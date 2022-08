Le trading a le vent en poupe en ce moment. L’objectif est d’acheter une devise, une action ou un indice et de le revendre en se dégageant une plus-value, le plus rapidement possible, soit dans l’heure. Vous avez simplement besoin d’un ordinateur qui fonctionne pour commencer à épargner. Il est plus judicieux d’avoir deux écrans. Attention toutefois, comme toute opération qui se déroule sur internet, vous vous exposez à des risques. Découvrez comment sécuriser son ordinateur quand on fait du trading.

L’importance du pare-feu quand on fait du trading

Le pare-feu est essentiel lorsque vous faites du trading ou toute autre activité sur internet. Celui-ci a une fonction simple : protéger votre réseau en identifiant et en bloquant le trafic indésirable. C’est donc une sécurité pour votre système.

Prenons un exemple, vous tradez sur internet et votre sécurité réseau est perçue comme faible. Des personnes malveillantes pourraient venir interférer avec vos opérations. Ces pirates agissent assez discrètement, c’est pourquoi il est difficile de les détecter.

Leur objectif est simple : dérober vos coordonnées bancaires. Votre activité de trading est donc une mine d’or pour eux.

L’antivirus : ce qu’il faut savoir pour sécuriser son ordinateur

L’antivirus est souvent confondu avec le pare-feu, pourtant ils sont surtout complémentaires. Si le pare-feu se charge de la sécurité de votre réseau, l’antivirus, lui, agit sur les logiciels malveillants. Des programmes informatiques sont conçus dans l’unique but d’infecter des ordinateurs et d’y dérober des informations.

L’avantage indéniable de l’antivirus, c’est qu’il vous permet aussi de bloquer les SPAMS qui sont, bien souvent, remplis de virus. Il bloque aussi la connexion vers des sites malveillants.

À savoir que dans le milieu du trading, beaucoup de faux sites sont sans cesse créés. L’objectif est d’inspirer confiance en présentant une interface qui soit semblable à celles que vous avez l’habitude de voir en tant que trader. Seulement, ici, vos coordonnées ne sont pas entre de bonnes mains : les renseigner vous met en danger. Il s’agit de sites malveillants. C’est pourquoi il est indispensable d’avoir un antivirus pour votre activité de trading.

Installer Ad Block quand on fait du trading

Nous vous l’avons expliqué, les publicités et autres SPAM sont un véritable fléau. Elles sont la porte d’entrée de nombreux virus. En plus du pare-feu et de l’antivirus, il est possible d’installer une sécurité supplémentaire.

L’extension Ad Block est disponible sur Firefox, Chrome, Safari et même Android et iOS. Elle vous épargnera de nombreuses crises de nerfs et vous garantira davantage de sécurité.

Attention aux arnaques en ligne destinées aux traders

Les sites de trading, comme de nombreux autres du même type, sont généralement visés par les pirates. Ils savent pertinemment que c’est dessus que vous renseignez vos coordonnées et que vous faites de l’argent. On comprend donc pourquoi ils retiennent leur attention.

De ce fait, si la sécurité de votre ordinateur n’est pas optimale ou si les sites internet que vous fréquentez ont une sécurité faible, vous vous exposez à des risques. Le problème, c’est que les virus et pirates redoublent d’inventivité pour parvenir à leurs fins. Il y a par exemple la célèbre fraude au président, pour laquelle vous pouvez obtenir plus d’informations ici.

Dans le milieu du trading, il faut surtout vous méfier des sites frauduleux. Pour les reconnaître, sachez que ceux-ci vous proposent habituellement des offres très alléchantes. Quand c’est invraisemblable, il ne vaut mieux pas tenter le coup.

Ensuite, à vous de faire marcher votre sens de l’analyse. Si vous tradez avec une entreprise qui ne donne aucune information sur elle, cela doit vous interroger sur sa légitimité. Comme nous l’avons déjà dit, les SPAM aussi doivent être bloqués pour éviter de faire rentrer des virus.

Il faut savoir que la France souffre réellement de ces arnaques au trading. Parmi elles, on retrouve celle du remboursement. Des pirates vont se faire passer pour des organismes bienveillants comme des banques qui souhaitent vous dédommager de vos pertes dues à des sites frauduleux. Seulement, il n’en est rien. Une fois votre confiance donnée, vous vous faites arnaquer une nouvelle fois.

Comme vous l’avez compris, pour faire du trading, il faut avant tout être particulièrement vigilant. Si vous n’êtes déjà pas certain de gagner à tous les coups, il serait dommage en plus de vous mettre en danger financièrement à cause de personnes malintentionnées.