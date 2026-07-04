Le halving de Bitcoin en 2024 pourrait transformer le marché. Analysez avec nous ses effets sur le cycle haussier de 2026 et préparez-vous à investir judicieusement.

Le halving d’avril 2024 a réduit de moitié la récompense des mineurs en moins de 10 minutes

Le 20 avril 2024, au bloc numéro 840 000, le réseau Bitcoin a exécuté son quatrième halving. La récompense versée aux mineurs pour chaque bloc validé est passée de 6,25 BTC à 3,125 BTC. L’opération a duré le temps d’un bloc – moins de dix minutes. Aucune banque centrale, aucun vote, aucun communiqué de presse. Le code a simplement fait ce pour quoi il avait été écrit en 2008.

Cela signifie que l’offre annuelle de nouveaux bitcoins émis a chuté à environ 164 250 BTC par an, contre 328 500 BTC avant l’événement. Pour mettre cela en perspective : les ETF Bitcoin spot américains absorbaient déjà plusieurs fois ce volume chaque semaine au moment du halving. L’impact sur l’équilibre offre-demande était donc arithmétiquement prévisible.

Au moment du halving, le Bitcoin s’échangeait autour de 63 000$ – un niveau jamais vu à l’approche d’un halving. Les cycles précédents avaient tous atteint leur pic bien après l’événement, pas avant. En 2012, le BTC valait moins de 13$. En 2016, environ 650$. En 2020, autour de 8 500$. La progression du prix de départ à chaque halving mesure à elle seule la maturation progressive du marché.

Les marchés ont réagi avec une relative sobriété dans les jours suivants – une correction de l’ordre de 15% avant reprise. Rien à voir avec l’agitation spéculative des cycles précédents. Et c’est précisément ce calme apparent qui méritait attention : non pas comme signe de faiblesse, mais comme signe d’une demande institutionnelle désormais structurée, capable d’absorber les turbulences sans panique.

Les trois halvings précédents prouvent qu’un pic haussier survient entre 12 et 18 mois après l’événement

L’histoire des halvings Bitcoin dessine une courbe cohérente. Chaque cycle amplifie les chiffres de départ et compresse les rendements proportionnels. Voici les données historiques des quatre halvings :

Halving Date Prix au halving Prix au pic suivant Délai Hausse 1er halving nov. 2012 ~12$ 1 163$ (nov. 2013) 12 mois +9 000% 2e halving juil. 2016 ~650$ 19 783$ (déc. 2017) 17 mois +2 960% 3e halving mai 2020 ~8 500$ 69 000$ (nov. 2021) 18 mois +700% 4e halving avr. 2024 ~63 000$ Pic attendu fin 2025-2026 12-18 mois Fourchette variable

Le constat saute aux yeux : les rendements baissent à chaque cycle. On ne fera plus jamais +9 000% sur un cycle. La capitalisation de départ en 2024 est mille fois plus élevée qu’en 2012. Mais chaque halving a produit un nouveau sommet historique, sans exception.

Pour le cycle 2024-2026, les projections se divisent en trois bandes. Fourchette basse : 80 000$ à 120 000$. Fourchette médiane : 120 000$ à 180 000$. Fourchette haute : au-delà de 200 000$. Ce qui change par rapport aux cycles précédents, c’est le plancher : à 63 000$ au moment du halving, le potentiel baissier est structurellement limité – sauf choc macroéconomique majeur.

Mais les rendements décroissants ne signifient pas l’absence de rendement. +100% sur un actif en 18 mois reste exceptionnel dans tout portefeuille diversifié.

Dans la même rubrique : Bitcoin : l’impact des halving sur le marché.

L’approbation des ETF Bitcoin spot a fondamentalement changé la dynamique de l’offre et de la demande en 2024-2026

Le 10 janvier 2024, la SEC américaine a approuvé les premiers ETF Bitcoin spot. Ce n’était pas une victoire symbolique. C’était un changement de régime.

Dès les premières semaines, les ETF de BlackRock (iShares Bitcoin Trust, ticker IBIT) et de Fidelity (Wise Origin Bitcoin Fund, ticker FBTC) ont collecté des montants gigantesques qui ont aspiré une fraction significative de la production quotidienne de nouveaux bitcoins. IBIT a atteint 10 milliards de dollars d’encours en un temps record – plus vite que tout autre ETF de l’histoire américaine selon les données Bloomberg de l’époque.

