La régulation MiCA en Europe pourrait bouleverser le marché des cryptomonnaies. Quel impact attendre en 2026 ? Découvrez les enjeux et opportunités qui se dessinent.

MiCA est pleinement en vigueur depuis fin 2024 : voici ce que cela change concrètement

Le règlement européen MiCA (Markets in Crypto-Assets), publié au Journal officiel de l’Union européenne le 9 juin 2023 sous la référence Règlement (UE) 2023/1114, n’est plus une promesse. C’est une réalité opérationnelle depuis la fin de 2024. Si vous opérez, investissez ou développez des services dans l’écosystème crypto européen, vous êtes déjà concerné.

L’application s’est faite en deux temps. Les dispositions relatives aux stablecoins – tokens de monnaie électronique et tokens se référant à des actifs – sont entrées en vigueur le 30 juin 2024. Les règles encadrant les prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA, ou CASP en anglais) ont suivi le 30 décembre 2024. Ce calendrier en deux phases a créé une première vague de conformité forcée sur les stablecoins avant même que l’ensemble du secteur ait pu s’y préparer. Cela n’a pas été sans friction.

En France, l’AMF (Autorité des marchés financiers) endosse le rôle d’autorité compétente nationale. Elle instruit les demandes d’agrément, supervise les acteurs locaux et engage des procédures de contrôle. Une plateforme crypto souhaitant opérer légalement depuis la France doit obtenir son agrément PSCA auprès de l’AMF – c’est obligatoire.

Le point qui a le plus préoccupé les jeunes structures, c’est l’exigence de capital minimum. MiCA impose aux CASP de disposer de 50000 à 150000 euros de fonds propres selon les services proposés. Pour un acteur établi, ce n’est pas insurmontable. Pour une startup de trois personnes en amorçage, c’est une barrière à l’entrée redoutable. Et c’est probablement intentionnel.

Le passeport européen MiCA : une opportunité pour tous ou surtout pour les grands ?

Sur le papier, le passeport européen est l’une des grandes victoires de MiCA. Un agrément obtenu dans un seul État membre permet d’opérer dans les 27 pays de l’Union sans repasser par des procédures nationales. C’est la logique du marché unique appliquée à la crypto.

Dans la pratique, ce mécanisme crée un avantage compétitif clair pour les acteurs qui disposent de ressources juridiques et financières importantes. Binance, par exemple, a annoncé en décembre 2024 avoir obtenu son enregistrement PSCA en France auprès de l’AMF. Résultat : la plateforme continue d’opérer dans l’ensemble de l’UE sous le cadre MiCA en s’appuyant sur cet agrément français. Le choix du pays d’agrément n’est pas anodin – certains États membres sont perçus comme plus pragmatiques ou plus rapides dans l’instruction des dossiers.

Les startups, elles, peinent à réunir le capital minimum et à financer l’accompagnement juridique. L’équité du système mérite des questions.

Plateforme Pays d’agrément principal Statut MiCA (2026) Notes Binance France Enregistrement PSCA obtenu (déc. 2024) Opère dans les 27 États membres via passeport UE Coinbase Irlande Agrément MiCA en cours de consolidation Présence européenne via Dublin depuis plusieurs années Kraken Irlande Agrément MiCA en cours Restructuration européenne post-MiCA engagée Paymium France Acteur historique, démarche de conformité MiCA engagée Plateforme française pionnière, plus petite structure

Et c’est là que le bât blesse : le passeport récompense la rapidité d’exécution et les ressources disponibles. Pour une plateforme comme Paymium, pionnière française, la conformité MiCA représente un chantier proportionnellement bien plus lourd que pour Binance. La course aux agréments a avantagé les mieux équipés.

Sur le même sujet : Comprendre le rôle des smart contracts en finance.

Tether banni, Circle couronné : la guerre des stablecoins en Europe a déjà un vainqueur

Tether (USDT) dominait le marché des stablecoins avant juin 2024. Il reste largement en tête mondialement. Mais en Europe, sa position a basculé. Tether n’a pas obtenu d’agrément MiCA avant le 30 juin 2024. Conséquence : plusieurs plateformes européennes ont retiré l’USDT de leur offre pour les clients de l’UE à partir de fin 2024.

