcoin) ou au portefeuille Electron Cash (pour le Bitcoin Cash). Le fonctionnement des deux est identique.

Vous pouvez copier l’adresse sur laquelle vous allez signer le message dans la section Réception.

Par la suite, vous devez accéder à la section Signer/vérifier le message à l’intérieur de l’onglet Outils.

Dans la première zone de texte, vous saisissez le message à signer et dans la section adresse, vous saisissez l’adresse publique du portefeuille de bitcoins (l’adresse doit se trouver dans le portefeuille, car elle consiste à prouver que l’adresse est la nôtre).

Après avoir appuyé sur la touche de signe, un code alphanumérique apparaîtra dans la section de signature et le message est donc déjà signé.

Vérifier un message associé à une adresse Bitcoin

Si nous avons demandé à une personne de signer un certain message avec votre adresse Bitcoin, cette personne doit nous fournir le code alphanumérique qui a été vu dans la section précédente.

Une fois que vous nous avez fourni ces informations, vous devez accéder (comme pour la signature) au Signer/vérifier le message à l’intérieur de l’onglet Outils.

Il faut maintenant remplir les trois cases : message, adresse et signature (à fournir par le signataire).

Enfin, vous appuyez sur le bouton Consultez et une case apparaîtra indiquant, si tout était correct, que la signature a été vérifiée.

Cet outil est très utile pour les sacs à main en papier. Bien qu’il puisse être utilisé en ligne, il est préférable de le télécharger depuis GitHub et de le faire tourner sur un ordinateur qui n’est pas connecté à Internet (sur un Linux Live CD serait idéal).

Signature d’un message associé à une adresse Bitcoin

Après l’avoir ouvert, l’image affichée à l’écran apparaîtra. Pour accéder à la section de signature, vous devez entrer le Onglet Signer.

Une fois que l’onglet de signature est ouvert, nous devons entrer la clé privée du portefeuille et le message que nous voulons signer. Après avoir entré les données, appuyez sur la touche Signer un message et le code de signature alphanumérique apparaîtra. L’adresse est obtenue à partir de la clé privée et ne doit donc pas être saisie.

Vérifier un message associé à une adresse Bitcoin

Pour vérifier un message, accédez à l’écran Vérifier et ensuite dans Bitcoin-QT. Ensuite, les données suivantes doivent être saisies : adresse (clé publique), message à vérifier et code alphanumérique de la signature. Si toutes les données sont correctes, le message vert affiché dans l’image apparaîtra.

En bref, le processus peut être très utile. Si vous n’avez pas encore de bitcoins et ne savez pas comment les obtenir, vous pouvez lire nos articles sur acheter des bitcoins o bouts de mines.