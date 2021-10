Achat et revente de métaux précieux : que savoir à propos ?

Le commerce des métaux précieux est très rentable. Et ce, que ce soit en achetant des métaux précieux et en les revendant au moment idéal ou en revendant des bijoux ou des pièces en métaux précieux. Cependant, l’importance et la valeur des métaux précieux rendent leurs transactions très risquées. Beaucoup se font duper à cause de leur méconnaissance du fonctionnement du marché et de leur façon de s’y prendre. Nous éclairons ici votre chandelle en vous disant quoi garder en tête quand vous décidez d’acheter ou de revendre des métaux précieux.

Pourquoi acheter ou revendre des métaux précieux ou ses objets en métaux précieux ?

L’investissement dans les métaux précieux est l’un des investissements les plus fiables et les plus rentables. L’investissement en lingot d’or ou en pièce en or protège par exemple vos finances en situation de crise monétaire et vous permet de faire en son temps plus de profit. De même, la revente de vos objets en or ou en argent peut vous rapporter de très belles sommes.

Où acheter des métaux précieux et où en revendre ?

Il existe en France de nombreuses boutiques spécialisées dans la vente ou le rachat des objets en or ou en argent. Il en existe également plein sur le Net. Le souci est la fiabilité de certains professionnels. Alors, renseignez-vous bien sur la réputation de la structure de rachat or avant de faire avec elle. Vérifiez s’il a un agrément délivré par l’État. Aussi, prenez bien le temps de correctement cerner les modalités suivant lesquelles votre or vous sera racheté. Ne vous fiez pas aux prix alléchants plébiscités pour vous attirer et qui, au finish, diminuent drastiquement.

Comment sera évalué votre or au rachat ?

L’esthétique ou les titres dont sont dotés vos objets en or ne rentrent nullement en ligne de compte lors de leur rachat. Ainsi, vous serait-il plus profitable de retirer de vos objets tous les artifices qui ne sont pas de l’or et qui peuvent être autrement valorisés. Vos objets en or vous sont rachetés sur la base d’un certain nombre de critères en fonction desquels varient leurs coûts.

Le cours de l’or

Tous les jours, en fonction du rapport entre l’offre et la demande, le prix des métaux diminue ou s’accroît. Il s’agit du cours de l’or, le fixing à qui sert de référence dans les transactions de l’or. Vous devez donc régulièrement suivre le cours de l’or pour guetter le moment propice pour procéder à la vente de votre or.

Le poids et la teneur en or

Le cours de l’or seul ne définit pas la valeur de vos bijoux ou de vos pièces d’or. Leur poids et leur teneur en or influencent également le prix auquel ils vous seront rachetés. En effet, vos bijoux sont des alliages et ne sont pas entièrement faits d’or pur. Ainsi, pour définir le prix or, il sera d’abord évalué leur teneur en or afin de les catégoriser. Puis il faudra les peser.

La taxation

Selon le cas, des taxes sur les métaux précieux devront être retranchées du prix de votre or ou de vos objets en or et seront versées à l’État. On distingue la taxe forfaitaire des métaux précieux s’élevant à 10 % de celle CRDS s’élevant à 0,5 %. Si vos bijoux coûtent plus de 5 000€, il vous sera déduit une fiscalité de 6,5 %. Vous pouvez vous rendre sur le site du Service Public pour obtenir plus d’informations sur les différentes taxes existantes et leurs modalités d’application.