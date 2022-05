Au cours de ces dernières années, les banques en ligne n’ont cessé de fleurir. Ils attirent de plus en plus de monde en proposant des services particulièrement avantageux par rapport aux banques classiques. Entre des frais bancaires réduits, une gestion optimisée ou encore un gain de temps considérable, il faut dire que leurs offres suscitent les intérêts. Afin d’y voir plus clair, nous faisons le point sur toutes les bonnes raisons de choisir une banque en ligne.

Des frais bancaires moindres

Les tarifs concurrentiels constituent le principal attrait des banques en ligne. Il faut savoir qu’à prestations égales, une banque numérique propose des frais largement inférieurs à une banque classique. Certains établissements bancaires sur internet proposent même des frais nuls. Cela concerne les frais d’ouverture, les frais de tenue de compte, les frais de virement, les frais de prélèvement, les frais de découverts, ainsi que les différentes commissions. Bref, pour une offre banque en ligne, tous les tarifs sont moindres par rapport à celle d’une banque traditionnelle. Cela s’explique par la réduction des dépenses de l’établissement digital (aucune agence physique, pas de contraintes administratives).

Une gestion optimisée

Les banques en ligne jouissent des avantages de la digitalisation. Elles reposent sur une gestion totalement dématérialisée sur internet. Ainsi, toutes les demandes de la clientèle sont traitées en ligne : virement, transaction, réclamation, etc. Aucun déplacement n’est nécessaire, tout se fait en quelques clics depuis un appareil dédié. Les banques digitales proposent un espace client personnel où le titulaire possède l’entier contrôle de son compte à tout moment et depuis n’importe quel emplacement. L’ensemble des opérations courantes peut y être effectué : historique de compte, impression de RIB, virements permanents, commande de chéquiers, etc.

Un gain de temps considérable

Les banques en ligne offrent un gain de temps conséquent par rapport aux banques traditionnelles. Les services sont disponibles 24/24h et 7/7j, ce qui évite de se conformer aux horaires d’ouverture d’un établissement physique. Les clients sont libres d’effectuer différentes opérations lorsqu’ils le souhaitent. En plus, en cas de besoin, ces établissements ont toujours des conseillers disponibles, que ce soit en semaine, le weekend, le soir, les jours fériés, etc.

Des offres d’épargne intéressantes

En termes de produits d’épargne, les banques en ligne sont intéressantes, en particulier en raison de frais de traitement nuls. Cela vous fait facilement gagner en rentabilité via trois différents supports :

Les livrets d’épargne en ligne ou super livrets qui ne sont pas réglementés par la loi. Ils offrent des taux de rémunérations avantageux.

Les contrats d’assurance vie en ligne qui ne requièrent généralement aucun frais sur les versements.

L’ordre de bourse en ligne qui est plus flexible que dans une banque physique.

Des services personnalisés

Une banque en ligne propose souvent des services adaptés selon votre profil, mais aussi votre budget. Les offres peuvent ainsi être personnalisées afin de jouir uniquement des services dont vous avez réellement besoin et pour lesquels vous avez les moyens. Par ailleurs, on retrouve différents services supplémentaires selon l’établissement : chèques en ligne, coffre-fort électronique, application pour smartphones, signature électronique de documents, outils de gestion graphique, etc.