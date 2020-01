SIACOIN (SC). Stockage en nuage décentralisé. Tutoriel

Sia est une plate-forme de stockage en nuage décentralisée qui utilise SIACOIN comme une forme de paiement, au sein de l’écosystème basé sur la chaîne des blocs. La plateforme Sia permet de stocker dans le cloud sans avoir besoin de registres, de serveurs, de tiers de confiance, etc. Sia et sa kryptonite Siacoin s’appuient sur la technologie de la chaîne de blocs pour créer un système de stockage robuste qui est beaucoup moins cher que les fournisseurs traditionnels.

A Siacoin, il y a 4 éléments principaux :

Blockchain : Il sert d’intermédiaire entre les personnes qui veulent louer de l’espace dans les nuages et celles qui offrent de l’espace sur leurs serveurs.

Les clients : Ce sont eux qui paient Siacoin pour louer un certain espace dans le nuage.

Fournisseurs : Tout le monde peut être fournisseur. Il suffit d'avoir un serveur ou un VPS et de le configurer pour qu'il soit disponible sur le réseau Siacoin. En retour, les fournisseurs recevront Siacoin pour leurs services.

Les mineurs : Comme pour le bitcoin, ils sont chargés de valider les transactions.

Par conséquent, le fournisseur d’espace s’engage à sauvegarder les fichiers (il ne sait pas ce qu’il sauvegarde, car ce sont des fichiers cryptés) pendant une certaine période et, une fois cette période terminée, il recevra l’argent payé par le client.

Dans ce système, le client paie tout au début du contrat et la chaîne de blocage, qui est l’intermédiaire, le garde jusqu’à la fin du contrat. A la fin du contrat, si le fournisseur a rempli l’entrepôt contractuel, il reçoit le paiement du client.

Le stockage avec Sia est-il sûr ?

Le portefeuille de Siacoin crypte tous les fichiers avant de les télécharger vers les fournisseurs et, par conséquent, aucun fournisseur n’aura accès aux informations qu’il stocke. C’est une façon d’assurer la confidentialité.

Où pouvez-vous trouver du SIACOIN ?

Le moyen le plus rapide est de l’acheter dans n’importe quelle maison d’échange. Pour ce tutoriel, j’ai acheté environ 700 Siacoin (1 $ au moment de l’achat) à Kraken. De toute façon, dans la page principale du site je recommande plusieurs pages où acheter des cryptomonkets.

Vous pouvez également être un fournisseur de stockage dans le réseau Siacoin. Il vous suffit de télécharger le portefeuille sur un serveur et de mettre en place un contrat avec l’espace que vous souhaitez mettre à disposition du réseau Sia. Enfin, les mineurs gagnent également Siacoin pour la validation des transactions.

Combien ça vaut de stocker à Sia ?

Sur le site https://siasetup.info/, on trouve plusieurs outils et renseignements sur Siacoin. Un outil vous permet d’estimer le prix que vous allez payer pour le stockage (il peut varier légèrement car le prix est fixé par la loi de l’offre et de la demande).

Pour l’exemple, j’ai calculé combien il en coûterait pour louer un entrepôt d’une tonne. Je l’ai configuré en réglant les paramètres suivants :

Stockage sous contrat : 1 Tb

Bande passante amont : 1 Tb

Bande passante en téléchargement : 1 To

Durée : 3 mois.

Nombre de contrats : 50 Plus le nombre de contrats est élevé, plus il est coûteux, mais plus les fichiers sont sécurisés, car ils sont stockés dans un plus grand nombre de nœuds. Un minimum de 30 contrats doit être conclu, mais il est conseillé d’en mettre 50.

ESTIMATION DU PRIXSource : SC 2006 (environ 2,86 $). Il s’agit donc, comme on peut le constater, d’un prix qui n’a actuellement aucune concurrence, puisque les fournisseurs traditionnels (Dropbox, Amazon, Microsoft, etc.) pratiquent des prix beaucoup plus élevés et n’offrent pas les fonctionnalités décentralisées et anonymes de Sia.

Télécharger et installer le portefeuille

Le portefeuille peut être téléchargé sur le site de Sia.tech en format console graphique et code. Il est également disponible pour Windows, Linux et MacOS.

Une fois téléchargé, il s’installe comme n’importe quel autre programme. Heureusement, c’est une application conviviale et facile à utiliser.

Comme pour les autres porte-monnaie électroniques, un nouveau porte-monnaie peut être créé ou restauré grâce à une graine. Dans ce cas, je vais cliquer sur créer un nouveau portefeuille, car je n’en ai pas créé.

Lorsque je clique sur créer un nouveau portfolio, une séquence de mots apparaît. Ces mots sont la graine et ils doivent être écrits et conservés dans un endroit sûr, car ils vous permettront de récupérer le compte avec le Siacoin que vous avez et de récupérer les fichiers tant que vous aurez créé une sauvegarde de ceux-ci (j’expliquerai plus tard comment créer une sauvegarde des fichiers).

C’est la partie la plus longue de tout le processus. Toute la chaîne de blocs doit être déchargée, car Siacoin n’a pas de porte-monnaie léger pour le moment. Par conséquent, vous devrez laisser votre ordinateur branché pendant 10 à 24 heures (selon la vitesse d’Internet et la congestion du réseau).

