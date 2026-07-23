Le non-paiement de la TVA expose les entreprises à des responsabilités juridiques significatives. En cas de retard, des intérêts moratoires s'appliquent et peuvent affecter la continuité de l'activité. Apprenez comment gérer ces obligations fiscales.

Le non-paiement fait naître une dette fiscale exigible

En Suisse, la TVA repose sur le principe de l’autodéclaration. L’entreprise assujettie doit calculer elle-même l’impôt, remettre son décompte et acquitter la créance fiscale sans attendre l’envoi d’une facture par l’Administration fédérale des contributions. Le paiement doit en principe intervenir dans les soixante jours qui suivent la fin de la période de décompte. Cette obligation subsiste même lorsque l’entreprise traverse une période de trésorerie difficile.

Une entreprise qui remet un décompte correct, mais ne paie pas le montant dans le délai, devient débitrice d’une créance fiscale échue. Un intérêt moratoire commence alors à courir sans qu’une sommation préalable soit nécessaire. Son calcul s’étend de la date d’échéance jusqu’à la réception effective du paiement, tandis que le taux applicable est fixé et révisé conformément à l’ordonnance fédérale correspondante.

L’intérêt moratoire ne constitue pas une amende. Sa fonction est de compenser l’avantage financier dont bénéficie l’assujetti qui conserve temporairement des fonds alors que d’autres entreprises ont payé leur dette dans les délais. Il peut donc être exigé même lorsque le retard provient d’une erreur de bonne foi ou d’une difficulté financière réelle. La gravité subjective de l’erreur n’est pas déterminante pour le calcul de cet intérêt.

Cette distinction est importante pour le dirigeant. Une insuffisance de liquidités n’efface pas la dette, mais elle ne signifie pas automatiquement qu’une infraction fiscale a été commise. La déclaration de la TVA, son paiement, la qualité de la comptabilité et l’existence éventuelle d’une dissimulation doivent être analysés séparément. Toutes les situations de retard ne présentent donc pas le même niveau de responsabilité juridique.

Du retard de paiement à la poursuite contre l’entreprise

Lorsqu’une entreprise sait qu’elle ne pourra pas payer à temps, le silence constitue rarement une bonne stratégie. L’AFC permet de demander une prolongation du délai, un sursis ou un paiement échelonné. L’octroi de ces facilités n’est toutefois pas automatique : l’autorité apprécie la demande en fonction de la situation particulière, des informations communiquées et de la capacité prévisible de l’entreprise à respecter le plan proposé.

Une prolongation ne doit pas être confondue avec une remise de la dette. Le principal reste dû et les conséquences financières du retard doivent être examinées avant d’accepter un échéancier. L’entreprise doit également continuer à déposer ses nouveaux décomptes et éviter que la dette ancienne ne soit simplement remplacée par une accumulation de nouvelles périodes impayées.

Lorsque les avertissements restent sans effet ou que les versements sont manifestement insuffisants, l’AFC peut engager une poursuite pour le montant de l’impôt, les intérêts et les frais. Depuis le 1er janvier 2025, la poursuite contre un débiteur inscrit au registre du commerce peut être continuée par voie de faillite selon les règles applicables. Le défaut de paiement de la TVA peut ainsi devenir un risque direct pour la continuité de l’entreprise et pas seulement un problème administratif.

Une poursuite fiscale peut également affecter les relations avec les banques, les fournisseurs et les partenaires commerciaux. L’inscription ne disparaît pas simplement après le paiement du principal : l’AFC indique qu’elle supprime la poursuite de son registre lorsque le montant réclamé, les intérêts moratoires et les frais ont été intégralement acquittés.

Décompte incorrect, taxation par estimation et infractions

La situation devient plus complexe lorsque l’entreprise ne remet pas ses décomptes, omet une partie de son chiffre d’affaires ou déduit un impôt préalable insuffisamment justifié. Lors d’un contrôle, l’AFC compare notamment les chiffres d’affaires déclarés avec la comptabilité, les factures, les tickets de caisse, les mouvements financiers et les autres documents permettant de reconstituer les opérations imposables.

Lorsque les données sont incomplètes ou ne conduisent pas à un résultat fiable, l’autorité peut utiliser les informations disponibles pour déterminer la créance fiscale. Dans le cadre d’un contrôle, l’examen détaillé peut porter sur une période représentative, puis les différences constatées peuvent être extrapolées à l’ensemble de la période contrôlée. La notification d’estimation qui clôt le contrôle fixe ensuite le montant de la créance fiscale concernée.

