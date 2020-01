Comment créer un jeton ERC20 basé sur Ethereum

Dans ce tutoriel, nous vous montrons comment créer un jeton ERC20 de façon simple et facile afin que vous puissiez gérer vos propres cryptoactifs. Un jeton est un symbole de tout actif qui peut être négocié. C’est-à-dire qu’un jeton peut représenter une valeur au sein d’une communauté, une action d’une entreprise, une participation à un projet, etc.

Quelle est la différence entre un cryptomoney et un jeton ?

En règle générale, une monnaie crypto a sa propre chaîne de blocs et un jeton est basé sur la chaîne de blocs d’une monnaie crypto existante. Depuis l’apparition d’Ethereum, de nombreux jetons sont apparus qui reposent sur la chaîne de blocs Ethereum. Par conséquent, un jeton a l’avantage de s’appuyer sur une infrastructure déjà créée et, en plus, il a l’opération que le créateur a programmée.

Créer un jeton ERC 20

Dans ce tutoriel, vous apprendrez à créer un jeton ERC 20 basé sur la chaîne de blocs Ethereum et, entre autres, vous pourrez configurer l’offre initiale de pièces, la façon de les distribuer, leur nom, leur symbole et bien d’autres aspects.

Installer un portefeuille qui permet le déploiement de contrats intelligents

Un jeton est créé à partir d’un » contrat intelligent » qui est déployé dans la chaîne de blocs ethereum. Par conséquent, pour pouvoir créer un contrat intelligent, il est nécessaire d’installer sur l’ordinateur un portefeuille qui permet de créer des contrats ou, si vous ne voulez rien installer, vous pouvez également utiliser les services offerts par MEW (myetherwallet.com).

Personnellement, je recommande l’option portefeuille, car elle est beaucoup plus simple et vous avertit de toute erreur dans le contrat, comme des codes obsolètes ou des erreurs d’écriture.

Pour le tutoriel, j’ai choisi le fameux « Ethereum Wallet », car c’est le portefeuille ethereum par excellence. Vous pouvez le télécharger sur le site d’Ethereum.

Une fois téléchargé depuis le site officiel, l’installation se déroulera comme pour tout autre programme.

Une fois installé, le portefeuille s’ouvrira et donnera la possibilité de visualiser les comptes, les transactions et le solde total du portefeuille. Comme le portefeuille est nouvellement créé, il n’a ni comptes, ni transactions, ni solde.

Créer un compte et faire un dépôt

L’étape suivante serait de créer un nouveau compte, car sans compte créé, vous ne pouvez pas recevoir d’éthers ou déployer un contrat. Le programme agit comme s’il s’agissait d’un gestionnaire de bourse et donc chaque compte est une bourse différente.

Une fois le compte créé, il est conseillé de faire une sauvegarde, car la seule façon de récupérer les éthers et cryptomonies créés serait à travers le fichier contenant les clés privées des différentes adresses qui composent le compte. Par conséquent, le fichier contenant les clés doit être copié et stocké dans un endroit sûr en dehors de l’ordinateur.

Une fois le processus de création de compte terminé, le compte apparaîtra à l’écran et, comme le compte est nouveau, le solde final des éthers sera de 0. Pour créer un contrat intelligent, il est nécessaire de faire un petit dépôt d’éther, car pour déployer un contrat, il faut payer une petite commission aux mineurs qui valident la transaction.

Sur la page principale de « Acheter des bitcoins« Nous vous montrons les principales maisons d’échange où vous pouvez acheter des éthereums facilement et simplement.

J’ai acheté une petite quantité d’éthereum dans une maison de change et je l’ai transférée dans mon sac à main. Une fois cette étape terminée, toute l’infrastructure nécessaire à la création d’un nouveau jeton est en place.

Créer un contrat intelligent pour créer un jeton ERC 20

De nombreux contrats intelligents sont déjà en place, vous n’avez donc pas besoin d’être un programmeur expert pour créer un nouveau jeton. Sur le site de ethereum.org ont plusieurs contrats mis en place pour que les gens puissent créer leurs propres jetons. J’ai choisi cette source parce qu’elle est fiable et, supposément, elle n’aura pas de code malveillant.

Une fois à l’intérieur, la section des jetons affiche plusieurs codes. J’en ai choisi un plus complet, car le premier est très simple et ne permet pratiquement aucune option de configuration.

Une fois le code de contrat copié, vous devez accéder à la section des contrats du Portefeuille Ethereum.

Dans la section contrats, vous pouvez voir les contrats créés. Pour créer un nouveau contrat, cliquez sur « Delploy new contract ».

Dans la page qui apparaît, vous devez coller le code que nous avons préalablement copié du site officiel d’ethereum. De plus, assurez-vous d’avoir sélectionné le compte d’ethereum qui a des fonds dans le menu déroulant, dans mon cas » Compte « .