À mi-2026, les encours cumulés des ETF Bitcoin spot américains dépassent des niveaux qui auraient semblé fantaisistes deux ans plus tôt. Cette demande institutionnelle crée ce qu’on appelle un effet ciseau : d’un côté, l’offre de nouveaux BTC a été divisée par deux en avril 2024 ; de l’autre, une demande structurelle et récurrente s’est installée via des véhicules réglementés accessibles aux fonds de pension, aux family offices et aux gestionnaires d’actifs.

Et cette mécanique ne s’applique pas seulement aux États-Unis. Plusieurs États américains ont voté des lois autorisant la détention de Bitcoin en réserve stratégique. Des entreprises cotées ont suivi la stratégie initiée par MicroStrategy en accumulant du BTC à leur bilan. La demande n’est plus saisonnière : elle est structurelle.

C’est précisément ce qui distingue le cycle 2024-2026 de tous les précédents. En 2017, la hausse provenait surtout de particuliers et d’ICO. En 2021, de hedge funds spéculatifs. En 2026, les acheteurs marginaux portent des mandats longs et des politiques formelles de diversification.

Les mineurs sous pression financière post-halving ont paradoxalement renforcé la sécurité du réseau en 2025

Ce que le halving fait aux mineurs – et pourquoi c’est une bonne nouvelle pour les investisseurs Quand la récompense est divisée par deux, les mineurs les moins efficaces doivent éteindre leurs machines ou vendre à perte. C’est brutal. Les survivants sont ceux qui ont accès à de l’électricité bon marché, des ASIC de dernière génération et des structures de coûts optimisées. Résultat paradoxal : le hashrate du réseau Bitcoin – la puissance de calcul totale dédiée à sa sécurisation – a continué de croître en 2025 malgré la pression sur les marges. Plus le hashrate augmente, plus le réseau résiste aux attaques. La sécurité s’est renforcée au moment même où les mineurs souffraient le plus. Le coût moyen de production d’un bitcoin post-halving se situe entre 35 000$ et 50 000$ selon l’efficacité des opérateurs. Ce ratio prix du marché/coût de production est un indicateur précieux : quand le prix du marché dépasse largement ce seuil, les mineurs vendent leurs BTC pour protéger leurs marges, ce qui crée une pression vendeuse. Quand les deux niveaux convergent, c’est souvent un signal de plancher. Voir également : Bitcoin : Une crypto pour l’économie mondiale. À noter aussi : l’essor des protocoles Ordinals et Runes sur Bitcoin a généré des pics de frais de transaction inédits en 2024-2025. Ces frais représentent désormais une part non négligeable de la rémunération des mineurs, ce qui réduit leur dépendance à la seule récompense de bloc – et rend le modèle économique du minage plus stable sur le long terme.

Le Bitcoin dépasse les 150 000 dollars en 2026 : scénario réaliste ou euphorie spéculative ?

Nous sommes en juillet 2026. La question n’est plus théorique. Voici ce que disent les principaux modèles et indicateurs disponibles.

Le modèle Stock-to-Flow (S2F) de PlanB mesure le ratio entre le stock existant de BTC et sa production annuelle. Il pointait vers des prix supérieurs à 100 000$ dès 2024-2025 et a eu raison sur la direction, même s’il a déçu ses partisans les plus enthousiastes lors du cycle 2021. Le modèle de Metcalfe valorise le réseau selon le carré de ses utilisateurs actifs – et suggère que toute adoption institutionnelle massive fait franchir un palier de valorisation.

Les trois scénarios pour fin 2026 :

Scénario baissier – BTC entre 80 000$ et 120 000$. Déclencheur probable : récession américaine, remontée des taux de la Fed ou choc réglementaire majeur en Europe ou en Chine.

– BTC entre 80 000$ et 120 000$. Déclencheur probable : récession américaine, remontée des taux de la Fed ou choc réglementaire majeur en Europe ou en Chine. Scénario médian – BTC entre 120 000$ et 180 000$. Le scénario de base si les flux ETF se maintiennent et que la macro reste stable.

– BTC entre 120 000$ et 180 000$. Le scénario de base si les flux ETF se maintiennent et que la macro reste stable. Scénario haussier – BTC au-delà de 200 000$. Nécessite une adoption souveraine accélérée et/ou une fuite vers les actifs réels en cas de crise obligataire.

