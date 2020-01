Cloud Mining. Découvrez comment exploiter les bitcoins dans le nuage

Le Exploitation des nuages o l’exploitation des bitcoins dans le nuage est le processus par lequel les mineurs traitent, à partir du nuage, les transactions bitcoin et, pour leurs services, sont automatiquement récompensés par le système et, par le biais des récompenses, par les utilisateurs.

Dans le cloud mining, le processus d’extraction se fait à distance, en utilisant un centre de données avec une capacité de traitement partagée, et permet donc aux utilisateurs de se passer du matériel nécessaire à l’extraction, car il est généralement sous-traité à une entreprise.

Types d’exploitation des nuages

L’exploitation minière hébergée : Bien que ce ne soit pas très courant, il s’agit d’un système où une entreprise reprend les mineurs des clients. La société entretient et fournit habituellement l’électricité au mineur. En tant qu’entreprise, vous pouvez obtenir des tarifs spéciaux sur l’électricité et parfois, cela peut être plus rentable que d’exploiter une mine à la maison.

Bien que ce ne soit pas très courant, il s’agit d’un système où une entreprise reprend les mineurs des clients. La société entretient et fournit habituellement l’électricité au mineur. En tant qu’entreprise, vous pouvez obtenir des tarifs spéciaux sur l’électricité et parfois, cela peut être plus rentable que d’exploiter une mine à la maison. Location d’un serveur physique ou d’un VPS (Virtual Private Server) : Dans ce mode, un serveur est loué et le logiciel d’exploitation y est installé. A cette occasion, les serveurs peuvent être dédiés ou partagés et leur gestion se fait à distance par les utilisateurs.

Dans ce mode, un serveur est loué et le logiciel d’exploitation y est installé. A cette occasion, les serveurs peuvent être dédiés ou partagés et leur gestion se fait à distance par les utilisateurs. Achat de Hashing Power : est la méthode la plus courante, car de nombreuses entreprises ont vu le jour qui vendent du Hash Rate. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’avoir le mineur ou de savoir comment le configurer, puisque la seule chose qui est faite est de sous-traiter un certain taux de hachage avec une entreprise. Le taux de hachage, pour ceux qui ne le connaissent pas, est l’unité qui mesure la quantité d’énergie que le réseau bitcoin consomme pour fonctionner.

Par conséquent, la fréquence de hachage, la récompense et la difficulté sont des choses indépendantes dans le Fonctionnement du réseau Bitcoin. Lorsque la difficulté du réseau Bitcoin augmente, il faut plus de taux de hachage pour extraire les blocs, et donc une fois que les mineurs les ont trouvés, ils reçoivent la récompense que le système donne plus les frais de transaction donnés par les utilisateurs.

En bref, comme il s’agit de la façon la plus courante d’acheter du hashing power, cet article s’attachera à expliquer ses avantages et ses inconvénients.

Avantages du Cloud Mining

Il n’est pas nécessaire d’avoir une équipe physique à domicile.

Il n’y a pas de consommation d’électricité, puisque l’entreprise nous fait payer la puissance contractuelle.

Les coûts sont plus prévisibles et peuvent donc permettre une meilleure planification.

Vous n’avez pas à vous soucier de la mise à jour de l’équipement, car vous louez une certaine puissance, l’entreprise nous la fournit et paie les prestations dans le porte-monnaie électronique que nous vous avons indiqué.

que nous vous avons indiqué. Il ne nécessite pas de grandes connaissances techniques, puisqu’il n’est pas nécessaire de configurer ou d’optimiser le mineur.

Inconvénients de l’exploitation des nuages

Il y a eu pas mal de fraudes dans l’industrie minière en nuage. Il est donc important de choisir une entreprise qui a une longue histoire et qui inspire confiance. Il est conseillé de se méfier de toute entreprise qui propose de grosses affaires.

Pour les gens qui ont des connaissances, c’est ennuyeux, parce que ce n’est pas un défi. Vous n’avez qu’à embaucher, payer et percevoir les avantages.

Manque de contrôle par l’utilisateur, car dans de nombreux cas, l’entreprise est en charge de nombreux processus.

Sociétés d’exploitation des nuages recommandées

Comme je l’ai dit à propos des inconvénients de l’exploitation des nuages, il y a beaucoup d’arnaques sur le net. Je conseille donc de commencer par un petit investissement et d’investir dans des sociétés qui offrent un certain niveau d’ancienneté et de garantie.

Exploitation minière de la genèse

Je pense que c’est l’un des plus anciens dans la prestation de ce type de service. Il permet l’extraction de Bitcoins et le paiement par carte de crédit ou dans des cryptosystèmes.

Minar dans la Genèse !

Minergate

Dans un autre article, nous avons expliqué comment m’exploiter avec MinergateLe logiciel est très facile à utiliser, en plus de permettre l’achat de tarifs de hachage, pour l’exploitation minière avec des CPU et des GPU.

Il y a beaucoup d’autres entreprises, mais j’aimerais simplement recommander Genesis Mining and Minergate, qui est l’une des entreprises les plus anciennes de l’industrie. De plus, je les ai essayés et je peux dire qu’ils fonctionnent bien.

Minergate mining !

Quelles sont les escroqueries dans l’exploitation des nuages ?

Récemment, certaines entreprises ont offert des services d’extraction en nuage pour le bitume et l’éthéré et ont cessé de verser des prestations à leurs clients.

Normalement, ce type de société a offert de grands avantages et bénéfices et, en plus, a effectué les premiers paiements (pour gagner la confiance de ses clients) pour ensuite cesser de payer et disparaître.

Par conséquent, comme je l’ai déjà dit, il est conseillé de se méfier de tout site Web qui offre de grands avantages avec peu de risques et d’opter uniquement pour ceux qui prennent plus de temps et offrent plus de garanties.

Conclusions sur l’exploitation des nuages

L’exploitation des nuages est fortement influencée par la valeur de la cryptométrie et est similaire à la négociation de contrats à terme. Si nous louons un certain taux de Hash et que la devise augmente en prix, nos profits seront plus élevés. En bref, le prix du bitcoin a une influence considérable, tout comme il le fait lorsque acheter des bitcoins.

De plus, en règle générale, l’exploitation minière dans les nuages offre moins d’avantages que l’exploitation minière traditionnelle, mais elle est beaucoup plus facile à mettre en œuvre et à maintenir.