Tesla investit 1,5 milliards dans le Bitcoin : et vous ?

Le fondateur de Tesla, Elon Musk, a annoncé avoir investi 1,5 milliards de dollars dans le Bitcoin. C’est un nouveau support à cette cryptomonnaie qui a le vent dans les voiles, depuis juillet de l’année dernière, connaissant une augmentation insolente en bourse. L’achat de Bitcoin est-il aussi intéressant pour les particuliers ? Est-ce le bon moment d’acheter et comment faire ? Voici les réponses à ces quelques questions.

Une montée en valeur explosive

Au début du mois de février, l’entreprise automobile Tesla, et son célèbre fondateur, ont annoncé avoir investi 1,5 milliards de dollars dans la cryptomonnaie, toute aussi célèbre : le Bitcoin. Cela a fait, à nouveau, flamber sa valeur en bourse. Plusieurs personnes se sont alors demandées : comment acheter du bitcoin ? La vraie question, cependant, est plutôt : est-ce le bon moment d’acheter du Bitcoin ? Alors que cette cryptomonnaie ne parvenait pas à briser la barre des 10 000 dollars, elle y est soudainement parvenue en juillet 2019, avant de littéralement exploser en fin d’année. Le Bitcoin s’établit aujourd’hui tout juste sous la barre des 50 000 dollars.

Tesla : un soutien de taille au Bitcoin

Le Bitcoin est une monnaie virtuelle apparue en 2008. L’objectif de son fondateur était de concurrencer les banques. Elle a donc fait figure de rébellion au sein de la société, et a dû combattre le système, à travers le temps. Bien qu’elle ait connu une heure de gloire précédemment, elle était demeurée très loin de sa valeur actuelle. Surtout, sa chute avait inquiété les investisseurs de l’époque. C’est pourquoi un tel soutien vient renforcer, cette fois, l’image du Bitcoin. Non seulement il permet à la cryptomonnaie de solidifier ses assises, mais en plus, il l’intègre à l’économie traditionnelle.

Le Bitcoin : un bon investissement pour tous ?

Avec un rendement si élevé, pas surprenant que bien des particuliers songent à investir dans le Bitcoin. Cependant, il reste bien des questions autour de cette monnaie virtuelle, et de nombreuses personnes et organismes déconseillent l’achat de Bitcoin. Certains pensent qu’il y aura un mouvement de correction prochainement ; la valeur du Bitcoin étant beaucoup trop élevé. D’autres (telle que l’AMF – Autorité des Marchés Financiers) soulignent l’imprévisibilité du mouvement à la hausse, mais aussi à la baisse du Bitcoin, indiquant qu’il faut être prudent.

Ceci dit, un fait demeure : les investisseurs qui ont investi dans le Bitcoin avant novembre ont vu leur investissement augmenté de 500 %. À chacun d’analyser la situation !