Les indicateurs on-chain à surveiller : le NUPL (Net Unrealized Profit/Loss) – quand il dépasse 0,75, le marché est historiquement en zone de distribution. Le SOPR mesure si les pièces vendues le sont avec profit ou perte – un SOPR supérieur à 1,05 sur plusieurs semaines signale souvent un pic proche. Et les réserves d’exchange : leur baisse continue depuis 2022 indique que les détenteurs long terme refusent de vendre.

Les risques baissiers réels : une normalisation brutale de la politique monétaire de la Fed, une régulation hostile de l’UE dans le cadre de MiCA, ou une faillite systémique dans l’écosystème crypto.

Faut-il acheter du Bitcoin en juillet 2026 ou le pic du cycle est-il déjà derrière nous ?

Sommes-nous encore dans la phase haussière du cycle post-halving 2024 en juillet 2026 ? Historiquement, les pics de cycle surviennent entre 12 et 18 mois après le halving – fenêtre qui s’étendrait d’avril à octobre 2025 selon le schéma classique. Le cycle 2024-2026 semble s’étirer davantage sous l’effet de la demande institutionnelle continue. En juillet 2026, les indicateurs on-chain ne montrent pas encore les signaux d’euphorie terminale typiques des précédents sommets : NUPL inférieur à 0,7, réserves d’exchange en baisse constante, SOPR autour de 1,02-1,03. La phase haussière reste active, mais la marge de progression se comprime progressivement. Quels signaux techniques indiquent que le pic de cycle est imminent ou déjà atteint ? Trois signaux historiquement fiables : un RSI hebdomadaire qui dépasse 85 (zone de surchauffe), un ratio MVRV supérieur à 3,5 (les détenteurs sont en profit moyen de 250% ou plus) et la dominance Bitcoin qui commence à chuter au profit des altcoins – signe que le capital spéculatif migre vers des actifs plus risqués en fin de cycle. La convergence de ces trois signaux a précédé les deux derniers sommets de cycle. À découvrir aussi : Bitcoin : Les notions de base à connaître. Quelle stratégie DCA adopter pour entrer ou sortir du Bitcoin en 2026 ? Pour une entrée en phase avancée de cycle, le DCA hebdomadaire sur 3 à 6 mois réduit le risque de rentrer au sommet. Pour une sortie progressive, alléger 10% de la position tous les 10 000$ de hausse au-delà de votre niveau cible personnel est plus fiable que viser le pic exact – personne ne le chronomètre correctement. L’allocation maximale raisonnable dans un portefeuille diversifié reste débattue, mais dépasser 10 à 15% en actifs crypto pour un investisseur non professionnel expose à une volatilité difficile à gérer émotionnellement.

Le Bitcoin à 200 000 dollars d’ici fin 2026 est probable, mais la vraie révolution est ailleurs

Mon avis, sans détour : oui, le halving 2024 a bien déclenché le cycle haussier attendu. Les données le confirment, les flux ETF l’amplifient et les indicateurs on-chain ne montrent pas encore de signe d’épuisement terminal. Un BTC à 150 000$ ou 200 000$ d’ici fin 2026 rentre dans le champ du possible raisonnable – pas de la spéculation fantasque.

Mais on se trompe de sujet en obsédant sur ce chiffre.

Ce qui change profondément en 2026, ce n’est pas le prix. C’est la bataille réglementaire mondiale qui se joue en ce moment même. Le cadre MiCA en Europe, les lois sur les réserves stratégiques en bitcoin aux États-Unis, les tentatives de plusieurs pays d’interdire ou de taxer la détention – ce sont ces décisions qui détermineront si Bitcoin reste un actif spéculatif de niche ou s’il entre définitivement dans la catégorie des réserves de valeur institutionnelles permanentes, au même titre que l’or.

Les cycles post-halving s’allongent et perdent en violence par rapport à 2017 ou 2021. Les +9 000% appartiennent à une autre époque. Et paradoxalement, cette normalisation rend l’actif plus difficile à jouer pour les particuliers non informés – qui arrivent souvent trop tard, achètent dans l’euphorie et vendent dans la panique.

Ma recommandation concrète pour les lecteurs de banktechnews.com : ne pas dépasser 10% d’allocation en Bitcoin dans un portefeuille diversifié. Utilisez exclusivement le DCA sur des paliers définis à l’avance. Et surtout, passez autant de temps à comprendre la réglementation qu’à surveiller le cours. Le prix du BTC en décembre 2026 est incertain. Le fait qu’une bataille décisive se joue autour de son statut juridique mondial, lui, est une certitude.

Et c’est là que se trouve la vraie information – pas dans les prédictions à 200 000$.