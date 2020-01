Les transactions Bitcoin OP_RETURN. Ce qu’ils sont et comment ils sont fabriqués

Les transactions OP_RETURN sont une façon très curieuse de stocker des informations dans la Blockchain. Au départ, ils autorisaient jusqu’à 80 ko de données, mais à partir de 2014, le montant maximum a été réduit à 40 ko. Quant à leurs possibilités, elles sont utilisées (entre autres) pour créer preuve d’existence de fichiers.

Quels sont les principaux moyens de stockage des informations dans la Blockchain ?

Il existe plusieurs façons ingénieuses d’enregistrer des messages ou des données dans la Blockchain, les plus simples permettent d’enregistrer des textes de 20 caractères et, à l’opposé, on trouve des services qui permettent d’enregistrer jusqu’à 60 kB d’informations.

Le les méthodes les plus courantes et les plus faciles à utiliser sont les suivantes :

Ecrivez un message simple dans la Blockchain Hexadécimal : Une méthode de conversion d’un message texte en langage hexadécimal. Le code hexadécimal est ensuite converti en une adresse bitcoin, et une transaction à cette adresse peut enregistrer un message de 20 caractères maximum.

Hexadécimal : Une méthode de conversion d’un message texte en langage hexadécimal. Le code hexadécimal est ensuite converti en une adresse bitcoin, et une transaction à cette adresse peut enregistrer un message de 20 caractères maximum. Stocker des données à l’aide de transactions P2PKH La première méthode a été améliorée par certaines pages Web qui, basées sur des transactions P2PKH, peuvent générer des sorties vers des adresses multiples qui cachent jusqu’à 60 ko d’informations.

La première méthode a été améliorée par certaines pages Web qui, basées sur des transactions P2PKH, peuvent générer des sorties vers des adresses multiples qui cachent jusqu’à 60 ko d’informations. Opérations OP_RETURNLa façon la plus populaire de stocker des données dans la Blockchain est ne génère pas de fausses entrées comme dans d’autres cas. C’est-à-dire que les autres méthodes envoient de petites quantités à des adresses publiques aléatoires sans avoir la clé privée de celles-ci, et donc ces petites quantités de bitcoin sont perdues à jamais. Cet article et ce tutoriel expliquent plus en détail comment cela fonctionne.

La méthode OP_RETURN est basée sur un code qui marque la transaction sortante comme non valide et peut donc être utilisée pour sauvegarder des données sans envoyer les bitcoins à des adresses aléatoires (méthode utilisée dans d’autres formes de stockage).

Il y a actuellement un certain nombre de types de sacs qui autorisent les transactions OP_RETURN, dont l’une est la Portefeuille TREZOR pour pièces de monnaie et sera l’employé dans ce tutoriel. Toutefois, si vous voulez envoyer un message à une autre adresse et y joindre une édition OP_RETURN, vous pouvez facilement le faire à partir de n’importe quel portefeuille qui autorise ce type de transaction.

Pour faire le tutoriel Je vais envoyer le message « Le site Comprarbitcoins.org est le meilleur site pour les monnaies crypto« à l’adresse d’un ami qui a un autre site web sur la cryptologie. Par là, lorsque vous recevez un transfert symbolique de 0,00001 BTC, vous voyez que vous avez un message OP_RETURN et ensuite il lira mon message secret.

Préparer la transaction OP_RETURN

Lors de l’accès au portefeuille TREZOR, l’option « OP_RETURN transactions » apparaît en bas à droite. Même si une transaction OP_RETURN peut se faire sans destinataire, je vais mettre l’adresse de mon ami pour qu’il puisse lire mon message et, ainsi, il saura que ma page est meilleure que la sienne. Dans le compte vous devez avoir quelques bitcoins et, si vous ne les avez pas encore, vous pouvez consulter ma page les meilleurs endroits pour acheter des bitcoins.

Pour préparer la transaction OP_RETURNJ’ai rempli les champs suivants :

L’adresse du bitcoin de mon ami. Je vous envoie un montant symbolique de 0,00001 BTC, puis vous recevez une transaction et voyez que vous avez un message OP_RETURN. J’écris le message en texte et le portefeuille le convertit automatiquement en langage hexadécimal.