Ce retrait a eu des effets directs sur la liquidité des marchés européens. L’USDT représentait une part massive des volumes de trading sur les paires crypto-stablecoin. Son retrait – même progressif – a réduit les options de trading et, dans certains cas, élargi les spreads sur les plateformes qui ont anticipé avant leurs concurrents.

Pendant ce temps, Circle, émetteur de l’USDC, avait préparé le terrain. La société a obtenu un agrément d’établissement de monnaie électronique auprès de l’ACPR (Autorité de contrôle prudentiel et de résolution) en juillet 2024. L’USDC est devenu le stablecoin de référence conforme MiCA sur le marché européen. C’est un positionnement stratégique qui devrait servir Circle pendant plusieurs années.

État des lieux des principaux stablecoins en Europe au regard de MiCA :

USDC (Circle) : conforme MiCA, agrément ACPR France obtenu en juillet 2024

: conforme MiCA, agrément ACPR France obtenu en juillet 2024 EURC (Circle) : stablecoin libellé en euros de Circle, également conforme

: stablecoin libellé en euros de Circle, également conforme USDT (Tether) : non conforme MiCA, retiré progressivement par les plateformes européennes

: non conforme MiCA, retiré progressivement par les plateformes européennes BUSD (Binance/Paxos) : arrêté commercialement en 2023, hors périmètre

: arrêté commercialement en 2023, hors périmètre DAI/USDS (MakerDAO/Sky): émis de manière décentralisée, statut MiCA flou en 2026

À retenir : les émetteurs de stablecoins dépassant 1 million de transactions par jour ou 200 millions d’euros de valeur quotidienne tombent sous supervision renforcée directe de l’EBA (Autorité bancaire européenne). Circle pourrait rapidement atteindre ces seuils avec la croissance de l’USDC en Europe.

Ce que MiCA ne couvre pas encore : les zones grises qui inquiètent les professionnels en 2026

Attention – zones hors périmètre MiCA : plusieurs segments majeurs du marché crypto restent non couverts ou très partiellement couverts par le règlement. Si vous opérez dans ces espaces, ne supposez pas que la conformité MiCA vous protège ou vous oblige. NFT (tokens non fongibles) : largement hors scope MiCA. Seuls les NFT présentant des caractéristiques financières marquées pourraient être requalifiés, mais aucune règle claire n’existe en 2026.

: largement hors scope MiCA. Seuls les NFT présentant des caractéristiques financières marquées pourraient être requalifiés, mais aucune règle claire n’existe en 2026. DeFi (finance décentralisée) : miCA ne s’applique pas aux protocoles décentralisés sans émetteur ou prestataire identifiable. Les smart contracts autonomes n’entrent pas dans la définition de CASP.

: miCA ne s’applique pas aux protocoles décentralisés sans émetteur ou prestataire identifiable. Les smart contracts autonomes n’entrent pas dans la définition de CASP. Crypto-actifs purement décentralisés: bitcoin lui-même, sans émetteur identifiable, échappe à une grande partie du cadre MiCA pour l’émission. L’ESMA doit publier en 2025 et 2026 des standards techniques de réglementation (RTS) complémentaires, notamment sur la prévention des abus de marché dans le secteur crypto. Ces publications méritent une surveillance attentive. MiCA n’est pas un cadre définitif – une extension de périmètre sur la DeFi et les NFT financiers d’ici 2027-2028 est une hypothèse à intégrer dans toute stratégie. Pour aller plus loin : MiCA : Le Catalyseur de l’Intégration Institutionnelle et de la Stabilité des Marchés Financiers.

Supervision, sanctions et conformité : l’EBA et l’AMF ont-elles vraiment les moyens d’appliquer MiCA ?

La supervision de MiCA repose sur deux niveaux. L’AMF supervise les acteurs nationaux agréés en France. L’EBA prend en charge les émetteurs de stablecoins significatifs dépassant le million de transactions quotidiennes ou les 200 millions d’euros de valeur journalière. Sur le papier, c’est une architecture cohérente. En réalité, la question des ressources reste ouverte.

Le marché crypto fonctionne 24h/24, 7j/7, à l’échelle mondiale et à une vitesse que les régulateurs traditionnels suivent difficilement. Les premières procédures de contrôle engagées depuis janvier 2025 ont mis au jour les défis de la supervision transfrontière : une plateforme agréée à Malte qui opère en France, qui la supervise vraiment au quotidien ?

