Assurance responsabilité civile professionnelle et entreprise : une protection complète pour votre activité en Suisse

Sécuriser votre entreprise grâce à notre assurance responsabilité civile

Notre offre d’assurance responsabilité civile professionnelle et entreprise vous permet de rester opérationnel en toutes circonstances. En protégeant votre entreprise contre les réclamations pour dommages liés à vos biens, bâtiments, locaux ou installations, notre assurance responsabilité est toujours à vos côtés pour vous offrir la sérénité dont vous avez besoin.

Maintien de l’activité en cas d’accident

Production défectueuse : Imaginez qu’un incident survienne lors du processus de fabrication, entraînant des conséquences graves pour plusieurs clients. Notre assurance prend en charge les blessures corporelles et les dommages matériels liés à vos produits défectueux.

Dommages environnementaux : Si un événement imprévu provoque des dommages corporels ou matériels, notre assurance responsabilité civile professionnelle et entreprise est là pour vous protéger.

Voir notre offre d’assurance responsabilité civile professionnelle

Couverture de base étendue

La couverture de base de notre assurance inclut également :

Les dommages pécuniaires résultant d’atteintes aux droits de la personne due à la divulgation ou transmission non autorisée de données personnelles

Les frais liés à la communication de crise en cas d’événement assuré nécessitant l’intervention de vos relations publiques

La couverture prévisionnelle pour les entreprises qui étendent ou modifient leurs activités commerciales, ainsi que pour les sociétés nouvellement créées ou acquises

Personnaliser votre assurance avec nos options complémentaires

Pour encore mieux répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise, nous vous proposons des formules Plus et Top, adaptées à votre secteur d’activité.

CombiRisk Plus

Cette option couvre notamment :

Les petits projets immobiliers simples dont la somme de construction n’excède pas 1 million de CHF

Les dommages causés aux objets confiés

L’utilisation de drones pesant jusqu’à 30 kg dans le cadre d’activités secondaires de votre entreprise

Les frais liés à l’identification ou l’élimination de défauts

La responsabilité en cas de publications médiatiques

Les coûts d’information en cas de rappel de produit

La protection juridique lors de procédures pénales ou administratives

La renonciation au recours ou réduction des prestations en cas de négligence grave

CombiRisk Top

Cette formule élargit la couverture pour inclure :

Les dommages causés aux choses ou éléments sur lesquels l’assuré travaille

Une responsabilité élargie pour les coûts de démontage et d’assemblage, de transformation, etc.

Les dommages pécuniaires pour les fournisseurs de services informatiques

Les frais de rappel des produits

Des garanties spécifiques pour les secteurs de l’automobile, de l’architecture et de l’ingénierie

Bien plus qu’une simple assurance responsabilité civile entreprise

Un incendie détruit votre stock de marchandises ? Notre produit d’assurance combine la responsabilité civile professionnelle et entreprise avec une assurance des biens . En plus d’une offre complète et personnalisée, vous bénéficiez :

D’une analyse approfondie des risques par des spécialistes expérimentés

D’une couverture adaptée grâce à des composants individuels

De réductions avantageuses en combinant plusieurs assurances professionnelles au sein d’un même contrat

D’une prise en charge rapide et efficace des sinistres

Foire aux questions (FAQ)

Pourquoi choisir notre assurance responsabilité civile professionnelle et entreprise ? Nous proposons une protection complète qui couvre les dommages corporels et matériels causés par votre société à des tiers, ainsi que d’autres garanties telles que la communication de crise et la protection des données personnelles. La prime annuelle dépend de plusieurs facteurs, tels que la taille de votre entreprise ou les exigences légales en vigueur dans votre secteur d’activité. Notre assurance est donc recommandée pour toutes les entreprises.

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir un conseil personnalisé et découvrir comment notre offre d’assurance responsabilité civile professionnelle et entreprise peut vous aider à protéger votre activité.