Une fois terminé, il suffit d’appuyer sur le bouton d’envoi et le message sera envoyé.

Où puis-je voir les transactions OP_RETURN ?

Je vais maintenant prétendre que je suis la personne qui a reçu la transaction du point précédent. Pour visualiser et interpréter une transaction, OP_RETURN peut être facilement réalisé de deux manières.

Convertir le code hexadécimal en texte

La première étape serait d’extraire le code hexadécimal qui va dans la transaction OP_RETURN. Pour ce faire, vous devez entrer dans un scanner à chaîne de blocs qui le permet.

Par exemple, dans l’image, vous pouvez voir que l’adresse de l’origine a deux sortiesLa sortie est : une sortie vers l’adresse de mon ami et une autre sortie OP_RETURN avec le message hexadécimal. Pour explorer la chaîne de blocage et afficher les transactions OP_RETURN, vous pouvez utiliser l’un des navigateurs suivants :

https://blockexplorer.com

https://www.blocktrail.com

L’étape suivante consisterait à convertir le code en un texte lisible. Il y a plein d’endroits pour le faire.

Sur le site https://codebeautify.org/hex-string-converter, vous pouvez facilement convertir un code hexadécimal en texte. Une fois converti, le message serait déchiffré.

OP_RETURN qui sont sauvegardés dans la Blockchain

Un autre moyen est d’accéder à des pages comme http://coinsecrets.org/ qui publient toutes les transactions OP_RETURN qui apparaissent dans la Blockchain.

Peu de temps après avoir envoyé la transaction à mon ami, j’ai accédé à http://coinsecrets.org/ et j’ai pu voir l’envoi tel que montré sur la photo ci-dessus.

Avantages et inconvénients des transactions OP_RETURN

Le principaux avantages sont les suivantes :

Ils ne produisent pas de fausses entrées, car ils n’envoient pas l’argent à des adresses mortes.

Ils sont faciles à créer et peuvent stocker plus de données que d’autres méthodes plus simples.

Ils ne peuvent pas être modifiés et sont temporairement associés.

Elles consomment moins de ressources que les méthodes basées sur les adresses mortes.

Certains des ses inconvénients sont les suivantes :

Ils sont limités à 40 kB.

Certaines personnes critiquent les méthodes de stockage de l’information dans la chaîne de blocs, en disant que ce n’était pas son but initial.

Quelles utilités peuvent avoir les sorties OP_RETURN ?

Actuellement, ces types d’opérations sont utilisés principalement à deux fins :

Envoyer des messages texte.

Effectuer des tests d’existence de fichiers.

Le preuve d’existence (abordé dans un autre tutoriel) permettent de certifier l’existence d’un fichier dans un temps donné. En utilisant une transaction OP_RETURN, vous ne pouvez pas télécharger un fichier dans la Blockchain et, si vous le pouviez, ce ne serait pas non plus recommandé car il serait vu par tout le monde.

Bien que vous ne puissiez pas télécharger un fichier, vous pouvez en sauvegarder un résumé dans la chaîne de bloc et ainsi prouver à l’avenir que le fichier existait au moment de l’envoi de la transaction OP_RETURN.

Normalement, les résumés qui sont sauvegardés en envoyant un OP_RETURN, sont une fonction de hachage 256. Pour être compris, une fonction de hachage est un algorithme qui transforme un fichier ou un texte en une seule valeur de longueur fixe (le « hachage »). Ce hachage obtenu à partir d’un fichier ne permet pas de récupérer le fichier et donc tout le monde peut voir le hachage mais personne ne pourra jouer le fichier à travers le hachage.

Conclusions des opérations OP_RETURN

Qu’ils soient utilisés pour créer une preuve d’existence, pour enregistrer un code cryptographique dans la chaîne de blocs ou pour envoyer un message texte, la procédure est très simple au niveau de l’utilisateur et donc une excellente méthode pour stocker des données dans la chaîne de blocs.