Service de location garde-meubles à Sia

Une fois que le portefeuille est synchronisé, nous pouvons procéder à la conclusion de contrats intelligents pour stocker des fichiers dans le réseau.

Quelles sont les parties du portefeuille ?

Le portefeuille se compose essentiellement des quatre onglets suivants :

Console : C’est le panneau de résumé de la console.

Sac à main : Vous permet d'envoyer et de recevoir des Siacoin. Dans le portefeuille, vous pourrez voir les transactions qui sont automatiquement créées lorsque vous contractez le stockage.

Loyer : Il vous permet d'établir des contrats et de télécharger des fichiers sur le cloud.

Il vous permet d’établir des contrats et de télécharger des fichiers sur le cloud. Hôte : Il vous permet de conclure des contrats pour louer un hôte chez nous et le mettre à la disposition du réseau SIA.

Tutoriel pour stocker des fichiers en SIACOIN

C’est la première chose à faire. Une fois achetés dans une maison d’échange, ils doivent être envoyés dans le portefeuille. Pour le tutoriel, j’ai envoyé 500 Siacoin, car j’ai l’intention d’engager environ 10 Go pour 3 mois (cela me coûtera environ 200 Siacoin / 0,28 $).

Ensuite, vous devez définir les paramètres pour que les contrats soient créés. Pour ce faire, accédez à » Allocation d’installation » sous l’onglet » Loyer « .

Au départ, j’ai mis dans le « prix cible » 167 Siacoin par Tb. Le prix cible que j’ai fixé était très bas et aucun contrat n’a été créé, car aucun fournisseur n’offrait le service à ce prix. J’ai continué à l’augmenter jusqu’à ce qu’il atteigne 250 et que les contrats commencent à être créés. Ce paramètre peut être modifié à tout moment et n’affecte pas la création du contrat exécuté. Pour ce qui est du « Stockage prévu », j’ai mis 0,01 To, soit environ 10 Go.

Dans l’onglet Avancé, vous devez configurer la durée du contrat (je mets 3 mois) et la bande passante en upload (je mets 0,01 Tb) et en download (je mets 0,02 Tb).

Une fois configuré, vous devez accepter le prix estimé par la console.

A partir de ce moment, la console va rechercher des fournisseurs et créer des contrats pour stocker nos fichiers.

Lorsqu’il y a des contrats créés, l’application nous permet de configurer l’espace (créer des dossiers par exemple), mais vous ne pouvez pas télécharger de fichiers tant qu’il n’y a pas au moins 30 contrats créés.

En cliquant sur le symbole du dossier avec un + j’ai créé un dossier pour télécharger quelques photos et l’ai appelé « photos d’articles SIACOIN ».

Une fois que 30 contrats ont été créés, j’ai téléchargé les photos de l’article sur le cloud. Le téléchargement de plusieurs fichiers prend un peu plus de temps, mais j’ai ensuite fait un test avec un fichier compressé et je l’ai téléchargé beaucoup plus rapidement. Actuellement, le réseau attribue un espace minimum de 40 mb à tout fichier et, pour cette raison, il est conseillé de les télécharger compressés. Toutefois, ce problème sera résolu lors de la prochaine mise à jour des bourses.

Tutoriel pour la sauvegarde des fichiers téléchargés sur SIACOIN

Lors de la restauration du portefeuille par une graine, le système ne restaure pas par défaut les fichiers téléchargés avec ce compte. Par conséquent, vous devez créer des sauvegardes des fichiers dans la Blockchain et, de cette façon, dans le cas où vous avez besoin de restaurer le portefeuille, vous pouvez récupérer tous les fichiers ayant seulement la graine.

Une fois que vous avez téléchargé les fichiers, vous devez aller à l’onglet « Fichiers de sauvegarde » dans le coin supérieur droit.

Le système nous demandera d’attribuer un nom à cette sauvegarde. Lors de la restauration, nous verrons toutes les sauvegardes qui ont été créées au fil du temps.

Les sauvegardes sont enregistrées dans la Blockchain et peuvent être restaurées si les contrats sont toujours actifs. C’est-à-dire que si vous arrêtez de payer pour l’hébergement et que le fournisseur supprime les fichiers, vous ne pourrez plus les restaurer.

En bref, il s’agit d’un processus simple qui prend moins de 5 minutes à réaliser. Grâce à cela, nos fichiers seront en sécurité avec seulement la graine en stock.

Conclusions du système Sia

En termes de sécurité et de prix, vous n’avez pas de concurrence. C’est un système décentralisé, bon marché et sûr. Les problèmes dans lesquels je le vois sont les suivants :

Vous n’avez pas encore de client léger qui ne nécessite pas le téléchargement de toute la chaîne de blocage.

Il ne vous permet pas de modifier les fichiers en ligne. Vous ne pouvez que monter et descendre.

Cependant, il s’agit d’une technologie totalement nouvelle. Elle est bien accueillie par la communauté et l’équipe de développement s’efforce de résoudre tous les problèmes. Honnêtement, je pense que c’est l’avenir du stockage en nuage.