Qui supervise une plateforme agréée à Malte opérant en France ? L’autorité compétente du pays d’agrément – en l’occurrence Malte – reste l’autorité de référence. L’AMF peut intervenir si un problème spécifique affecte les clients français, mais la supervision prudentielle principale appartient à l’autorité maltaise. Ce système crée des risques réels de régulation contournée. Quelles sanctions en cas de non-conformité MiCA ? MiCA prévoit des sanctions administratives sévères, pouvant inclure des interdictions d’exercer et des amendes proportionnées au chiffre d’affaires. Mais l’effet dissuasif réel dépend de la capacité des autorités à détecter les infractions et à les instruire rapidement. C’est un défi opérationnel en 2026. Comment vérifier la conformité MiCA d’un partenaire ou d’une plateforme ? Consultez le registre public des CASP agréés que chaque autorité nationale maintient. En France, l’AMF publie la liste des acteurs enregistrés. L’ESMA consolide également un registre européen accessible. Aucune inscription dans ces registres : la prudence s’impose.

MiCA propulse-t-il vraiment l’Europe en tête de la régulation crypto mondiale en 2026 ?

Comparé à l’international, le bilan de l’Europe est flatteur, au moins en apparence. Aux États-Unis, le cadre réglementaire reste fragmenté entre la SEC et la CFTC en 2026, sans consensus législatif fédéral sur la classification des crypto-actifs. Le Royaume-Uni, post-Brexit, développe son propre cadre à allure plus lente. Singapour et Hong Kong avancent sur des régulations ciblées mais moins systémiques que MiCA.

MiCA inspire des émules. Plusieurs juridictions étudient le modèle européen comme référence. Le passeport sur 27 pays est un argument commercial concret pour les acteurs qui cherchent un accès stable au marché européen.

Mais ce tableau a ses zones sombres. Les exigences de capital, de gouvernance et de transparence de MiCA poussent certains acteurs – notamment des projets DeFi et des émetteurs de tokens innovants – vers des juridictions plus souples. Les Émirats arabes unis, les Bermudes ou les Îles Caïmans restent des alternatives pour qui cherche à éviter la complexité réglementaire européenne.

Dans la même rubrique : Les défis de la finance moderne et la crypto.

Ce qui joue en faveur de MiCA : passeport 27 États membres, cadre juridique stable, légitimité institutionnelle, protection investisseurs renforcée. Ce qui pose problème : exigences de capital élevées pour les petites structures, zones grises persistantes sur DeFi et NFT, vitesse d’adaptation réglementaire plus lente que celle du marché, risques d’arbitrage réglementaire intra-UE.

Mon avis tranché : MiCA est une bonne loi appliquée trop vite à un marché qu’elle comprend à moitié

MiCA représente une avancée historique. La fin du vide réglementaire européen, la protection renforcée des investisseurs, la légitimité institutionnelle du secteur : ce sont des acquis réels que je ne minore pas.

Mais j’ai un problème majeur avec la mise en œuvre de MiCA sur les stablecoins. Forcer le retrait de l’USDT avant que des alternatives liquides et largement adoptées soient disponibles a dégradé l’expérience des utilisateurs européens – spreads élargis, moins d’options, migration forcée vers l’USDC – sans apporter de gain mesurable en termes de protection. C’est une erreur tactique, même si l’objectif stratégique était justifié.

L’exclusion de la DeFi du périmètre crée aussi un problème absurde : les plateformes centralisées subissent des exigences lourdes, pendant que les protocoles décentralisés opèrent sans contrainte comparable. C’est une distorsion de concurrence que le régulateur ne peut pas ignorer longtemps.

Et c’est surtout le calendrier serré qui a profité aux acteurs déjà capitalisés. Circle avait anticipé. Binance avait les ressources. Les petits acteurs innovants ont subi les conséquences. Ce n’était pas le résultat attendu d’un cadre censé ouvrir le marché.

Ma position : MiCA était nécessaire. Mais une révision pragmatique dès 2027 s’impose, en priorité sur la DeFi, les NFT financiers et les mécanismes de transition pour les stablecoins établis. Réglementer vite sans laisser le temps à l’écosystème de s’adapter, c’est réglementer pour les plus forts. C’est ce qu’on voit depuis janvier 2025.