Top 7 des meilleurs casinos bitcoin 2021

Aujourd’hui, les joueurs ont la chance d’avoir à leur disposition un large panel d’options de casino. Il leur suffit de se connecter à leur compte de casino en ligne pour vivre les expériences de jeux sans quitter leur domicile. Cependant, les casinos bitcoin sont de plus en plus nombreux. Il n’est donc pas facile de faire le choix du site sur lequel jouer. Découvrez dans cet article les 7 des meilleurs casinos bitcoin 2021.

Le Cloubdet avec 5BTC en bonus plus 200 Tours gratuits de bienvenue

Cloubdet est la première plateforme de crypto-casino et de paris sportifs à travers le monde. Il a été créé en 2013 et se classe de ce fait parmi les meilleurs casino bitcoin entièrement réglementé et sous licence avec des clients satisfaits dans plus de 100 pays à travers le monde. Cette plateforme propose un site élégant, intuitif et 100 % sécurisé pour les joueurs. Vous y trouverez tous vos jeux préférés.

Ainsi, vous pourrez parier sur une vaste gamme de machine à sous, de tables de croupiers et des machines à sous à jackpot avec des limites élevées et une expérience amusante. De même, vous pouvez profiter des paris crypto d’avant-match, des compétitions majeures, des matchs spéciaux, des paris sur la Ligue 1, etc. Au vu de tout ceci, si vous recherchez un site fiable sur lequel vous aurez une excellente expérience utilisateur, Cloubdet est l’endroit idéal pour vous.

Le Celsius Casino avec 200 % de bonus de bienvenue

Le Celsius Casino est un casino réglementé et autorisé par le gouvernement de Curaçao. Puisqu’il fonctionne sous une licence, le Celsius garantit un environnement sécurisé aux joueurs. Son interface est accessible et le site propose un salon de discussion britannique, allemand et canadien afin que les nouveaux inscrits puissent poser des questions et discuter tout en jouant. Sur ce site, vous aurez droit à 3659 jeux de machines à sous, 431 jeux de casino en direct et 373 jeux télévisés.

De plus, vous pouvez utiliser le filtre du site pour trier les jeux rapidement selon votre préférence. Il faut noter que Celsius se démarque des autres plateformes avec ses trois jeux exclusivement basés sur la technologie Blockchain. Ces trois jeux promettent des taux de gains plus élevés et des retraits plus rapides. Une autre fonctionnalité intéressante est le fait que vous pouvez passer d’un niveau à un autre dans le système de classement (Rookie à Whale) tout en profitant des bonus supplémentaires.

Le KingBit Casino avec 110 % de bonus

Le KingBit Casino est un casino en ligne qui a été créé par KB Group en 2017. C’est une plateforme sur lequel vous pouvez parier essentiellement en crypto monnaies dont notamment en Bitcoin (BTC). Détenu depuis 2019 par Mirage Ent, le KingBit Casino est une société basée à Chypre et qui est enregistrée sous le numéro 340968. Ainsi, vous pouvez jouer, parier et retirer vos gains en toute sécurité sur le site. Le site web est simple et convivial avec une navigation en français et en plusieurs autres langues. Vous y trouverez tous les derniers jeux disponibles en ligne pouvant vous permettre d’avoir une expérience interactive avec des graphismes à la mode.

Le Bitcasino avec 100 % de bonus

Le Bitcasino est une société créée en 2014 qui a fait ses preuves dans le milieu des casinos bitcoin en ligne. Il est basé à Monténégro puis est détenu et exploité par Moon Technologies B.V. Cette plateforme fonctionne principalement avec le Bitcoin et offre un environnement de jeu facile, amusant et équitable. En effet, le Bitcasino travaille sous une licence délivrée par le gouvernement de Curaçao.

D’ailleurs, il a déjà été reconnu pour tous ses efforts qui ont permis de révolutionner les jeux en ligne avec les cryptomonnaies et le secteur des casinos en général. Ainsi, le groupe a reçu en 2019 les prestigieux EGR Awards. Distinction qui vient prouver l’expertise du Bitcasino dans le domaine des casinos bitcoin et des jeux.

Le TrustDice Casino avec plus de 2000 bonus de jeux

En tant que site web de jeux basé sur la technologie blockchain, le TrustDice est un spécialiste des jeux de casino crypto. Créée en 2018, sa base de données compte déjà plus de 446 000 joueurs à travers le monde. Cette plateforme accepte particulièrement plusieurs cryptomonnaies comme le Bitcoin, mais aussi EOS, les tokens TXT, Tether ainsi que les Ethereum. Il existe également d’autres cryptos alternatives que le site accepte. La particularité de ce bitcoin casino est son faucet ou son robinet. Ce dernier offre toutes les 6 heures, des bitcoins et des cryptomonnaies gratuites et illimitées. De même, vous trouverez d’autres fonctions comme le système d’affiliation, de parrainage, de retraits en temps réel, de cadeaux chaque semaine, etc.

Le Cbet Casino avec 100 % de bonus pouvant atteindre 500 euros

Depuis son lancement en 2018, le Cbet Casino n’a pas cessé d’apporter des innovations de pointe. Le casino améliore sans cesse les expériences des joueurs afin de les amener au cœur de sa philosophie. Ce casino bitcoin est reconnu pour :

proposer des jeux de casino de haute qualité ;

proposer des croupiers en direct ;

offrir des paris sportifs et des e-sports ;

proposer des paris en direct, etc.

Avec sa licence, le Cbet Casino s’adresse à un public international. Ainsi, vous trouverez sur la plateforme des jeux en français et dans plusieurs autres langues.

Le Crypto Fair Play avec 100 % de bonus Bitcoin

Ce casino bitcoin est exclusivement dédié aux paris en bitcoins. Il a été créé en 2020 et propose déjà une grande sélection de jeux de casino très diversifiée. Aujourd’hui, la plateforme travaille avec plus de 13 fournisseurs de jeux différents et compte à ce jour plus de 880 jeux de premier ordre pour le plaisir des joueurs. Vous n’aurez pas de problème à naviguer sur le site, car l’interface est rapide et conviviale puis fonctionne bien avec les appareils mobiles. Par contre, même si les machines à sous et les jeux de tables sont faciles et agréables à jouer, la sélection est quand même limitée.