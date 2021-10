Qu’est-ce que le bitcoin casino ?

Depuis quelques années, les crypto monnaies s’utilisent dans pratiquement tous les domaines. Pour se démarquer au maximum de la concurrence, les établissements de jeu multiplient les moyens de paiements. Il existe alors des établissements qui en plus de méthodes traditionnelles acceptent le paiement en bitcoin. Cet article vous propose d’en savoir plus sur ce mode de paiement apprécié des joueurs.

Quels sont les jeux disponibles sur un bitcoin casino ?

La croyance populaire qui veut que les établissements de jeu proposent peu de jeux avec le bitcoin est totalement fausse. En effet, il est d’usage que certains sites proposent plus de jeux que d’autres, peu importe la méthode de paiement. De ce fait, vous pouvez tout à fait trouver un établissement de jeu avec bitcoin qui offre une ludothèque assez grande avec des jeux variés. Avec un bitcoin casino, vous pourrez ainsi avoir accès à des jeux comme le blackjack, les machines à sous, les roulettes, le casino live, le poker, la loterie, etc. Vous l’aurez compris, vous aurez un embarras de choix comme c’est le cas avec les casinos classiques. Si c’est le manque de jeux qui vous inquiétait, vous n’avez désormais plus de raison de ne pas essayer un bitcoin casino.

Qu’en est-il de la confidentialité et de la sécurité ?

Le bitcoin et les crypto monnaies en général ont une mauvaise réputation. Cependant, là encore ce ne sont que des spéculations, car les établissements de jeu mettent tout en œuvre pour s’assurer d’offrir un maximum de sécurité aux joueurs. En plus de la sécurité, vous bénéficiez de la confidentialité avec le bitcoin casino. Le fait que le bitcoin soit une unité décentralisée implique qu’il n’y a aucun contrôle sur vos transactions. Toutes vos informations sensibles resteront ainsi privées et vous n’aurez qu’à communiquer l’adresse du portefeuille. Le bitcoin casino se présente ainsi comme une excellente solution pour les joueurs qui désirent rester dans l’anonymat. Mais avant de pouvoir jouer, vous devez faire le nécessaire pour avoir votre portefeuille en bitcoin.

Comment disposer d’un portefeuille en bitcoin ?

Avant de vous lancer dans le bitcoin casino, vous devez vous assurer d’ouvrir un compte. Pour cela, vous n’avez aucun souci à vous faire, car la procédure d’inscription auprès d’un établissement de jeu est assez simple. Vous devez commencer par choisir l’établissement qui convient le mieux à vos besoins et attentes. Ensuite, il faudra remplir le formulaire d’inscription présent sur le site. Cela ne prendra en principe que deux minutes et vous pourrez accéder à la page de dépôt pour choisir le bitcoin et entrer le montant de votre dépôt pour obtenir une clé composée de chiffres et de lettres. Ce n’est qu’après cela que vous pourrez vous connecter à votre portefeuille en bitcoin grâce à ladite clé et débuter votre expérience de jeu pour bitcoin casino.

Pour conclure, bien que le bitcoin casino puisse paraître compliqué, avoir les bonnes informations suffit pour profiter des meilleures expériences avec les établissements de jeu. Assurez-vous simplement de comprendre le fonctionnement et de bien choisir votre établissement.