Une estimation peut produire un montant supérieur à celui que l’entreprise aurait établi à partir d’une comptabilité complète. L’absence de documents ne protège donc pas l’assujetti contre le rappel d’impôt. Elle réduit au contraire sa capacité à démontrer la nature des opérations, la correcte déduction de l’impôt préalable ou l’application d’un traitement fiscal particulier.

Le droit suisse distingue par ailleurs plusieurs catégories de manquements. La LTVA traite notamment la soustraction de l’impôt à son article 96 et la violation d’obligations de procédure à son article 98. Une déclaration inexacte, la dissimulation d’éléments imposables et le refus de fournir des renseignements ne doivent pas être confondus avec le simple paiement tardif d’un montant correctement déclaré. La qualification dépend des faits, du comportement adopté et des éléments constitutifs prévus par la loi.

Responsabilité de la société et responsabilité des dirigeants

Lorsqu’une société anonyme ou une société à responsabilité limitée est assujettie, la dette de TVA est en principe une dette de la personne morale. Le seul fait qu’une société manque momentanément de liquidités ne transfère pas automatiquement l’intégralité de cette dette à son administrateur, à son associé-gérant ou à son comptable.

La LTVA prévoit néanmoins des situations particulières de responsabilité solidaire. Elles peuvent notamment concerner certaines successions fiscales, reprises d’entreprise, liquidations ou configurations liées à un groupe TVA. Les personnes chargées d’une liquidation peuvent, dans les conditions prévues par la loi, répondre de la dette jusqu’à concurrence du produit de liquidation. Chaque cas doit être examiné selon sa structure juridique et les actes effectivement accomplis.

La responsabilité pénale suit une logique différente de la dette fiscale. La LTVA renvoie à la loi fédérale sur le droit pénal administratif pour la poursuite des infractions. Lorsqu’un manquement est commis dans la gestion d’une personne morale, les personnes physiques ayant agi, donné les instructions ou omis les contrôles juridiquement exigés peuvent être concernées par la procédure selon leur rôle concret.

Le recours à une fiduciaire ou à un comptable externe ne supprime pas l’obligation de coopération de l’entreprise. Lors d’un contrôle, l’AFC peut identifier les personnes responsables de la direction, de la comptabilité et des décomptes, y compris lorsque ces tâches sont externalisées. L’entreprise doit pouvoir produire une comptabilité complète, expliquer ses méthodes et fournir les documents nécessaires à la détermination de l’impôt.

Réagir avant que la dette ne menace l’entreprise

La première mesure consiste à établir le montant réel de la dette. Il faut distinguer la TVA déjà déclarée, les périodes non encore remises, les corrections probables, les intérêts et les autres dettes urgentes. Sans cette cartographie, un dirigeant risque de proposer un échéancier irréaliste ou d’utiliser les dernières liquidités disponibles sans protéger les salaires et les opérations indispensables.

Le décompte doit rester exact même lorsque l’entreprise ne possède pas encore les fonds nécessaires pour le payer. Réduire artificiellement la TVA déclarée afin de gagner du temps transforme une difficulté de trésorerie en risque fiscal plus grave. Une communication précoce avec l’AFC, accompagnée d’un budget de liquidités et d’une proposition crédible, offre généralement une base plus solide pour examiner un sursis ou un paiement échelonné.

La clôture annuelle doit également comprendre une concordance entre le chiffre d’affaires comptable et les contre-prestations déclarées. Les différences constatées doivent être corrigées au plus tard dans le décompte correspondant à la période durant laquelle tombe le 180e jour suivant la fin de l’exercice. Cette finalisation permet de corriger certaines erreurs avant qu’elles ne soient découvertes lors d’un contrôle.

Une organisation de Gestion TVA PME devrait inclure un compte ou une réserve de liquidités, un calendrier des échéances, un rapprochement régulier du chiffre d’affaires et une validation des traitements inhabituels. L’objectif n’est pas seulement de produire un décompte, mais de vérifier que l’entreprise pourra effectivement payer l’impôt déclaré lorsqu’il deviendra exigible.

La responsabilité juridique liée à la TVA augmente souvent progressivement. Elle commence par une échéance manquée, se poursuit par les intérêts, puis peut conduire à une poursuite, à une estimation ou à une procédure pénale lorsque les déclarations et les documents sont également problématiques. Une intervention rapide permet de préserver davantage d’options qu’une réaction après l’ouverture d’une procédure.

Le non-paiement ne doit donc être ni banalisé ni automatiquement assimilé à une fraude. Une analyse sérieuse doit distinguer la dette fiscale, les obligations procédurales, la responsabilité des organes et les éventuels éléments pénaux. Cet article présente les principes généraux du droit suisse ; une situation concrète nécessitant une décision, une contestation ou une négociation avec l’AFC doit être examinée à partir des documents et des faits propres à l’entreprise.