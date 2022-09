Qu’est-ce qu’un compte PAMM ? Comprenez ses avantages et ses inconvénients

Les comptes PAMM (Private Account Management market) sont des services de gestion d’investissement proposés à des clients fortunés. Les PAMM permettent aux investisseurs de désigner des gestionnaires de fonds qui, à leur tour, investiront leur capital dans une société financière tierce qui propose des fonds spécifiques en leur nom. Le recours à un PAMM permet à l’investisseur de déléguer la gestion quotidienne de son capital ainsi que le réinvestissement des bénéfices générés par l’investissement initial. L’utilisation d’un compte PAMM présente certains avantages et inconvénients. Dans cet article, nous aborderons tout ce que vous devez savoir sur les comptes PAMM, y compris pourquoi ils sont bénéfiques et quand vous devez les éviter.

Comment fonctionne un PAMM ?

Un PAMM est un type de service de gestion-conseil qui permet aux investisseurs de confier la gestion de leurs actifs à des gestionnaires de fonds. Les gestionnaires de fonds professionnels seront en mesure d’investir votre capital dans un large éventail d’instruments financiers différents, tels que les actions, les titres à revenu fixe et les devises. Par exemple, si vous êtes un gestionnaire de fonds spéculatifs et que vous souhaitez ouvrir votre propre fonds, vous pouvez accepter les investissements des investisseurs PAMM. Cependant, vous seriez responsable de la gestion du fonds, y compris des opérations, de la recherche et de l’analyse, ainsi que d’autres tâches administratives.

Si vous êtes un investisseur, vous pouvez ouvrir un compte PAMM et faire gérer votre capital par le gestionnaire du fonds. Vous pouvez choisir de faire investir vos fonds dans un fonds existant au sein de votre compte ou de demander à un gestionnaire de fonds de créer un nouveau fonds pour vous exclusivement. Le principal avantage des meilleures comptes PAMM est que vous pourrez accéder à un large éventail de fonds, ce qui serait impossible à faire seul.

Avantages d’un compte PAMM

Les avantages d’un compte PAMM sont nombreux, notamment l’accès à un large éventail de fonds, des exigences de placement minimum peu élevées et la possibilité de diversifier vos actifs.

Accès à un large éventail de fonds – Les investisseurs PAMM auront accès à un large éventail de fonds, ce qui leur permettra de diversifier leurs actifs dans différents secteurs et régions. Ils pourront ainsi réduire leur risque en ayant un portefeuille qui ne dépend pas excessivement de quelques fonds ou actions.

Faible investissement minimum – Alors que les fonds communs de placement ont souvent des exigences d’investissement minimum élevées, les comptes PAMM exigent souvent un faible investissement minimum pour ouvrir un compte. Cela rend les comptes PAMM attrayants pour les petits investisseurs qui n’ont peut-être pas des milliers de dollars à investir dans un seul fonds.

Possibilité de diversifier vos actifs – Un compte PAMM permet aux investisseurs de diversifier leurs actifs entre différents fonds. Cela permet de réduire le risque d’immobiliser tout votre argent dans un seul fonds ou secteur, ce qui est particulièrement important pour les petits investisseurs qui n’ont pas des milliers de dollars à investir dans un seul fonds.

Les inconvénients d’un compte PAMM

Si le compte PAMM présente de nombreux avantages, il comporte également des inconvénients qu’il est important de connaître avant d’ouvrir un compte. L’objectif est d’atténuer certains des risques.