Après avoir collé le code, une série d’options de configuration apparaîtra sur le côté droit. La première étape consiste à sélectionner dans le menu déroulant l’objet du contrat : Token ERC 20.

Toucher le code peut changer de nombreux aspects du jeton. Toutefois, les changements et les ajustements les plus fondamentaux qui peuvent être apportés sont les suivants :

Fourniture initiale : c’est la quantité de jetons qui seront créés. Pour le jeton que j’ai créé (Leuro), j’ai sélectionné 100.000.000 jetons. Token Name : le nom que le jeton aura. Symbole du jeton : le symbole du jeton, généralement en trois lettres. Dans le cas du bitcoin, il s’agit de la CTB et dans le cas d’Ethereum, de l’EPF. Nombre de décimales que le jeton permettra : j’ai sélectionné 18, c’est-à-dire que chaque jeton « Leuro » pourra fonctionner avec 18 décimales.

Une fois que le jeton a été configuré, le contrat doit être libéré aux mineurs par le biais d’une transaction d’éthereum. Pour cette raison, la commission à payer aux mineurs doit être sélectionnée et, selon qu’elle est plus ou moins élevée, elle sera validée plus ou moins rapidement.

Enfin, le portefeuille demandera le mot de passe pour pouvoir lancer la transaction. Une fois saisie, la transaction sortira de la bourse et il ne restera plus qu’à attendre qu’elle soit confirmée dans la chaîne de blocs d’ethereum.

Le contrat apparaîtra dans la liste des transactions du portefeuille. Une fois que ce sera confirmé, les Leuros apparaîtront dans mon sac. Normalement, le processus prend environ 5 à 10 minutes.

Vérifiez si le jeton a été créé correctement

Une fois le token créé, les tokens créés doivent apparaître dans le portefeuille. Pour confirmer qu’elle s’est répandue dans le réseau, vous pouvez accéder etherscan.io et chercher le jeton qui vient d’être créé.

En cliquant sur le nom du jeton, vous pouvez accéder à toutes les données publiques du jeton.

Entre autres, vous pouvez voir les données suivantes : nombre de jetons émis, nombre et adresses des propriétaires de jetons, toutes les transactions effectuées, adresse du contrat de jetons, etc.

Il y a plusieurs façons de vendre votre propre jeton. Dans ce tutoriel, je vais vous montrer la méthode que j’ai utilisée pour mettre mes propres tokens en vente.

Créer un portefeuille dans Myetherwallet

Tout d’abord, créez un sac à main en papier sur le site www.myetherwallet.com. L’important est de noter sur un papier ou un bloc-notes l’adresse publique du portefeuille et la clé privée.

Envoyez des fonds à la bourse Myetherwallet

Une fois le portefeuille créé, nous devons envoyer les jetons que nous voulons mettre en vente et de l’éther. Pour le tutoriel, j’ai envoyé 0.013 Ethereum et 1000000 Leuros. L’Ethereum est nécessaire pour déplacer les jetons à l’intérieur de la maison d’échange.

Compte d’importation dans Etherdelta

Après avoir préparé le portefeuille Myetherwallet, vous devez accéder au échange maison etherdelta.com. Dans le menu supérieur droit, il y a une option pour importer des comptes.

Dans l’étape suivante, vous devez saisir le discours public du portefeuille créé dans Myetherwallet et son clé privée. Une fois cette étape terminée, tous les jetons envoyés dans le portefeuille seront accessibles.

Jeton d’affichage en Etherdelta

Une fois que le compte a été importé, le jeton doit être débité de notre compte. Par conséquent, au sommet, vous devez faire cliquez sur « PPT » et ensuite sur « Autre”.

Il faut maintenant ajouter les données du jeton créé. Tout d’abord, le adresse de contrat symbolique (il se trouve dans la bourse dans laquelle le jeton a été créé). L’adresse du contrat peut également être trouvée sur etherscan.io. Il faut également ajouter le nom et les décimales qu’il supporte.

Une fois configurés, les jetons que possède le portefeuille (dans mon cas 1000000 Leuro) apparaîtront dans la section solde.

Créer une commande client

Pour pouvoir vendre les jetons, ils doivent être déposés à Etherdelta. Pour les déposer, vous devez indiquer la quantité et cliquer sur « Dépôt. Cette action exige que le sac à main contienne de l’éther, sinon il ne sera pas fabriqué.

Une fois déposé (il faut parfois plusieurs minutes pour apparaître), vous devez créer un « Ordre de vente » (commande client) où les aspects suivants sont indiqués : montant du jeton à vendre, prix, bénéfice total et blocs jusqu’à l’expiration la commande client (c’est l’expiration).

Enfin, la commande client apparaîtra dans le carnet de commandes. Il ne nous reste plus qu’à attendre que quelqu’un achète notre jeton 🙂