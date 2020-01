domaines des EPF. Ce qu’ils sont et comment les enregistrer en 5 minutes

Le domaines ethniques (Ethereum) sont un moyen décentralisé et totalement sécurisé d’associer des noms simples et lisibles aux adresses Ethereum. Cela évite d’avoir à travailler avec des adresses publiques et peut donc être associé à une adresse du type 0x4abe58c48755… un nom simple « name.eth »..

Le nom choisi vous permettra, entre autres, de visiter un site web, d’interagir avec Smart Contracts ou d’envoyer de l’argent à l’adresse associée. De plus, ils peuvent maintenant être facilement enregistrés via l’ENS (Ethereum Name Services) et tout utilisateur peut obtenir son domaine en quelques minutes.

Quelles sont les possibilités qu’offrent les domaines eth ?

Associez une adresse publique à un nom lisible : C’est l’utilisation la plus immédiate. Il peut être utilisé pour recevoir des collections dans un sens éthéré. Un individu ou une entreprise peut partager le domaine « name.eth ». à la place de l’adresse 0x4abe58c48755… . Il est plus facile à mémoriser et plus facile à manipuler.

Interagir avec des contrats intelligents : Tout comme il vous permet de l'associer à une adresse publique, il vous permet également d'interagir avec des contrats intelligents, car il remplace les longues chaînes hexadécimales par des noms simples choisis par les utilisateurs.

Interagir avec les DAaps : De plus en plus d'applications permettent d'interagir avec des domaines au lieu d'adresses publiques. De cette façon, ils simplifient également l'accès des utilisateurs. Les DAaps sont des applications décentralisées basées sur la technologie Blockchain, qui permettent aux utilisateurs d'interagir directement les uns avec les autres sans qu'une entité centrale ne gère leurs services.

Accès à un site web : Pour le moment, les domaines eth ne résolvent que les domaines .onion accessibles par les navigateurs de type Tor Browser. Cependant, il s'agit d'une technologie nouvelle et en pleine expansion qui pourrait, dans un avenir proche, résoudre le problème du DNS conventionnel lisible par les navigateurs.

De plus, l’enregistrement d’un domaine .eth permet à l’utilisateur de créer un seul contrat intelligent pour gérer la résolution du domaine, le transférer à une autre adresse ou changer la propriété du domaine. Tout se fait à travers l’application https://app.ens.domains/ de façon simple et facile.

Que faut-il pour enregistrer un domaine eth ?

En gros, vous devez avoir deux choses : environ 5 $ en Ethereum et un sac Ethereum.

Demandez à Ethereum d’enregistrer des domaines Eth

Il est d’environ 5 $ et il est donc conseillé de déposer un peu plus dans la bourse, car dans certaines circonstances, il peut être nécessaire d’avoir un peu plus d’éthéré pour accélérer la formation du contrat par les mineurs. Sur la page principale, je montre quelques maisons d’échange où acheter des bitcoins et de l’éthéré.

Porte-monnaie Ethereum recommandé

Le meilleur portefeuille pour enregistrer un domaine .eth est Metamask. En plus d’être très sûr et polyvalent, il permet d’interagir avec ENS de manière simple. Metamask est l’un des portefeuilles les plus utilisés pour interagir avec DAaps.

Enregistrez des domaines eth en 5 minutes

Pour l’exemple je vais enregistrer le domaine cobros.eth et, comme je l’ai expliqué au point précédent, je vais utiliser le portefeuille Metamask pour gérer le contrat intelligent.

La première chose à faire est d’accéder à l’ENS (Ethereum Name Services), car c’est l’application qui permet d’enregistrer des domaines et d’interagir avec eux par la suite. La demande nécessitera l’utilisation d’un portefeuille et, pour cette raison, j’ai utilisé le Extension MetaMask Chrome. Avant de commencer, je me suis connecté avec mon nom d’utilisateur et mon mot de passe.

J’ai cherché le domaine cobros.eth et, tel qu’il apparaît à l’écran, il est disponible et prêt à être enregistré. Si vous ne voulez pas vous inscrire pour le moment, vous pouvez cliquer sur le cœur à droite pour l’enregistrer dans vos favoris.

Une fois que vous cliquez sur le domaine, l’information précédente de l’enregistrement apparaîtra où le prix et les étapes à suivre sont indiqués. Au cours de ce processus, il sera nécessaire d’effectuer deux opérations d’ethereum : la première, pour un montant symbolique, afin que le système puisse vérifier qu’aucune autre demande n’a été faite, et la seconde pour payer le montant de l’enregistrement et formaliser le contrat. Pour passer à l’étape suivante, cliquez sur « .Demande d’inscription”.

En cliquant sur l’enregistrement, une fenêtre de portefeuille MetaMask s’ouvre pour effectuer la première transaction symbolique qui permet au système de vérifier qu’il n’y a plus de demandes d’enregistrement en cours sur le même domaine.

Une fois la transaction effectuée, elle doit être propagée dans la Blockchain Ethereum et vous devez ensuite attendre une minute pour procéder à l’enregistrement.

Après une minute, vous pouvez procéder à l’enregistrement du domaine. Pour ce faire, cliquez sur « …S’inscrire”.

Lorsque vous cliquez dessus, la fenêtre du portefeuille MetaMask apparaîtra à nouveau avec le montant à payer pour enregistrer le domaine. Selon le « Gas Fee » qui est établi prendra plus ou moins de temps dans le processus. Ce n’est pas une bonne idée de fixer la récompense trop bas.

Une fois le paiement effectué, le système procédera à la création d’un contrat pour l’enregistrement du domaine. Le traitement prend généralement 1 à 2 minutes.

Enfin, le domaine apparaîtra enregistré. En étant connecté à MetaMask et à travers les app.ens.domains, vous pouvez gérer et configurer le domaine nouvellement enregistré. Pour ce faire, cliquez sur « .Gérer le nom”

De « Gérer le nom« vous pouvez transférer le domaine, le renouveler ou le résilier.

Conclusions sur l’enregistrement d’un domaine Ethereum

Il s’agit d’une technologie innovante, car elle offre une solution décentralisée, anonyme, sûre et simple pour l’enregistrement et la gestion des domaines. Le processus est accessible à tout type d’utilisateur et ne nécessite pas beaucoup de connaissances préalables. Comme nous l’avons vu dans ce tutoriel, vous pouvez enregistrer un nom de domaine en moins de 5 minutes.