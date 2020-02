Page suivante « 

L’investissement dans les bitcoins est possible et offre de bons rendements. Dans cet article, je ne vais pas faire référence à l’investissement basé sur l’achat de bitcoins, mais je vais expliquer par un tutoriel comment investir les bitcoins achetés en offrant des prêts à d’autres personnes. Ce type d’investissement est connu sous le nom d’investissements P2P (peer to peer) dans les bitcoins. Quel est le risque de ce type d’investissement ? Le risque d’un investissement est la probabilité que le rendement soit négatif et, … (Lire la suite…)