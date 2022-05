Rachat de crédit : une option intéressante pour les ménages ?

Lorsque l’on a contracté plusieurs crédits, comme des crédits à la consommation ou un crédit auto, l’accumulation des mensualités peut devenir difficile à tenir et largement rogner sur les capacités financières d’un ménage ou d’une personne. Pour remédier à cela, on peut se tourner vers l’option du rachat de crédit pour retrouver une plus grande indépendance financière.

Comment ça fonctionne ?

Un rachat de crédit est un service proposé par des organismes financiers, comme Partners Finances par exemple. Le but est simple, il s’agit de regrouper toutes vos mensualités de crédits en cours en seule et unique mensualité. Tous les crédits seront alors reliés à un seul crédit à rembourser auprès de l’organisme qui prête l’argent. C’est une option particulièrement intéressante lorsque l’on sait qu’il y a 45 % des ménages Français qui ont au moins un crédit en cours.

Cela peut vite devenir compliqué lorsque l’on emprunte de l’argent pour plusieurs situations, rembourser un prêt étudiant, prendre un crédit pour acheter une voiture ou du matériel électroménager, etc. Dès lors, on se retrouve à la fin du mois avec une longue liste de factures et de mensualités qui empiètent sur le budget quotidien. Il peut alors être intéressant, si l’on souhaite démarrer un projet ou simplement que l’on a besoin de plus de moyens, de contacter un organisme bancaire pour qu’il rachète tous les crédits et propose une nouvelle mensualité unique. L’avantage est qu’en effet, la mensualité unique pourra alors être bien inférieure à la somme de toutes précédentes mensualités. Cela permet d’y voir beaucoup plus clair, il n’y a plus qu’une seule échéance et qu’un taux fixe.

Gagner en flexibilité

Les besoins en crédits peuvent être très nombreux, pour le bien de la famille, pour financer un projet ou un achat. Pourtant, cela peut revenir cher, mais surtout très contraignant pour des ménages qui étaient déjà en besoin de financement avant cela. Ainsi, le rachat de crédit est majoritairement utile pour les ménages qui ont par exemple un nouveau projet. Il devient très compliqué d’épargner lorsque l’on a trop de mensualités à couvrir par mois, alors tout regrouper en une seule qui est bien moins grande peut aider à épargner à nouveau ou simplement vivre plus confortablement. Cela peut permettre à une famille de louer un logement plus cher par exemple.

L’organisme bancaire qui va racheter les crédits pour regrouper la somme va pouvoir réduire considérablement le coût des remboursements, allant jusqu’à des baisses de 60 %. Pour ce faire, l’organisme va tout simplement étaler le remboursement sur une durée plus longue que la durée des crédits qui étaient engagés. Ainsi, la mensualité sera beaucoup plus faible en fonction du nombre d’années sur lesquelles elle est étalée. L’intérêt de pouvoir faire baisser drastiquement le taux d’endettement du ménage qui contracte le rachat de crédit. C’est une manière de lui redonner plus de pouvoir d’achat tout en remboursant les sommes dues.

Plus de capacités de paiement

La baisse du taux d’endettement permet de gagner immédiatement en pouvoir d’achat. En plus de cela, le rachat de crédit peut selon les cas s’accompagner d’un déblocage de trésorerie afin de financer immédiatement un achat ou un projet. Cela redonne un coup de pouce à un ménage pour gagner en autonomie financière. En revanche, parfois cela s’accompagne d’une augmentation générale du montant total à rembourser. Il faut alors considérer cette opération avec plus de recul, mais elle reste intéressante si les taux d’intérêt des premiers crédits étaient hauts, que vous pouvez obtenir un taux plus intéressant après le rachat.

Il faut aussi savoir que selon les types de crédits rachetés, il peut y avoir des frais supplémentaires à payer. Cela peut être le cas par exemple s’il y a un prêt hypothécaire. Dans ce cas-là, on peut compter des frais équivalant à environ 0.7 % du prêt. Ces dépenses-là peuvent alors s’ajouter aux frais de regroupement de crédit, mais cela reste faible par rapport à la solution que cela peut vous apporter.

Des longues périodes de remboursement

Évidemment, pour que les mensualités soient suffisamment abaissées, il faut étaler le remboursement sur une longue durée, voire très longue durée. Il faut donc mettre en place une assurance emprunteur globale qui va accompagner cette démarche. La durée des remboursements pour les rachats de crédit va dépendre des cas. Cela va varier en fonction du montant total, de la nature des différents crédits ou encore des échéances.

En ce qui concerne les rachats de crédits immobiliers, le minium possible pour un remboursement est de 5 ans. Le maximum est de 25 ans, soit 300 mensualités. C’est en faisant de la sorte que les mensualités peuvent être allégées jusqu’à 60 %. Il faut aussi savoir que le taux moyen des intérêts est de 1.62 %.

Pour les rachats de crédit à la consommation, les durées peuvent être plus faibles, puisque le minimum est d’un an de mensualités alors que le maximum est de 25 ans. Par contre, le taux est légèrement plus haut, il est en moyenne de 1.75 %.