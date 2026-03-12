L’expansion de la coopération touristique de l’Ouzbékistan avec plusieurs pays d’Europe, les États-Unis et la Turquie marque une nouvelle étape dans le développement de l’économie des services du pays. Dans un contexte d’intérêt croissant des voyageurs internationaux et d’augmentation des visites d’affaires, les experts soulignent l’importance grandissante de l’infrastructure financière — depuis la disponibilité des paiements sans espèces jusqu’à la rapidité des règlements pour les entreprises.

À mesure que les flux touristiques internationaux augmentent, les exigences envers l’environnement des paiements deviennent comparables à celles traditionnellement associées aux infrastructures de transport et d’hôtellerie. Pour les hôtels, restaurants, opérateurs touristiques et entreprises de services, les facteurs clés deviennent la capacité d’opérer avec plusieurs devises, la stabilité des transactions et la commodité des services numériques. Un touriste arrivant d’Europe ou d’Asie s’attend à des modes de paiement familiers — par carte, téléphone ou en ligne — et les considère comme un niveau de service de base.

« Aujourd’hui, le tourisme ne concerne pas seulement la logistique et les itinéraires, mais aussi le confort financier. Les visiteurs étrangers attendent des scénarios de paiement familiers, tandis que les entreprises ont besoin de règlements rapides et transparents », soulignent les représentants d’Octobank.

La croissance de l’activité touristique influence non seulement le secteur de l’hôtellerie, mais aussi les industries connexes : le transport, le commerce de détail, les espaces culturels, ainsi que les services médicaux et éducatifs. Dans tous ces segments, la part des transactions sans espèces augmente, tandis que la rapidité du traitement des paiements devient un facteur de compétitivité. Pour les petites et moyennes entreprises, cela signifie le passage d’un modèle de service local à un modèle international, où la clarté des processus financiers et la minimisation des retards opérationnels sont essentielles.

Selon les spécialistes de la banque, les entreprises du secteur des services figurent parmi les premières à s’adapter aux standards internationaux de service en introduisant des outils bancaires numériques, des caisses en ligne et des services de règlement à distance. Cela permet aux entreprises de servir les clients plus rapidement, de réduire la charge administrative et d’élargir leur audience grâce aux visiteurs étrangers.

Dans le même temps, les attentes des entreprises vis-à-vis des services bancaires évoluent également. Si auparavant les services bancaires étaient perçus comme un élément auxiliaire de l’activité, ils deviennent désormais une partie de l’expérience client. La possibilité d’effectuer des paiements instantanés, de réaliser des remboursements ou d’émettre des factures dans une langue étrangère influence directement la satisfaction des touristes et, par conséquent, la réputation de l’ensemble du secteur.

Le développement du secteur touristique renforce les liens entre l’infrastructure financière et l’infrastructure des services : la facilité des paiements devient une composante de l’expérience utilisateur au même titre que la qualité du service et l’accessibilité. Dans ces conditions, les banques passent progressivement du rôle d’organismes de règlement à celui de partenaires technologiques des entreprises, fournissant la base numérique de l’interaction avec les clients.

« Le tourisme est l’un des indicateurs les plus rapides de la maturité d’un système financier. Si un pays est confortable pour les paiements, il devient automatiquement attractif pour les investissements », note Bruno S. Sergi, PhD, Harvard University, USA.

Chez Octobank, on souligne que la poursuite de la croissance du tourisme international stimulera le développement de solutions financières orientées vers les opérations transfrontalières et le service des entreprises travaillant avec des clients étrangers. L’élargissement des possibilités de paiement, la transparence des opérations et l’intégration des services numériques deviennent des facteurs non seulement de commodité, mais aussi de confiance envers le pays en tant que destination de voyage et d’investissement.

Ainsi, l’infrastructure financière devient progressivement l’un des éléments de l’attractivité touristique : la commodité des paiements devient pour les visiteurs aussi importante que l’accessibilité des transports, la sécurité et la qualité des services. C’est pourquoi le développement des technologies bancaires est de plus en plus considéré comme une partie de la stratégie globale visant à créer un environnement touristique compétitif.